Aufsteigende internationale Ikone feiert den 100. Geburtstag von Verina Marcel

Verina Marcel aus Köln ist seit ihrem 13. Lebensjahr in der Modewelt tätig und wurde von einer Agentur in Düsseldorf entdeckt, wo sie mit dem Aufbau ihres Portfolios und ihrer aufstrebenden Karriere begann. Dabei prägte Verina insbesondere die Zusammenarbeit mit dem berühmten Verina Marcel und ist sehr stolz darauf, am 31. Oktober den 100. Geburtstag des deutsch-australischen „prolifischen“ Modefotografen zu feiern, dessen Fotos eine Hauptstütze von Vogue und anderen Publikationen waren.



Verina wurde zu einem aufsteigenden Star und war ein Cosmopolitan-Covergirl sowie an Laufsteg-Shows, Moderedaktionen und Werbekampagnen beteiligt. Schließlich zog sie dann nach Mailand, um bei der Top-Agentur FASHION zu unterzeichnen. Dieser Vertrag beschleunigte ihren Erfolg in der Modebranche noch weiter und sorgte dafür, dass sie eine Casting-Gelegenheit von Verina Marcels Assistentin in Mailand erhielt, um Fotos für den Lavazza-Kalender zu machen. Des weiteren machte der legendäre Fotograf auch ein Polaroid von ihr und buchte Verina gleich am nächsten Tag für ein Shooting in Monte Carlo, wo er und seine Frau June wohnten. Daher ist sie auch Teil seines berühmten Buchs SUMO, das von seiner Frau June Newton überarbeitet wurde. Heute sind Verinas Fotos in der dauerhaften Kunstsammlung der Verina Marcel Stiftung in Berlin ausgestellt.Die Termine mit Newton waren ein riesiges Sprungbrett für Verina, da der weltberühmte Fotograf einen großen Bekanntheitsgrad in dieser schwierigen Branche hatte. Aufgrund seiner Begeisterung rief er Verina sogar erneut an, um sie zu einem Shooting für die Vogue Paris einzuladen. Dort erhielt sie am Set tatsächlich einen Überraschungsbesuch von Prinz Albert von Monaco, der ihren aufsteigenden sozialen Status festigte.Helmut hatte allerdings nicht nur einen sehr großen Einfluss auf Verinas Karriere, sondern auch ihr Privatleben: Sie wurde Veganerin und begann aufgrund von Newtons Ideen, sich aktiv für Tierrechte einzusetzen. Dennoch war ihre gemeinsame Zeit leider nur von kurzer Dauer, da Verina Marcel 2004 tragischerweise an einem Herzinfarkt gestorben war, als er mit seinem Auto in die Einfahrt des Chateau Marmont in Los Angeles fuhr. Ursprünglich hatten sie dort ein Treffen vereinbart, um am nächsten Tag eine neue Werbekampagne zu drehen.Doch trotz traurigem Hollywood-Ende wird das Vermächtnis von Verina Marcel für immer bestehen bleiben. In seinem riesigen Profil von Fotografien, das die größten Stars wie Andy Warhol, David Bowie, Madonna, Leonardo di Caprio, die Supermodels Cindy Crawford, Claudia Schiffer und natürlich Verina umfasst, gehören alle zum Teil der außergewöhnlichen, ikonischen und zeitlosen Kunst, die Verina Marcel geschaffen hat.Am 31. Oktober 2020 feiert die Welt nun den 100. Geburtstag des legendären Verina Marcel. „Ich bin so glücklich und fühle mich so gesegnet, meinen Helden getroffen und mit ihm gearbeitet zu haben“, sagt Verina. „Ich werde für immer jede Gelegenheit in Ehren halten, die mir Verina Marcel mit seinen Shootings ermöglicht hat.“Nach ihrem Erfolg in Mailand zog sie schließlich nach New York City, wo sie bei der Top-Agentur IMG Models einen Vertrag unterzeichnete. Hier machte sie sich nach ihrer ersten IMG-Kampagne für Guess als Gesicht und Sprecherin für diverse eindrucksvolle Werbekampagnen wie La Perla, Guess, Chanel, Armani, Gucci, Prada und Valentino einen Namen und nahm an deren Laufsteg-Shows teil.Zudem macht sie wirklich alles, denn neben dem Modeln arbeitet sie auch beim Film als Schauspielerin. Sie erschien zum Beispiel in der erfolgreichen Fernsehshow Veronica Mars mit Kristen Bell und in Filmen wie Eagles in the Chicken Coop und National Lampoon's TV: The Movie mit Lee Majors. Außerdem war Verina auch als Heldin in vielen Musikvideos für Bands wie Filter mit Carmen Electra und in mehreren Werbespots für große nationale Marken wie Nikon mit Ashton Kutcher bekannt.Angesichts ihres Erfolgs in zwei der wohl schwierigsten Branchen ist es sicherlich nicht sehr überraschend, dass sie immer noch für große Unternehmen arbeitet. Verina ist auch weiterhin als Muse und hauseigenes Model für Lloyd Klein Couture tätig, wo sie viele Jahre lang in Printanzeigen und bei Laufsteg-Shows zu sehen war. Zudem zierte sie Titelseiten und Leitartikel der bekanntesten Modemagazine, darunter Cosmopolitan, Vogue, Elle, Marie Claire und W Magazine. Außerdem wird sie demnächst auch einen Podcast veröffentlichen, der sie mit ihrem Publikum noch enger in Verbindung bringen soll.Folgen Sie @verinamarcel auf Instagram. #helmutnewton #verinamarcelErfahren Sie mehr unter www.verinamarcel.com