[8b] Portugal : Posen : Preußen (mit Reformation in Preußen) : Prußen / Pruzzen

Mein Preussen als geistige Heimat

Kunstmarkt von Heinrich Gustav

Katalog Westpreußen / Ostpreußen

Band 1 [1857]

Band 2 [1857]

Band 3 [1857]

Band 4 [1857]

Band 5 [1859]

Band 6 [1859]

Friedrich August Vossberg: Münzen und Siegel der preußischen Städte Danzig, Elbing, Thorn, so wie der Herzöge von Pomerellen im Mittelalter > [Berlin, bei G. Fincke, 1841 - 83 Seiten]

Friedrich August Vossberg: Geschichte der Preußischen Münzen und Siegel von frühester Zeit bis zum Ende der Herrschaft des Deutschen Ordens > Mit 20 Kupfertafeln und vielen in den Text gedruckten Abbildungen > [Berlin, bei G. Fincke, 1843 - 216 Seiten]

Inhaltsverzeichnis

Verlagstext

Marcus Wüst: Rezension von: Hans Hettler: Preußen als Kreuzzugsregion. Untersuchungen zu Peter von Dusburgs Chronica terre Prussie in Zeit und Umfeld, Bruxelles [u.a.]: P.I.E. - Peter Lang 2014, in: sehepunkte 16 (2016), Nr. 3 [15.03.2016]

Werke Friedrichs des Großen > Digitale Ausgabe der Universitätsbibliothek Trier

Bibliograpie

„Links"

Friedrich der Große = Friedrich II. > bei "YouTube"



Der geniale Spieler. Lebendiges Porträt von Reichskanzler Bismarck

Sensation: Tonaufnahme von Otto von Bismarck entdeckt > bei "YouTube"

Bismarck und das Deutsche Reich > Die Deutschen (Staffel 1) [ZDF 43:40]

http://www.bismarcktuerme.de/

Der Bismarckturm am Rande der Stadt > inselreport.de, Mittwoch, 8. Mai 2019

Übersicht über die Bände der Sammlung

Unter https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sammlu... und den Folgeseiten sind die Abbildungen alphabetisch sortiert und einzeln anklickbar.

Inhalt

Rezensiert für H-Soz-Kult von Monika Wienfort > Historisches Seminar, Bergische Universität Wuppertal

Kloster Stift zum Heiligen Grabe

Porträt Armgard von Alvensleben, geb. v. Knebel-Döberitz

Kloster Stift zum Heiligengrabe | Willkommen

Preußische Mennoniten

Preußen > bei "Wikipedia"

Preußen > bei "Wikisource"

Preußen > bei "Wiktionary"

PREUßEN > Geschichte Preußens mit Details zu Provinzen, Herrschern und Militär, Biografien von wichtigen Persönlichkeiten ...

Geschichte

Die preußischen Provinzen

Herrscher in Brandenburg

Die Armee Brandenburg-Preußens

Preußische Persönlichkeiten

"Links" [Preußen, Ostpreußen, Brandenburg, Herrscher, Kriege, Persönlichkeiten, Deutscher Orden, Marienburg/Ordensbauten, Reisetips]

Literatur

Mennoniten-Plautdietsch eine Sprache wandert durch die Welt

De Plautdietsche Spruak > Wird Plautdietsch noch gesprochen? Wird die Sprache aussterben? Wird es eine einheitliche Schreibweise geben? Diese und andere Fragen hören Sie im Interview, das Viktor Sawatzki mit Dr. Elvine Siemens Dück aus Brasilien führt. Das Interview ist opp Plautdietsch. > [SW-Radio, 8.7.2017]

Plautdietsch bei Segenswelle [hier sind einige Programme in Plautdietsch zu hören]

Lebensgeschichte Lina Becker in Plautdietsch [Teil 2]

Lebensgeschichte Lina Becker in Plautdietsch [Teil 3] ["Deel 1 jeft et blös aus Audio"]

Werner Gitt: Das Johannes-Evangelium und ausgewählte Psalmen opp Ostpreußisch



(1864): Preussische Sprichwörter und volksthümliche Redensarten > Königsberg: C. Th. Nürmberger

(1876): Preussische Sprichwörter und volksthümliche Redensarten. Zweite Sammlung, mit einem Glossar > Berlin: Th. Chr. Fr. Enslin

(1867): Preußische Volksreime und Volksspiele > Berlin: Th. Chr. Fr. Enslin

(1870): Hexenspruch und Zauberbann: Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens in der Provinz Preussen > Berlin: Th. Chr. Fr. Enslin

(1882): Preussisches Wörterbuch: Ost- und westpreussische Provinzialismen in alphabetischer Folge. Erster Band A – K > Berlin: Th. Chr. Fr. Enslin

(1883): Preussisches Wörterbuch: Ost- und westpreussische Provinzialismen in alphabetischer Folge. Zweiter Band L – Z, Nachträge und Berichtigungen > Berlin: Th. Chr. Fr. Enslin

Salzburger-Forschung beim Ostpreußischen Rundfunk und im Internet

Deutschsprachige Medien weltweit > Auswanderer >> Salzburger

Freunde des Vereins für Familienforschung in Ostpreußen und Westpreußen > bei "Facebook"

Monatsbriefe 2009 - 2018

Friedrich Wilhelm I. - der "Soldatenkönig" > https://www.facebook.com/groups/194806557235335/

> https://www.facebook.com/groups/194806557235335/ Königreich Preußen > https://www.facebook.com/preussen1

> https://www.facebook.com/preussen1 Preußen > https://www.facebook.com/pages/Preu%C3%9Fen/105933...

> https://www.facebook.com/pages/Preu%C3%9Fen/105933... Preußen - Prussia > https://www.facebook.com/groups/110002022379441/

> https://www.facebook.com/groups/110002022379441/ Preußen und Kaiserreich > https://www.facebook.com/groups/226450644055361/

> https://www.facebook.com/groups/226450644055361/ Preussen > https://www.facebook.com/groups/63230332931/

> https://www.facebook.com/groups/63230332931/ Preussen Kronloyal > https://www.facebook.com/preussen.kronloyal

> https://www.facebook.com/preussen.kronloyal Preussens Gloria > https://www.facebook.com/groups/preussensgloria/

> https://www.facebook.com/groups/preussensgloria/ Preußische Adelsfamilien > https://www.facebook.com/groups/1457174337903068/

> https://www.facebook.com/groups/1457174337903068/ Preußisches Erbe > https://www.facebook.com/PreussischesErbe

> https://www.facebook.com/PreussischesErbe Prussia reborn (Preußen Wiedergeboren) > https://www.facebook.com/groups/tud07479/

> https://www.facebook.com/groups/tud07479/ Wir möchten die Umbenennung Brandenburgs in "Brandenburg-Preußen" > https://www.facebook.com/groups/747949578589508/

> https://www.facebook.com/groups/747949578589508/ Wir wählen Georg Friedrich Prinz von Preussen zum Deutschen König > https://www.facebook.com/groups/169080619858490/

> https://www.facebook.com/groups/169080619858490/ JETZT muss Prinz Georg Friedrich von Preußen Staatsoberhaupt werden! > https://www.facebook.com/groups/130638796953295/

> https://www.facebook.com/groups/130638796953295/ Georg Friedrich Prinz von Preußen > https://www.facebook.com/pages/Georg-Friedrich-Pri...

Reformation in Preußen

Zur Eigenart der altlutherischen Kirche

Prussen / Pruzzen

Beate Szillis-Kappelhoff: Die Prußen bei den Heiligenbeilern > Vortrag im Kolpinghaus Salzbergen

Unterwerfung

Freiheitskämpfe

Angebliche Ausrottung

Johann Severin Vater: Die Sprache der alten Preussen: Einleitung, Ueberreste, Sprachlehre, Wörterbuch [Schul-Buchhandlung, 1821]

