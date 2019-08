Berlin Tattoo 2019: Das große Militärmusik-Fest mit 700 Musikern

BERLIN TATTOO 2019: Das größte deutsche Militärmusik-Festival mit 700 Musikern aus über zehn Nationen am 9. und 10. November 2019



Internationale Militär- und Blasmusik aus zehn Nationen +++ 120 Pipes & Drums aus fünf Ländern ++++ Panflötenspielerin Petruta Küpper als Solistin +++



Mehr als 700 Musiker aus über zehn Nationen reisen jedes Jahr im November zum großen BERLIN TATTOO an. Tattoo ist die internationale Bezeichnung für eine Show ziviler und militärischer Blasmusik mit zahlreichen Showelementen.

Das BERLIN TATTOO begeistert bereits seit neun Jahren das Publikum. Mit 15.000 Besuchern und über 700 Mitwirkenden pro Jahr ist das BERLIN TATTOO neben dem Edinburgh Military Tattoo das größte Musikevent dieser Art in Europa.



In diesem Jahr gastiert das BERLIN TATTOO mit drei Shows am 9. und 10. November in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Das geschichtsträchtige Datum und die Nähe zur Bornholmer Straße, wo vor 30 Jahren am 9. Novembers 1989 der erste innerdeutsche Grenzübergang geöffnet wurde, werden im großen Finale musikalisch und inszenatorisch aufgegriffen.



BERLIN TATTOO 2019 – Termine und Tickets

Max-Schmeling-Halle | Falkplatz 1 | 10437 Berlin-Prenzlauer Berg

- Samstag, 09. November 2019, 14.30 und 20.00 Uhr

- Sonntag, 10. November 2019, 14.30 Uhr

Preiskategorien: 24,00 - 67,00 €

Karten bei allen Vorverkaufsstellen sowie telefonisch unter 0441-20 50 920 und auf www.berlintattoo.eu.