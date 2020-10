[9c] Schlesien (auch Niederschlesien + Oberschlesien)

Schlesien (auch Niederschlesien + Oberschlesien)

„Schlesisches Elysium, vom Hirschberger Tal bis Görlitz"

„Niederschlesiens Mitte"

„Glatzer Land"

"Oppelner Schlesien (Südteil) mit Altvatergebirge"

"Oppelner Schlesien (Nord)"

NEU > "Teschener Land, Mährisch Schlesien und Schlesische Beskiden"

"Breslau 1932 / Wrocław heute (dzisiaj)"

"Oppeln 1938 / Opole heute"

Vor 70 Jahren kamen die Schlesien-Flüchtlinge > Vor genau 70 Jahren kam an Lehrtes Bahnhof ein außergewöhnlicher Transport an. Er hatte exakt 1834 Menschen an Bord. Sie alle waren aus Schlesien vertrieben worden. Drei Lehrter, die damals noch Kinder waren und urplötzlich ein neues Leben beginnen mussten, erinnern sich. … > Schaumburger Nachrichten, 14:23 07.08.2016 > https://www.sn-online.de/Aus-der-Region/Region-Han...

„Die Funkstille der Herzen“ > Der Zug 514 brachte im außerordentlich harten Winter 1946/47 Hunderte Vertriebene von Breslau nach Hameln und Bückeburg. Wegen der überaus niedrigen Temperaturen wurde der Zug später „Kälte-Transport“ genannt. Das Drama der Fahrt ins Weserbergland spiegelt sich nach Ankunft auch in den Krankenhäusern wider. ... > Schaumburger Nachrichten, 17:20 12.05.2015 > https://www.sn-online.de/Thema/Specials/T/Thema-de...

Teil 2: Landschaften und Siedelungen > Breslau 1911 > https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/3390/edi...

mehr zum Stichwort "Schlesien" in der "Schlesischen Digitalen Bibliothek" > https://www.sbc.org.pl/dlibra/results?q=schlesien&...

Die verschwiegenen antideutschen Lager in Polen > https://www.youtube.com/watch?v=hM31pVeROps&featur...

http://www.jüdische-gemeinden.de/index.php/home

Breslau (Schlesien) > http://www.jüdische-gemeinden.de/index.php/gemeind...

Grünberg (Schlesien) > http://www.jüdische-gemeinden.de/index.php/gemeind...

Breslau: Mainzer Wissenschaftler schaffen 3D-Modell von Synagoge > Auch die Neue Synagoge in Breslau wurde beim Novemberpogrom 1938 zerstört. Ein Team der Hochschule Mainz rekonstruierte das imposante Bauwerk digital, nun auch per App zu sehen. ... > Allgemeine Zeitung, Freitag, 15.11.2019 - 02:00 > https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/na...

Sonderdruck "55 Jahre Vertreibung und kleine Landeskunde der Grafschaft Glatz" > Faltblatt der Zentralstelle Grafschaft Glatz/Schlesien e.V. im DIN A4-Format, 8 Seiten > http://www.grafschafterbote.de/de/product_info.php...

Monatszeitung »Grafschafter Bote« > http://www.grafschafterbote.de/

Glatzer Heimatblätter > Zeitschrift des "Vereins für Glatzer Heimatkunde", 13. Jahrgang, Heft 1, 15. März 1927 > https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/17979/e...

Heft 2, 15. Mai > https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/17980/e...

Heft 3, 15. Aug. > https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/17981/e...

Heft 4, 15. Nov. > https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/17982/e...