Die Prussen

Prußen Prussen Prūsai Alt Preußen Old Prussians Vieux Prussiens

| aktualisiert | ergänzt | z. Z. in BearbeitungDas Stichwortregister für "Deutschsprachige Medien weltweit" befindet sich hier: https://www.myheimat.de/2958722 > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Portugal - Was Sie wissen sollten > bei "Focus" > http://www.focus.de/orte/portugal/ > bei "Facebook": Öffentliche Gruppe > https://www.facebook.com/groups/278229252217742/ > «Ich konnte nichts anderes tun als zu beten» > Als «schlimmste menschliche Tragödie dieser Art in Portugal» bezeichnete Premierminister Antonio Costa den Waldbrand, der am Wochenende ... > [22.06.2017] > http://www.jesus.ch/magazin/international/europa/3... s. unter Westpreußen > https://www.myheimat.de/2814672 Siehe auch unter "Ostpreußen" und "Westpreußen" >Marita Kapust:> ... Marita Kapust beschäftigt sich mit dem Landescharakter von Ost-/ Preussen und den Prägungen seiner Bewohner, vom Ordensstaat bis zum Preussen Friedrich des Großen. Entstanden ist ein leicht verständliches Sachbuch, das sich an junge Leute mit Interesse an europäischer Geschichte ebenso richtet wie an Ältere, die sich für das Land ihrer Vorfahren interessieren oder generell die Chronik von Preussen tiefergehend erkunden möchten. > Broschur, 14,8 x 21,0 cm, 392 Seiten > http://anthea-verlag.de/index.php/webshop/buecher/... Christoph Hartknoch:> Franckfurt und Leipzig. In Verlegung Martin Hallervorden / Buchhändlern in Königsberg. Anno M DC LXXXIV [1684] > https://books.google.de/books?id=ImJcAAAAcAAJ&prin... Debatte:> Nachdem ein Gutachten die Zerschlagung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz anregt, ist es an der Zeit, über Raum und Ort des alten Preußen in der deutschen Gesellschaft nachzudenken. „Es wäre das endgültige Ende Preußens, zugunsten seiner Museen und Bibliotheken." Mit diesen Worten endet der Feuilleton-Aufmacher in der heutigen „Zeit" (Nr. 29/2020), der sich mit dem Gutachten einer Arbeitsgruppe unter Leitung der Dresdner Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler zur Zukunft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz auseinandersetzt. ... > PAZ.de, René Nehring, 09.07.2020 > https://paz.de/artikel/abschied-von-preuszen-a1167... Messow, Eduard:> Magdeburg 1850 > http://www.digitale-bibliothek-mv.de/viewer/image/... > Berlin, 1840 [ETH-Bibliothek Zürich] > http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-29988 Stenzel, Gustav Adolf Harald:> Hamburg 1830 > https://books.google.de/books?id=c3FNAAAAcAAJ > PDFNeugebauer, Wolfgang:> Historiographie vom Mittelalter bis zum Jahr 2000 > 1. Aufl. 2018, 696 Seiten, Festeinband, ISBN: 978-3-506-78917-4 > https://www.schoeningh.de/katalog/titel/978-3-506-... > Herausgegeben von dem Verein für die Geschichte der Provinz Preussen. Simon Grunau´s preussische Chronik herausgegeben von Dr. M. Perlbach > Leipzig, 1876 > Band 1-3 > http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=11596 Gieraths, Günther:> Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Band 8, Quellenwerke Band 3 > Berlin 1964, Leseprobe (nicht alle Seiten werden angezeigt) > https://books.google.de/books?id=EloI8X1J7CkC Forstreuter, Kurt:Rohrschneider, Michael:> Vortrags- und Gesprächsabende mit Wissenschaftlern, Literaten und Schauspielern > https://www.francke-halle.de/adelserziehung-in-pre... Friedrich August Vossberg:> [Berlin, Druck von Gebr. Unger, 1854 - 46 Seiten] > https://books.google.de/books?id=4P1BAAAAcAAJ > [PDF 17,8MB] > http://tinyurl.com/mhy9kfr Hans Hettler:[u.a.]: P.I.E. - Peter Lang 2014, 738 S., ISBN 978-3-631-65098-1 > http://d-nb.info/1059312972 Jens Peter Kutz:> UNIVERSITÄT HANNOVER, Wintersemester 2001/02, Historisches Seminar Brandenburg-Preußen unter dem Großen Kurfürsten [Prof. Dr. Hans-Georg Aschoff], 25. Januar 2002 > http://www.jenspeterkutz.de/hausarbeit3.pdf Malte Stamm:> Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie (Dr. Phil) durch die Philosophische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, im April 2011 > http://d-nb.info/1036727564/34 > Die Protokolle der mehr als 5.200 Staatsministerialsitzungen von 1810/17 bis 1934/38 stellen eine "Stammquelle" zur preußischen und deutschen Politik-, Verfassungs-, Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte dar. Das Arbeitsvorhaben wurde gemäß den Beschlüssen der Bund-Länder-Kommission im Deutschen Akademienprogramm Ende 2003 abgeschlossen. > http://preussenprotokolle.bbaw.de/Publikationen Lohmann, Ingrid:> [Hamburg 2014, 261 S. - (Zugl.: Münster, Univ., Diss., 1983)] > https://www.pedocs.de/volltexte/2014/9332/pdf/Lohm... > von Dr. Manuel Ruoff [Ostpreußischer Rundfunk, veröffentlicht am 02.08.2015 (Seminar der Stiftung „Bildung und Erinnerung“ 2015)] bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=hQDQjPPp7E8 > [Berlin 