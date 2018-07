Berlin Tattoo 2018: 700 Musiker aus 10 Nationen +++ Festival der internationalen Militärmusik

120 Pipes & Drums +++ erstklassige Formationen und Solisten +++Musik, Show und Tanz +++ musikalische Perfektion im Takt und Gleichschritt Bereits zum achten Mal in Folge wird am ersten Novemberwochenende in Berlin das große Festival der internationalen Militär- und Blasmusik gefeiert. Dieses Jahr gastiert das BERLIN TATTOO am 3. und 4. November 2018 mit drei Shows in der Max-Schmeling-Halle: am Samstag um 14.30 Uhr und 20 Uhr sowie am Sonntag um 14.30 Uhr.

Zum BERLIN TATTOO 2018 reisen dieses Jahr Musiker, Formationen und Orchester aus Belgien, Deutschland, England, Italien, Kasachstan, Niederlanden, Österreich, Polen, Russland und Schottland an.



BERLIN TATTOO: Musik, Show und Parade

Musikalische Tradition, neue Interpretation und technische Perfektion zeichnen das BERLIN TATTOO aus. Im Mittelpunkt steht die Militär-, Marsch- und Blasmusik aus aller Welt. Staatliche und militärische Repräsentationsorchester, zivile Formationen, Musikkorps und moderne Marchingbands präsentieren internationale Marschmusik in all ihrer Vielfalt. Neben der erstklassigen Musik machen überraschende Showelemente und mitreißende Choreographien das BERLIN TATTOO aus. Die Musiker und Tänzer treten in ihren traditionsreichen Uniformen und aufwendigen Kostümen auf.



BERLIN TATTOO 2018 – Termine und Tickets

Max-Schmeling-Halle

Falkplatz 1

10437 Berlin - Prenzlauer Berg

- Samstag, 3. November 2018, 14.30 und 20.00 Uhr

- Sonntag, 4. November 2018, 14.30 Uhr

Preiskategorien: 22,00 - 65,00 €

Karten bei allen Vorverkaufsstellen sowie telefonisch unter 0441-20 50 920 und auf www.berlintattoo.eu.