> Allgemein / Forum / Orte > https://www.schlesierland.de/ | Do, 17. September 2020, 18:15 Uhr | YouTube-Premiere, Vortrag und Kommentar online auf YouTube mit Live-Chat > Deutsches Kulturforum östliches Europa e.V. | Potsdam > https://www.kulturforum.info/de/termine-main-menu/... > bei "KARTENMEISTER" > http://www.kartenmeister.com/preview/map/images/Br... http://wiki-de.genealogy.net/Landkreis_Breslau/Adr... > Suche > http://des.genealogy.net/breslauLkAB1936/search/in... > Vechelde. Der Historiker Christopher Spatz sucht Zeitzeugen wie Leonhard-Harry Rother, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verlassen haben. ... > Braunschweiger Zeitung, Harald Meyer, 22.01.2020 - 18:21 Uhr > https://www.braunschweiger-zeitung.de/peine/vechel... > Diese Karte listet alle auf geneteka.genealodzy.pl und poznan-project.psnc.pl erfassten Indexe aus dem historischen preußischen Schlesien auf. Zusätzlich werden alle bekannten OFBs (egal ob online, gedruckt oder in Bearbeitung) hier aufgelistet, sowie ein paar vereinzelte Indexe anderer Art. Ebenso verzeichnet diese Karte alle Orte, ... > https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SGXSGPgh... > Bei der Spurensuche in einem (un-)bekannten Land gibt es drei Tendenzen: Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges konnten im Osten Lebende in den Westen reisen, dort arbeiten und leben, während die nach 1945 Vertriebenen wieder ihre ehemalige Heimat besuchen konnten. Viele Kinder und Enkel suchten die Heimat der Vorfahren auf. ... > 15. Dezember 2019 > https://m.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/kultur/... > Die Zwillinge Werner und Reinhard Seidel blicken auf ein bewegtes Leben zurück. "Bis ins hohe Alter tragen sie die Erinnerung an ihre geliebte Heimat Schlesien im Herzen. Und endlich, nach 63 Jahren, kehrt Werner noch einmal dorthin zurück." > https://shop.erf.de/products/00/ > Zitat: "Im Krankenhaus Bückeburg erfolgte der 65. Todesfall eines Deportierten-Transports aus Schlesien. In vier Krankenhäusern, Hameln, Stadthagen, Rinteln und Bückeburg, liegen noch 120 Mitdeportierte, die alle an einem Tag eingeliefert wurden: am Heiligabend des Jahres 1946. Ursprünglich waren es 160, aber 30 von ihnen sind trotz pfleglicher Behandlung inzwischen verstorben. 35 waren gestorben, bevor ein Krankenhaus sie aufnehmen konnte." > http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-39344065.htm... Dr. Joseph Partsch:> Teil 1: Das ganze Land > Breslau 1896 > https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/3389/edi... Pfeiffer, Gerhard:> Breslau 1929 > https://obc.opole.pl/dlibra/show-content/publicati... Hermann Palm:> Breslau 1862 > https://books.google.de/books?id=tqm_fON32_IC > "Das war der absolute Tiefpunkt", sagt Jürgen Murach resignierend. Er ist in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung für die Verkehrspolitik zuständig. Seit vielen Jahren kümmert sich der Eisenbahnenthusiast auch um die Bahnverbindungen nach Polen. Aber viele gibt es davon nicht mehr. … > https://www.mdr.de/nachrichten/osteuropa/land-leut... mdr.de:> Axel Bulthaupt reist von Görlitz aus nach Schloss Lomnitz in Polen, das schon Künstler wie Caspar David Friedrich anzog. Außerdem macht er u.a. in Breslau, Katowice, Gleiwitz und der malerischen Grafschaft Glatz Station. > Sendung v. So 10.03.2019, 20:15 Uhr, 88:39 min, Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK > https://www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/b/video-28... > 155 Einträge: Adreß-, Hand- , Jahr-, Heimat-, Wappenbücher u. v. a. m. > http://www.rolf-freytag.de/digibib/digibib.php Johann Gottlob Worbs:> Julien, 1825 - 336 Seiten > https://books.google.de/books?id=C5JJAAAAIAAJ > PDFNeu aufgelegt:> oberschlesisches-landesmuseum.de, 06. Dezember 2018 > http://www.oberschlesisches-landesmuseum.de/über-u... > Druck