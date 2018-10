Altlutherische Auswanderung

Namenverzeichnis der Auswanderer nach Australien und USA (wenige nach Russland) von 1835 - 1854 kann komplett als Bild- und Textdatei heruntergeladen werden > http://www.archivaria.com/EmigList/EmigListFullTex...



Altlutheranern die Lutherische Kirche Missouri-Synode

Katharinenkirche (Breslau) > Am 30. Oktober 1810 wurde das Katharinenkloster im Zuge der Säkularisation aufgehoben und die Klosterkirche zum Heumagazin. Die Altlutheraner unter Leitung von Johann Gottfried Scheibel erwarben schließlich die Klosterkirche und weihten sie am 8. Oktober (?) als evangelisch-lutherische Pfarrkirche. In dieser Funktion verblieb das Gotteshaus bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. > bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Katharinenkirche_(Breslau)

(?) > bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Katharinenkirche_(Breslau) Deutsche Biographie: Scheibel, Johann Gottfried > https://www.deutsche-biographie.de/gnd118754335.ht...



> [Herausgegeben vom Johann Hess-Institut, Breslau, Band II, 1943, Eichhornverlag Lothar KALLENBERG, Ludwigsburg] > http://www.archivaria.com/EmigList/ > bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Altlutherische_Kirch... > … In der Mitte des 19. Jahrhunderts wanderten bedrängte Lutheraner in die USA aus. Die bedeutendste Auswanderung war die so genannte Stephansche Auswanderung aus Sachsen. Durch diese Auswanderer entstanden orthodox-lutherische Kirchen in den USA und Australien. Die Wichtigste ist die Missouri-Synode. Sie ist die größte Lutherische Kirche der USA. Durch (alt) lutherische Missionsgesellschaften entstanden ähnliche Kirchen z.B. in Südwestafrika. … > http://www.bible-only.org/german/handbuch/Altluthe... - obersorbisch Klětno - ist ein Ortsteil der sächsischen Gemeinde Boxberg/O.L. im Landkreis Görlitz. Bekannt ist das Dorf im sorbischen Siedlungsgebiet mit etwa 500 Einwohnern für seine… > bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Klitten USA:Pommern:(heute Königsberger Gebiet / Oblast Kaliningrad) > https://de.wikipedia.org/wiki/Golowkino > … Gäste aus den USA, Nachkommen der 1843 aus Brüssow, Bergholz, Wallmow, Plöwen und Nipperwiese ausgewanderten… > http://www.amt-bruessow.de/verzeichnis/objekt.php?... > bei „GenWiki“ > http://wiki-de.genealogy.net/Australische_Auswande... (* 22. Februar 1803 in Bremen; † 20. Dezember 1872 in Erfurt) war ein evangelisch-lutherischer Theologe und… 1835 wurde Wermelskirch, im Zuge der Verfolgung der Altlutheraner durch Friedrich Wilhelm III., aus Preußen ausgewiesen, da er als Bremer „Ausländer“ war, und ging ins Exil nach Dresden … >(* 16. September 1783 in Breslau, Schlesien; † 21. März 1843 in Nürnberg, Bayern)und deren Nachfolgerin, der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche. … > bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Sch... > bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-Lutheris... (Berlin-Wilmersdorf)> … Der wohl am häufigsten angeführte Auswanderungsgrund war eine scharfe religiöse Auseinandersetzung. Die gerade in derstark gewordenensahen sich einem heftigen Druck ausgesetzt. So folgten ganze Familien ihrem Pfarrer, um in Australien oder Amerika eigene Gemeinden zu gründen. … > [Märkische Oderzeitung, 5. Apr. 2008] > https://www.moz.de/landkreise/uckermark/schwedt-un... > … Die älteste und größte Vorgängerkirche war die Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche … >