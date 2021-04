Bestes Online-PDF-Kompressor-Tool zum Reduzieren der PDF-Dateigröße

Wie Sie die Größe von PDF-Dateien reduzieren können



PDF verkleinern mit Soda



Sie müssen unter einem Felsen leben, wenn Sie nicht wissen, was eine PDF-Datei im 21. Jahrhundert ist. PDF gibt es schon seit vielen Jahren und hat sich als ein sehr relevantes und leistungsfähiges Dateiformat erwiesen, in dem Sie Ihre wertvollen Dateien speichern können. Sie sind heute genauso beliebt und weit verbreitet wie vor Jahren, als die Menschen sich gerade daran gewöhnten, dass Computer das neue Normal sind.PDFs sind ein universell kompatibles Dateiformat und können ohne Probleme auf verschiedenen Plattformen verwendet werden. Die genialen Faktoren von PDF machen es auch zu einem der bequemsten Dateitypen für die Übertragung über mobile und Computergeräte per E-Mail oder andere Methoden.Bei allen Vorzügen von PDF werden Anwender oft ratlos zurückgelassen, wenn es um die Übertragung von PDF-Dateien geht, die einfach zu groß sind. Sie stellen sich Fragen wie "Wie kann man die Größe einer PDF-Datei reduzieren?", "Wie kann man die Größenbeschränkungen in E-Mails und andere Probleme umgehen, um eine PDF-Datei ungehindert zu übertragen?Die Lösung liegt in einer Reihe von Online-PDF-Komprimieren, die die Größe von PDF-Dateien schnell reduzieren, um die einfache Übertragung von Dateien über mehrere Plattformen zu ermöglichen. Große Dateien können viel von Ihrer wertvollen Zeit verschlingen, da Sie den bloßen Akt des Sendens und Empfangens dieser Dateien als mühsam und überwältigend empfinden.Ein PDF-Komprimierungstool kann die Größe von PDF-Dateien optimal reduzieren, ohne die Ausgabequalität zu beeinträchtigen, so dass der Austausch zwischen verschiedenen Parteien online problemlos möglich ist.Profi-Tipp: Es gibt eine Vielzahl von Tools, die den Job erledigen, aber viele sind sichere Räume für Malware und Adware, die darauf warten, Ihre Datei zu infizieren. Wählen Sie nur PDF-Komprimierungstools, hinter denen ein guter Ruf steht. Entscheiden Sie sich für Tools mit einer einfachen Benutzeroberfläche. Wir brauchen keine verwirrenden Funktionen für etwas so Einfaches wie die PDF-Komprimierung. Sie können die Größe Ihrer PDF-Datei auch manuell verringern, indem Sie komprimierte Bilder verwenden oder die Verwendung von Grafiken in Ihrer Datei reduzieren.Faktencheck: Laut der Datenbank von Adobe wurden im Jahr 2019 über 250 Millionen PDF-Dokumente geöffnet. Laut einer von Varonis veröffentlichten Studie werden 60 % der Geschäftsdateien nur intern geteilt, während 70 % überhaupt nicht geteilt werden.Verringern Sie die Größe Ihrer PDF-Dateien, während Sie die bestmögliche Qualität beibehalten. Optimieren Sie Ihre PDF-Dateien.Mit den Online-Tools von Soda PDF sodapdf.com/de/pdf-verkleinern ist es jetzt einfacher denn je, PDFs zu komprimieren; es ist keine Installation erforderlich, es ist völlig kostenlos und Sie müssen sich nicht registrieren. Mit der Option "PDF verkleinern" können Sie Ihre Datei kleiner als das Original machen, während die bestmögliche Qualität erhalten bleibt. Und das alles ist sehr einfach und schnell! Dieser Vorgang erfolgt in bestmöglicher Qualität und ist absolut sicher.Um ein PDF in verschiedene Dateien zu komprimieren, wählen Sie die Dokumente von Ihrem Gerät oder von Ihrem Google Drive- oder Dropbox-Konto aus. Wann immer es möglich ist, werden wir die Dateien mit der bestmöglichen Qualität und der kleinstmöglichen Dateigröße komprimieren. Dank des Rendering-Prozesses können Sie Miniaturbilder des Covers Ihres Dokuments sehen, solange die Datei kleiner als 200 MB ist, und Sie können verschiedene Grade der Rotation anwenden. Sie können auch passwortgeschützte Dokumente komprimieren.