und Verlag von Wilh. Gottl. Korn, Breslau 1935 (mit sehr vielen Abb.) > https://sbc.org.pl/dlibra/publication/4391/edition... > Der Großvater von Elke Ottensmann hat sein Leben lang Tagebuch geschrieben; nach seinem Tod findet man diese Aufzeichnungen. Sie geben Auskunft über ein erfülltes und teilweise dramatisches Leben. Im Jahr 1900 in Schlesien geboren, erlebt der Großvater in mittleren Jahren die Schrecken des zweiten Weltkriegs, später die Vertreibung aus seiner geliebten Heimat. Im Schwarzwald finden er und seine Frau Johanna eine neue Bleibe; sie wird aber bis zum Lebensende nicht wirklich zur Heimat. …> eine Herrschaft in Schlesien seit 1377 bis in das 19. Jahrhundert > https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_J%C3%A4ger... Hanke, Siegfried / Vogel, Rainer:> [LIT Verlag Münster 2010. ISBN978-3-643-10845-6] > Namens und Ortsregister anzuklicken > http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-10845-6 > Wie Lamsdorf zur „Hölle“ für Deutsche wurde von Gerhard Gnauck > http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/ar... > [Seite polnisch + deutsch] > http://www.niederschlesien.info/ • "Webcams" in BRESLAU• Auf der Suche nach Alt-Breslau > "Wenn man heute durch Wrocław spaziert, sollte man unbedingt nach unten sehen", meint der 30jährige Anwalt, Maciej Wlazło. "Dort findet man die meisten Spuren von Alt-Breslau". ... > rbb | So 18.10.15 18:32 | Video 05:36 min | Verfügbar bis 18.10.16 > http://mediathek.rbb-online.de/tv/Kowalski-Schmidt... • Breslau-Wrocław.de > http://www.breslau-wroclaw.de/de/breslau/ [Geschichte | Stadtpläne | Bilder | Gestern&Heute | Familienforschung | Aktuelles | Anzeigen]• Alte und neue Straßennamen in Breslau (Wrocław) > https://www.polish-online.com/polen/staedte/bresla... • Ev. St. Christophori-Kirche > http://www.schg.pl/ Christophoribote > ZEITSCHRIFT DER EV. GEMEINDE DEUTSCHER SPRACHE IN BRESLAU UND NIEDERSCHLESIEN > [Quartalsschrift digital zu lesen] > http://schg.pl/christophoribote/ oder > https://schg.pl/category/quartalschrift/ Deutsche Gemeinde in Breslau baut ihre Kirche aus > Breslau (idea) – Mit einem Festgottesdienst hat die Evangelische St. Christophori-Gemeinde in Breslau das 60-jährige Jubiläum der Einweihung ihrer Kirche nach dem Krieg gefeiert. 1958 hatte ihr die kommunistische Stadtverwaltung das 750 Jahre alte Gotteshaus zur Nutzung überlassen. Sie ist die einzige deutschsprachige Gemeinde der Stadt. In dem Gottesdienst weihte die Gemeinde der Stadt unter anderem eine neue Suppenküche ein. Sie soll am 6. Januar 2019 in Betrieb genommen werden, um Bedürftigen kostenlose Mahlzeiten zur Verfügung stellen zu können. … > https://www.idea.de/frei-kirchen/detail/107662/ • Jahrhundertfeier der Freiheitskriege Breslau : Mai 1913 Okt. : Führer durch die gesamte Ausstellung, durch Breslau und Umgegend > http://obc.opole.pl/dlibra/docmetadata?id=8549&fro... • DER BRESLAUER ERZÄHLER > ein Unterhaltungsblatt für alle Stände, Ausgaben 1 - 78 (1. April - 28. September 1835), mit Familiennachrichten > https://books.google.de/books?id=1fFIAAAAcAAJ > PDF• BRESLAU: Wenn Breslauer Häuser erzählen > „Das Oppenheim-Haus in Breslau: Ein Bürgerhaus erzählt seine jüdische, deutsche und polnische Geschichte“ > http://www.openheim.org/ > PDF anklicken• Breslau auf Deutsch – Ausflug der Grundschule Pogrzebien in die schlesische Hauptstadt [AGMO e.V. 27. Juli 2015] > Mit der Grundschule in Pogrzebien besteht seit einigen Jahren eine gute und stets zuverlässige Zusammenarbeit. Die junge Deutschlehrerin bereitet nicht nur den Kindern, sondern auch uns immer wieder große Freude durch ihre kreativen Projektideen. Ihr unermüdlicher Einsatz zahlt sich ein ums andere Mal aus. Nach der Exkursion erhielt die AGMO e.V. - Gesellschaft zur Unterstützung der Deutschen in