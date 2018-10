Am/Zum 134. Geburtstag der Volkssängerin: Claire Waldoff - Ich will aber gerade vom Leben singen…

Der Geburtstag einer stimmgewaltigen Meisterin der Berliner Mundart – Claire Waldoff – jährt sich am Sonntag, dem 21. Oktober 2018, zum 134. Male. Ein schöner Anlass, genau an diesem Tag ihre großartige Interpretin Sigrid Grajek auf die Bühne des Berliner MundART und Comedy Theaters „Berliner Schnauze“ zu bitten und Leben und Werk der Volkssängerin mit der musikalischen Biografie „Claire Waldoff: Ich will aber gerade vom Leben singen…“ angemessen zu würdigen.

Sie wird von Regina Knobel am Piano begleitet. Beginn ist um 19 Uhr, Karten zu 24 Euro (ggf. zzgl. VVK-Gebühr) gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen, online oder telefonisch unter T (030) 42 02 04 34.Von 1907 bis 1935 war Claire Waldoff der Star auf den Brettern der großen Kabaretts und Varietés - nicht nur in Berlin. Sie rauchte Pfeife und Zigarre, kippte mit Heinrich Zille Nordhäuser Korn, konnte fluchen wie ein Müllkutscher und lebte offen mit ihrer großen Liebe Freifrau Olga von Röder zusammen. Ihre Stimme war das, was man eine „echte Röhre“ nennt – und sie traf damit wie keine andere den Ton, der die Menschen erreichte, weil sie „gerade vom Leben singen“ wollte. Die Lieder, die sie sang, wurden Gassenhauer, die jedes Kind kannte. Sie war schon eine „neue Frau“ bevor es den Begriff überhaupt gab.Anfang September 2018 eröffnete die Berliner Kabarettistin und Sängerin MARGA Bach das MundART und Comedy Theater „Berliner Schnauze“ in Berlin-Friedrichshain. Eine Bühne für alle, die diesen frechen Dialekt lieben und gern lachen. Das ehemalige Kabarett „Charly M.“ ist nun ein gemütliches Wohnzimmertheater im Alt-Berliner Stil. Auf 80 Plätzen erwartet die Besucher eine unterhaltsame Mischung aus Kabarett, Comedy, Musik, Tanz und Gesang nach Berliner Art: große Klappe, kesse Sprüche, durchaus auch mal deftig und anzüglich – Berliner Herz mit Schnauze eben! Gespielt wird täglich außer dienstags um 20 Uhr (sonntags um 19 Uhr), die Tickets kosten einheitlich 24 Euro und sind erhältlich an Theaterkassen, telefonisch unter (030) 42 02 04 34 oder per Mail an berliner-schnauze-theater@gmx.de.Weitere Informationen unter https://www.berliner-schnauze-theater.com