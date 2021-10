Berliner Schnauze MundART & Comedy Theater spielt wieder!

Berlin : Berliner Schnauze MundART & Comedy Theater |

Nach fast einem Jahr Corona-Pause und ermuntert von zahlreichen Nachfragen ihres Stammpublikums wagt Theaterleiterin Marga Bach einen weiteren Anlauf und nimmt den Spielbetrieb in ihrem Mundart- und Comedy-Theater am 21. Oktober wieder auf.



Die Chefin, Komödiantin und Sängerin in Personalunion eröffnet die Saison höchstpersönlich mit „Männer über 40“ und zeigt auch ihre anderen Solo-Programme und Weihnachtsspecials, am Klavier begleitet von Wolfram Lauenburg oder Konstantin Nazarow. Sabine Genz bringt mit dem Pianisten Nico Hollmann den alltäglichen Wahnsinn mit dem Programm „Aus Jux und Dollerei“ in einer Solo-Version auf die Bühne. Ebenso gibt es ein Wiedersehen mit den Liedkabarettisten Thomas Schmitt und Frank Sültemeyer von MTS: „Betreutes Singen - makaber, taktlos aber sauber“. Auch Natascha Petz („Diätyoga für Anfänger“) ist wieder dabei. Mit dem Pianisten Christoph Wagner an ihrer Seite wird gerappt, geschnurrt, geflüstert und gelästert bis zur „mentalen Orangenhaut“.



Neu im Programm

sind ein schriller Travestie-Abend mit Dominique und Melina M. sowie ein heiter-musikalisches Mundart-Duell zwischen einer Pianistin aus dem Ruhrpott und einem berlinernden und herzlich streitenden Ehepaar: Hanna und Die Goldbecks haben mit Sicherheit nicht „Alle Tassen im Schrank“.



Gespielt wird donnerstags, freitags und sonnabends um 20 Uhr, der Eintrittspreis beträgt 35 Euro. Tickets sind online erhältlich, unter Telefon (030) 42 02 04 34, bei den bekannten Vorverkaufsstellen oder bei Eventim (ggf. zzgl. weiterer Kosten). Im Dezember gibt es auch Nachmittags- und Sondervorstellungen mit teilweise abweichenden Preisen. Es gelten die aktuellen Corona-Präventionsvorschriften: 3-G-Nachweis, AHA-Regeln, Registrierung, FFP2-Maske (außer am Platz). Die Platzzahl des Theaters ist aktuell auf etwa die Hälfte reduziert.



Mitsing-Nachmittag „Jemeinsamet Jetreller“

Auch weiterhin lädt das Mundart- & Comedy-Theater an jedem letzten Sonntag des Monats um 15 Uhr zum beliebten Mitsing-Nachmittag bei Kaffee, Kuchen oder Schmalzstulle mit dem Trio Reiber ein. Gisela Reiber am Akkordeon, Thomas Kauf an der Gitarre und H.-P. Fock am Bass animieren zum beherzten Stimm-Einsatz mit ollen Kamellen, bekannten Gassenhauern, Moritaten, alten Schlagern und liebgewonnenen Volksliedern, „und wer weitere musikalische Ideen hat, der bringt se einfach mit“ (Marga Bach). Der Spaß kostet 17 Euro exklusive Speisen und Getränke.



Das Theater für die Berliner Mundart

Die Berliner Kabarettistin und Sängerin MARGA Bach eröffnete im Herbst 2018 das MundART und Comedy Theater „Berliner Schnauze“ in Berlin-Friedrichshain. Das kleine Theater unterhält seitdem seine Gäste auf 90 Plätzen in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre mit einer lebendigen Mischung aus Kabarett, Comedy, Musik, Tanz und Gesang nach Berliner Art: große Klappe, kesse Sprüche, durchaus auch mal deftig und anzüglich – Berliner Herz mit Schnauze eben! Die unterschiedlichen Gastspielkünstler sowie die Hausherrin mit ihren eigenen Programmen haben sich inzwischen eine kleine aber feine Fangemeinde aus Berlin und aus dem Umland erspielt, die nicht mit Vorbestellungen geizt und auch gern Gutscheine für das Theater verschenkt.