Schlesien, Ostbrandenburg, Pommern, Ost- und Westpreußen diesen stimmungsvollen Bericht. ... > http://www.agmo.de/aktuelles/projekte/309-breslau-... • BRESLAU: Wenn Breslauer Häuser erzählen > Gestern wurde an der Humboldt-Universität zu Berlin der diesjährige wissenschaftliche Förderpreis des polnischen Botschafters für die beste Masterarbeit verliehen. Er ging an Lisa Höhenleitner für „Das Oppenheim-Haus in Breslau: Ein Bürgerhaus erzählt seine jüdische, deutsche und polnische Geschichte“ > http://www.openheim.org/ [PDF anklicken]• Geschichte: Breslau unter den Piasten als deutsches Gemeinwesen > von Dr. Colmar Grünhagen, Breslau 1861 > https://my.hidrive.com/lnk/2wrCJRH1 Überreicht von dem Verein für Geschichte und Alterthum Schlesiens > https://de.wikipedia.org/wiki/Verein_f%C3%BCr_Gesc... • Brockauer Zeitung für den Landkreis Breslau > Publikations-Organ für die Gemeinden Brockau, Groß - und Klein-Tschansch, Kattern, Tschechnitz, Klettendorf, Krietern, Carlowitz, Rosenthal, Schottwitz - Nr. 79 - Brockau, Sonntag, den 5. Juli 1931 > https://lookaside.fbsbx.com/file/brockauer-zeitung... Brockauer Zeitung. Zeitung für den Landkreis Breslau 1917 Jg. 17 > http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/86843 Brockauer Zeitung. Zeitung für den Landkreis Breslau 1918 Jg. 18 > http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/86726 • Deutscher Ostdienst DOD > Nachrichtenmagazin des Bundes der Vertriebenen > [58. Jahrgang / 01-2016 / Hauptthema: Breslau Kulturhauptstadt 2016] > https://issuu.com/zentrumgegenvertreibungen/docs/d... • Deportierten-Transport aus Schlesien 1947: Die 65. Tote. Ein Kälte-Experiment [DER SPIEGEL 4/1947] > http://www.myheimat.de/2488791 Geschichtsatlas Niedersachsen: Zug 514 - Vertriebenentransport Breslau-Bückeburg > http://tinyurl.com/z6y63fq • 65 deutsche Schulen in Schlesien > Nach zehnjähriger polnischer Verwaltung der deutschen Ostgebiete wurden erst jetzt [1955] nähere Einzelheiten über die deutschsprachigen Grundschulen in den polnischen „Westgebieten“ bekannt. ... > [Zeit ONLINE, 26. Mai 1955, 7:00 Uhr] > http://www.zeit.de/1955/21/65-deutsche-schulen • Hindenburg: Die deutscheste Stadt in Polen > Es ist eine Ironie des Schicksals, dass General de Gaulle, als er 1967 in Polen weilte, ausgerechnet Hindenburg (Zabrze) als „die polnischste der polnischen Städte” bezeichnete. Er erfreute damit natürlich den Genossen Gomułka ... > wochenblatt.pl, am 26 kwietnia, 2020 > http://wochenblatt.pl/die-deutscheste-stadt-in-pol... • Deutsche Vereinigungen / Deutsche Volksgruppe > http://www.laenderkontakte.de/polen/deutsche-verei... • Deutscher Freundschaftskreis (DFK) - Gesellschaft der Deutschen Volksgruppe in Schlesien > http://www.dfkschlesien.pl/ Oberschlesische Stimme > InternetRadio > https://mittendrin.pl/radio-region.php bei "Facebook" > DFK Schlesien / Oberschlesische Stimme > https://www.facebook.com/dfkschlesien • Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff (* 10. März 1788 auf SchlossLubowitz bei Ratibor, Oberschlesien; † 26. November 1857 in Neisse, Oberschlesien) ... > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Eichendor... Joseph Freiherr von Eichendorff Leben und Werk > Projekt Gutenberg > http://gutenberg.spiegel.de/autor/joseph-freiherr-... • Bitte helfen Sie den deutschen Evangelischen in Schlesien! > http://www.myheimat.de/2706238 • Familienforschung in Schlesien > http://www.christoph-www.de/ • Familienforschung-Schlesien.info-forum.eu für den Kreis Goldberg-Haynau > http://goldberg-haynau.de/ "Index of /download" > http://bilder.goldberg-haynau.de/download/ Goldberg-Haynauer Heimatnachrichten, 20. Mai 1958 > http://bilder.goldberg-haynau.de/download/Neue%20P... • Literatur für Familienforscher – Schlesien > Liste von Rainer Doerry > http://www.rainer-doerry.de/Ahnenforschung/html/sc... • Genealogie