1888] > https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/H... Alexander Duncker (Hrsg.):> Berlin : Duncker, (1857/83). [Digitalisierter Druck] > http://tinyurl.com/hy8x52s (Nach der Abbildung des Gebäudes ist auf der Folgeseite der begleitende Text [= Rückseite] zu lesen.)Katrin Möller-Funck:> Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor philosophiae (Dr. phil.) der Philosophischen Fakultät der Universität Rostock > Rostock, 2015-02-04 > http://rosdok.uni-rostock.de/file/rosdok_disshab_0... August Skalweit: https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/id/61082... > PDF > https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/download... HEILIGENGRABE > Sarah Romeyke:> [Kultur- und Museumsstandort Heiligengrabe [5], 208 Seiten, 210 x 260 mm, Klappenbroschur. teilweise vierfarbig, zahlreiche, z.T. farbige Abbildungen, 1 CD-ROM (Schülerinnenhauptverzeichnis, Lukas Verlag, D 10405 Berlin, Februar 2015, ISBN 978-3-86732-193-8] > http://www.lukasverlag.com/programm/titel/386-preu... > [welt.de 25.07.15] > http://www.welt.de/geschichte/article144398271/Wie... Schenk, Tobias:> [JAHRBUCH FÜR BRANDENBURGISCHE LANDESGESCHICHTE, 59. Band, Berlin 2008] > http://reichshofratsakten.de/wp-content/uploads/20... Schück, Richard:> [Mit einer Vorrede von Paul Kayser, Band 1-2, Leipzig: Grunow 1889, XXXI, 406; XII, 602 S. (213 Mb)] > http://www.digitalis.uni-koeln.de/Schueck/schueck_... > [De Dato Berlin, den 30. July 1789] > http://skany.koszalin.ap.gov.pl/26/33/0/0/827/ Naumburg (Saale):Markus Zbroschzyk:> Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn > [Bonn 2014] > https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/bitstream/ha... > Informationen zur Gegenwart und Geschichte des Hauses Hohenzollern, dem vormals regierenden Preussischen Königshaus, aus dem alle preussischen ... > https://www.preussen.de/ Preuß, August Eduard:> Königsberg 1835 > https://books.google.de/books?id=L_sAAAAAcAAJ > Ausstellung des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte im Schloss Doberlug [2014] > http://www.brandenburgische-landesausstellung.de/A... Jonathan Shaun Minko hat einen Beitrag in der FB-Gruppegeteilt. > Ein Ostergruss im Werderplatt der Region Danzig/Elbing (Plautdietsch). De Herr is opjeschtoane, he is woahlich opjeschtoane! > https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=... > Webangebot zur Fernsehserie "Die Preußen-Chronik" vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, Erstsendung Dezember 2000 > http://www.preussen-chronik.de/ > 10. Januar 2018 > https://tilmanasmusfischer.wordpress.com/2018/01/1... Köhler, Karl Friedrich:> Beitrag zur Geschichte > [Gotha: Perthes 1867, X, 106 S.] > http://www.digitalis.uni-koeln.de/Koehler/koehler_... Preußenstiftung in "dramatischer Finanzlage" > Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist ein Mammutbetrieb: Sie verantwortet die Staatlichen Museen zu Berlin, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Ibero-Amerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. Nachrichten des Jahres. ... > [Berliner Morgenpost, 26.01.2016, 16:41] > http://m.morgenpost.de/berlin/article206968771/Pre... > Special Karte von Suedpreussen mit allerhoechster Erlaubniss aus der Koniglichen grossen topographischen Vermessungs-Karte, unter Mitwurkung des Directors Langner, reducirt und herausgegeben vom Geheimen Ober-Bau-Rath Gilly... die Post-Course und Hauptstrassen sind gezeichnet vom ersten General Post Amst > (Landsberg – Glogau – Breslau – Czenstochau – Warsch – Thorn – Bromberg) > https://www.sggee.org/research/gilly_maps/south_pr... > [13 Bände, Halle, 1796 – 1803] > http://digitale-bibliothek-mv.de/viewer/resolver?u... Dr. Franz Tetzner:> [Braunschweig 1902] > https://archive.org/details/dieslawenindeut00tetzg... > Pfarrer Johannes Brehm, Königsberg i. Pr., 1913 > http://www.ub.uni-koeln.de/cdm/ref/collection/koeb... > 10. Januar 2018 > https://tilmanasmusfischer.wordpress.com/2018/01/1... > Geschichte • Verfolgung • Rettung • Ehemalige Diözesen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Preußen > http://www.lutherisch.de/index.php/evangelischluth... Überarb. u. erw. Fassung d. Aufsatzes "Eberhard Gresch:> Rundbrief der Gemeinschaft evangelischer Ostpreußen e.V., Nr. 1/2011, S. 1-32 > http://www.reformiert-info.de/daten/File/Upload/do... > Hrsg. von Lorenz Grimoni und Andreas Lindner, Leipzig 2014 > https://www.myheimat.de/leipzig/kultur/koenigsberg... Hans-Günther Parplies/ Ulrich Hutter-Wolandt (Hrsg.):Stephanie Zloch und Izabela Lewandowska (Hg.) >Szillis-Kappelhoff, Beate:> Geschichte und Kultur eines untergegangenen Volkes > http://www.myheimat.de/2454462 Erich Karl Berneker:> [Strassburg, 1896] > https://archive.org/details/diepreussisches00berng... > PDF [8,7M] > https://ia801409.us.archive.org/13/items/diepreuss...