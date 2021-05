Heute berichtet der Berliner Tagesspiegel:"Der 1. Mai wird in Berlin in diesem Jahr überaus politisch: Mehr als 20 Demonstrationen zu unterschiedlichen Themen wie Mietenpolitik, Migration, Clubkultur, Gerechtigkeit in Verkehr und Betrieb und der Corona-Pandemie wurden für Sonnabend angemeldet."Zum Tag der Arbeit bieten sich einige alte Bilder aus der Mottenkiste an. Leider ist eine genaue Zuordnung nicht mehr möglich, da hierzu kaum Angaben vorhanden sind.