für Sudetenland, Böhmen, Mähren, Österr. Schlesien > http://sudetendeutsche-familienforscher.de/SUD/kb/... • Der Schlesische Familienforscher > [genealogische Zeitschrift, welche zwischen 1930 und 1943 in Schlesien erschien] > http://wiki-de.genealogy.net/Der_Schlesische_Famil... Landwirtsfamilien in Schlesien > http://wiki-de.genealogy.net/Der_Schlesische_Famil... Schlesien / Genealogische und historische Quellen > http://genwiki.genealogy.net/Schlesien/Genealogisc... • Weitere Forscherseiten bei GenWikiSchlesien > http://genwiki.genealogy.net/Provinz_Schlesien Schlesisches Namenbuch > http://wiki-de.genealogy.net/Schlesisches_Namenbuc... Standesamtsregister aus Schlesien > http://wiki-de.genealogy.net/Standesamtsregister_a... Kategorie: Adressbuch für Schlesien > http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Adressbuch_... Kategorie: Schlesien > http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Schlesien Kategorie: Ortslexikon für Schlesien > http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Ortslexikon... Schlesische Ortsverzeichnisse > http://wiki-de.genealogy.net › Regional › Ehemalige deutsche Gebiete › SchlesienKategorie: Ortsfamilienbuch zu Schlesien > http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Ortsfamilie... Schlesien/Bibliografie > http://wiki-de.genealogy.net/Schlesien/Bibliografi... Leitfaden für Anfänger > http://wiki-de.genealogy.net/Leitfaden_für_Anfänge... • Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen > https://www.vdg.pl/de/ Fernsehmagazin Schlesien Journal > https://www.youtube.com/results?search_query=schle... 🔵 2019 🔵 2018 🔵 2017 🔵 2016 🔵 2015 🔵 2014 🔵 2013 🔵 2012 🔵 2011 🔵 ...• Glogau > Kreisstadt und Festung zweiten Ranges im Königreich Preußen, Provinz Schlesien, Regierungsbezirk Liegnitz > https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/projek... Glogau > bei "GenWiki" > http://genwiki.genealogy.net/Glogau Landkreis Glogau > bei "GenWiki" > http://genwiki.genealogy.net/Landkreis_Glogau Adreßbücher Glogau > 1855 - 1943 > http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Adressbuch_... Głogów > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/G łogówGlogauer Heimatbund > http://www.glogauerheimatbund.de/ • H I R S C H B E R G > Georg Bassenge: Chronik von Hirschberg im Riesengebirge > von > [© Ullrich Junker, D 88285 Bodnegg, Januar 2014] > http://jbc.jelenia-gora.pl/Content/15782/JEL_16494... Schlesische Heimatforschung, speziell im früheren Kreis Hirschberg / Riesengebirge > http://www.wimawabu.de/14660.html Stabholzkirche Wang in Krummhübel, Kreis Hirschberg > https://de.wikipedia.org/wiki/Stabkirche_Wang • H U S S I T E N > Wenzeslaus Blanitzky: > Geschichte der in Schlesien etablirten Hußiten. Königsberg 1763 > "Dies ist eine Leseprobe. Nicht alle Seiten werden angezeigt." > https://books.google.de/books?id=w9iB0NC9E1YC • Internetportal der Deutschen in Polen > http://www.vdg.pl/de/ Radio Oppeln greift wieder die Schule in Cosel-Rogau an > http://www.vdg.pl/de/article/2670-radio-oppeln-gre... • Kattowitzer Zeitung nebst Allgemeiner Anzeiger für den Oberschlesischen Industriebezirk. Organ der Stadt Kattowitz sowie der Vereine und Genossenschaften zu Kattowitz (nicht alle Ausgaben von 1875 - 1945) > http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=69128&... • KÖNIGSHÜTTE > Adreßbuch der Stadt Königshütte O.