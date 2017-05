Arnulf Rating AKUT – Kabarett Solo

Mit seinem Programm Rating AKUT gastiert der Kabarettist Arnulf Rating am 2./3. Juni 2017 jeweils 20 Uhr im LabSaal Lübars.

Das Programm ist feinste Ruhestörung für gehobene Ansprüche und wird verlässlich beim Publikum für böse Reizungen sowohl der Lachmuskeln als auch der Gehirnströme sorgen.Arnulf Rating, Jahrgang 1951, stammt aus Mühlheim, wuchs in Wuppertal auf und lebt seit 1972 in Berlin. Er hat Kabarettgeschichte geschrieben mit der Anarcho-Kabarett-Truppe „Die 3 Tornados“, dem „Reichspolterabend“ und dem „Politischen Aschermittwoch“ als jährliche Großveranstaltung in Berlin und Gegenstück zum Aschermittwoch der politischen Parteien. Mit seinem Koffer voller „Bild“-Zeitungen öffnet und seine Boshaftigkeiten mit irrwitzigen Wortkaskaden ins Publikum feuert, ist klar: Die älteste Rating-Agentur in Deutschland ist wieder am Start. Die Bewertungen sind gewöhnlich ebenso vergnüglich wie knallhart.LabSaal LübarsAlt Lübars 8, 13469 BerlinTickets: 18,- /15,- /5,- EuroKasse: 030 – 41 10 75 75kontor@labsaal.dewww.labsaal.dewww.rating.de