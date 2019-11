Adventskonzert - JEB - Kirche Zum Guten Hirten Berlin-Friedenau

Berlin : Kirche Zum Guten Hirten Berlin-Friedenau |

Wie kann die Weihnachtszeit besser eingeläutet werden, als durch festliche Musik? Der Chor des Jungen Ensembles Berlin lädt am zweiten Adventswochenende zu zwei stimmungsvollen Konzerten. Am 7. und 8. Dezember 2019, jeweils um 19 Uhr, sind die Sängerinnen und Sänger in Berlin-Friedenau sowie Berlin-Friedrichshain zu hören.



Auf dem Programm stehen neben dem “Magnificat” von Fredrik Sixten, der in seiner Heimat Schweden als einer der meistgespielten Komponisten zeitgenössischer Kirchenmusik gilt, weitere Werke adventlicher Chormusik für Chor, Orgel und Blechbläser von Melchior Franck, Anton Bruckner und Günter Raphael. Zu hören sein werden auch drei vom deutschen Komponisten Clytus Gottwald arrangierte Sätze aus Peter Cornelius’ Weihnachtszyklus.



Begleitet wird der Chor bei beiden Konzerten von dem Blechbläserensemble Hauptstadtblech sowie dem Organisten Krystian Skoczowski. Die musikalische Leitung hat Vinzenz Weissenburger.



Mitwirkende

Chor des Jungen Ensembles Berlin

Mitglieder des Blechbläserensembles Hauptstadtblech

Krystian Skoczowski – Orgel

Vinzenz Weissenburger – Dirigent