-S. 1893 > http://adressbuecher.genealogy.net/addressbook/547... • Oberschlesien im Bild > Wöchentliche Unterhaltungsbeilage des oberschlesischen Wanderers. > https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/6367/edi... 1927, Nr.25 > https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/23510/ed... 1928, Nr. 8 > https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/6689/edi... 1929, Nr.25 > https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/6973/edi... 1930, Nr.13 > https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/26986/ed... 1931, Nr.49 > https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/7686/edi... 1932, Nr. 1 > https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/8135/edi... weitere Auswahl auch hier > http://fbc.pionier.net.pl/search#fq= {!tag=dcterms_accessRights}dcterms_accessRights%3A%22Dost%C4%99p%20otwarty%22&q=oberschlesien%20im%20bild• Der Kreis Landeshut in Schlesien und das Riesengebirge, dargestellt in Bildern und Geschichten > Seite von Hella Tegeler > https://www.kreislandeshut.de/ • Heimatkreisgemeinschaft Militsch-Trachenberg > http://militsch-trachenberg.de/?page_id=29 Landkreis Militsch > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Militsch Militsch-Trachenberger Kreis- und Stadtblatt > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Militsch-Trachenberge... Militsch (Schlesien) > http://www.militsch-bartsch.de/index.php/militsch/ O. L. Goedsche: Geschichte und Statistik des Militsch-Trachenberger Kreises > Breslau 1847 > https://books.google.de/books?id=CuAAAAAAcAAJ Fritz Bloch: Die Juden in Militsch, ein Kapitel aus der Geschichte der Niederlassung von Juden in Schlesien > Mittlere und neuere Geschichte, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde bei der Hohen Philosophischen Fakultät der Schlesischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau, 1926 > http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/freimann/con... Militsch > bei "meine-ahnen.eu" > http://meine-ahnen.eu/Militsch/ • Landsmannschaft der Oberschlesier > http://www.oberschlesien.de/ • Landsmannschaft Schlesien Nieder- und Oberschlesien > http://landsmannschaft-schlesien.de/ Schlesien > Schlesische Geschichte • Herkunft des Namens Schlesien • Schlesien zwischen Böhmen und Polen (879‑1137) • Die schlesischen Piasten (1137–1335) • Unter böhmischer Krone (1335–1526) • Die Habsburger Zeit (1526–1742) • Preußisch-Schlesien und Österreichisch-Schlesien (1742–1918) • Zwischenkriegszeit und Zweiter Weltkrieg (1919–1945) • Die Volksabstimmung in Oberschlesien 1921 • Flucht und Vertreibung (1945–1947) • Impressionen aus Schlesien • Schlesierlied • Schlesische Wappen > http://landsmannschaft-schlesien.de/schlesien/ Landsmannschaft Schlesien eröffnet Büro in Görlitz > [Radio Lausitz, 18.03.2018 | 09:54 Uhr] > https://www.radiolausitz.de/beitrag/landsmannschaf... • MUTTER SCHLESIEN - Meine Deutschen Ahnen! > deutsch / englisch > http://tinyurl.com/gw45eby • Oberschlesien / Upper Silesia (now Poland), Genealogia Silesiae Superioris > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/124243134364942/ • Cesare Foltin: Familienforschung in Oberschlesien > Familiennamen, Orte, Nachrichtenarchiv - Aktuelle Schwerpunkte: Gleiwitz (Richtersdorf und Ostroppa), Salesche, Lichinia und Slawentzitz > http://foltin.biz Quellen > http://foltin.biz/Projects.php Familiennamen > http://foltin.biz/FamilyNameIndex.php • Oberschlesisches Landesmuseum Ratingen > http://www.oberschlesisches-landesmuseum.de/ oder http://www.oslm.de/ bei "Facebook" > https://www.facebook.com/Oberschlesisches.Landesmu... • Oels / Schlesien > http://www.gca.ch/Genealogie/Oels/Seite_Oels.htm • Post und Reise-Buch das ist alphabetisches Ortsrverzeichnis von Schlesien oder Anzeige aller Stadte, Marktflecken, Dörfer, Colonien, Feld-Kloster, Vorwerke, Muhlen, Wirtshauser mit deutschen und polnischen Namen... > http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=151316 • Radio Mittendrin *) > http://www.mittendrin.pl/i18n/lang/l/de *)bei "Facebook" > https://www.facebook.com/radiomittendrin AGMO e.V. über Wahlen 2014 in Polen bei Radio Mittendrin > https://www.youtube.com/watch?v=VFZwHFeRAw4 *) Dissertation > http://pub.uni-bielefeld.de/luur/download?func=dow... • RADIOdienst POLSKA > Aus Polen über Polen > http://www.radiodienst.pl/ • Ratibor Oberschlesien > https://www.facebook.com/ratibor.oberschlesien • SCHLESIEN heute > Unabhängiges Magazin für Nieder- und Oberschlesien > http://www.schlesien-heute.de/ Aktuelles aus früheren Heften > http://www.schlesien-heute.de/news2010.htm bei "Facebook" > https://www.facebook.com/schlesienheute • SCHLESIEN PORTAL > http://landsmannschaft-schlesien.de/ • Schlesierlied > https://www.youtube.com/watch?v=InWridJ5pZE • Schlesische Nachrichten. Offizielles Organ der Lands­mann­schaft Schle­sien Nieder– und Oberschle­sien e.V. > http://schlesische-nachrichten.de/ [jeweils ein Artikel aus der monatlich erscheinenden Zeitung kann angeklickt und gelesen werden]• Schlesische Digitale Bibliothek > http://www.sbc.org.pl/dlibra/pubindex?dirids=1 • Schlesisches Museum zu Görlitz > http://www.schlesisches-museum.de/ bei "Facebook" > https://www.facebook.com/pages/Schlesisches-Museum... • Schlösser in Niederschlesien > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/pages/Die-Schlosser-in-Ni... • Forschung in Schweidnitz (gefunden in der Liste Niederschlesien) > https://list.genealogy.net/mm/listinfo/niederschle... > 2019-01)Adressbuch der Stadt Schweidnitz und Umgegend 1931 > https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publica... Adressbuch für den Stadt- und Landkreis Schweidnitz mit Freiburg i. Schles., Striegau und allen Gemeinden 1938 > https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publica... Standesamt-Unterlagen von Schweidnitz 1874-1913 > digital einsehbar > https://szukajwarchiwach.pl/82/1696/0/4.1#tabSerie Suchanleitung > https://pommerscher-greif.de/sonstige/articles/suc... • Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien > http://tarnowopolski.pl/903/sozial-kulturelle-gese... Deutsche Volksgruppe in Oppeln > bei „Facebook“ > https://www.facebook.com/DeutscheMinderheitInOppel... Deutsche Minderheit in Beuthen > bei „Facebook“ > https://www.facebook.com/Mniejszo ść-Niemiecka-w-Bytomiu-Deutsche-Minderheit-in-Beuthen-984490308288200/• Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg mit Grünberger Monatsblatt > http://www.tskmn.pl/ Landkreis Grünberg (Schlesien) > http://wiki.genealogy.net/Landkreis_Gr%C3%BCnberg_ (Schlesien)Landkreis Grünberg (Schlesien) / Adressbuch 1933 > http://wiki-de.genealogy.net/Landkreis_Gr%C3%BCnbe... Landkreis Grünberg (Schlesien) / Adressbuch 1937-38 > http://wiki-de.genealogy.net/Landkreis_Gr%C3%BCnbe... • WAPPENBUCH: Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien und der O. Lausitz. > Theil 1-3 > http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=4233 Dorst, Leonard: Schlesisches Wappenbuch oder die Wappen des Adels im Souverainen Herzogthum Schlesien der Grafschaft Glatz und der Oberlausitz. Bd. 1-3 > Görlitz, 1847 > https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/4436/edi... • Wochenblatt.pl > http://www.myheimat.de/2611316 bei "Facebook" > https://www.facebook.com/wochenblattpl • NUR bei "Facebook"Schlesien-Genealogie > https://www.facebook.com/groups/378606408923526/ Der Schlesier > https://www.facebook.com/Der.Schlesier • Herzogtum TESCHEN > https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Teschen Cieszyn > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Cieszyn Teschener Schlesien – Wo polnische auch deutsche, tschechische und jüdische Geschichte ist > Anna Flack, 23. September 2013 > https://www.polen-pl.eu/teschener-schlesien-wo-pol... Grzegorz Chromik: Geschichte des deutsch-slawischen Sprachkontaktes im Teschener Schlesien > Forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa FzDiMOS - Herausgegeben von Boris Blahak, Koloman Brenner, Ioan Lăzărescu, Jörg Meier und Hermann Scheuringer Band 7 > ISBN 978-3-88246-398-9 DOI 10.5283/epub.37746 © 2018 beim Autor des Werkes > https://epub.uni-regensburg.de/37746/1/Chromik_fin... Professor Karl Radda: Materialien zur Geschichte des Protestantismus im Herzogthum Teschen > ohne Jahr > https://lookaside.fbsbx.com/file/protestanten.pdf?... • TROPPAU, Hauptstadt von Österreichisch-Schlesien > http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_troppau.h... Heimatkreisgemeinschaft Troppau > http://www.troppau-opava.de/ Landkreis Troppau > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Troppau Kurze Geschichte der Stadt Troppau > https://www.stadt.bamberg.de/media/custom/1829_912... • Digitales Archiv im Landesarchiv in Opava > (deutsch: Troppau, heute Stadt in der Mährisch-Schlesischen Region in Tschechien) > http://digi.archives.cz/da/ • Waldenburg / Niederschlesien - Wałbrzych > Stadtkarte, Straßennamen - Informationen über die Stadt > http://www.sztetl.org.pl/de/article/walbrzych/4,st... Waldenburg – unsere Stadt | Informacja turystyczna Wałbrzych > http://cit.walbrzych.pl/de/waldenburg-unsere-stadt Waldenburg/Wałbrzych > bei "OME-Lexikon — Uni Oldenburg" > http://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/orte/waldenbur... Wałbrzych – Reiseführer > auf "Wikivoyage" > https://de.wikivoyage.org/wiki/Wa łbrzychWałbrzych > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Wa łbrzychWaldenburg (Wałbrzych) > bei "Polish Online" > https://www.polish-online.com/polen-niederschlesie... Waldenburg/Schlesien > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=uG59IvHVPfo Neues aus WALDENBURG / Niederschlesien > Goldzug vergoldet Stadt > Über den "Werbewert" einer Nazigeschichte > Irgendwann im September oder vielleicht auch etwas später, Aufschiebungen gehören schließlich zum Geschäft, wird nahe der Stadt Walbrzych tief gebohrt und ein neues Kapitel geschrieben in der großen Story um den "Nazigoldzug", die Piotr Koper und Andreas Richter seit über einem Jahr so meisterhaft und so ertragreich erzählen. … > http://www.heise.de/tp/artikel/49/49327/1.html Gold-Zug von Wałbrzych > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Gold-Zug_von_Wa%C5%8... • ZÜLZ in Oberschlesien > 47 Beiträge von Heinz Barisch bei "myheimat.de" > http://www.myheimat.de/suche/?q=z%C3%BClz&sa=searc... Artikel zu Zülz > Augsburger Allgemeine > http://www.augsburger-allgemeine.de/suche/?q=z%C3%... Zülz im Landkreis Neustadt (Oberschlesien) > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Landkreis_NeustadtDr. Israel Rabin > Die Juden in Zülz > http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/freimann/con... > (mit 12 Bildbeigaben) > als PDF > http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/download/pdf... • Zimmermann, Friedrich Albert: Beyträge zur Beschreibung von Schlesien > [Brieg, 1783 – 1796, 13 Bände] > http://wiki-de.genealogy.net/Beytr%C3%A4ge_zur_Bes... (Zimmermann)• VERTREIBUNG: Schlesischer Pfarrer zum Gedenktag. Das Schicksal der deutschen Vertriebenen nicht vergessen > [idea.de 16. Juni 2015] > http://www.idea.de/gesellschaft/detail/das-schicks... Flucht und Vertreibung: Wider das Vergessen > Ein Kommentar von Pfarrer Christian-Erdmann Schott zum „Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung“ am 20. Juni. Schott ist Vorsitzender der Gemeinschaft evangelischer Schlesier (Hilfskomitee) e.V. Er und seine Familie wurden 1945 aus dem schlesischen Oppeln vertrieben. ... > [idea.de 16. Juni 2015] > http://www.idea.de/spektrum/detail/flucht-und-vert... • Schlesien > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/results?search_query=schle... Oberschlesien - Als die Deutschen weg waren (Nachkriegsgeschichte Schlesiens) > https://www.youtube.com/watch?v=4Z0ZncmZaT4 Deutschsprachige Medien weltweit• Stichwortregister: http://www.myheimat.de/2958722 Weitere informative Hinweise zu verschiedenen Themen: