[8a] Deutschsprachige Medien weltweit [Pommern]

Deutschsprachige Medien weltweit

Pommern

Pommersche Landsmannschaft > http://www.pommersche-landsmannschaft.de/

> http://www.pommersche-landsmannschaft.de/ Die Provinz Pommern im ehemaligen Freistaat Preußen > http://provinz-pommern.de/

> http://provinz-pommern.de/ Ortssuche in Pommern > http://provinz-pommern.de/suche.html

> http://provinz-pommern.de/suche.html Ortsverzeichnis für Pommern > bei "Edition Pommern" > https://www.edition-pommern.com/ortsverzeichnis

Der Kreis Belgard in der ehemaligen Provinz Pommern > http://kreis-belgard.de/

Belgard und Schivelbein > http://www.altes-land-belgard.de/

Familiendatenbank Belgard-Schivelbein > http://www.ortsfamilienbuecher.de/schivelbein/

Forschergruppe Kreis Belgard > http://de.groups.yahoo.com/group/Kreis-Belgard/

Kreis Schivelbein > bei "AGOFF" > http://www.agoff.de/?p=29894

Heimatkreis Bütow > http://www.buetow-pommern.info/heimatkreis/Heimatk...

Kreis Bütow (Bytów) in Hinterpommern > http://www.buetow-pommern.info/ (Verweise diese geben nicht unbedingt die Meinung des Heimatkreises wieder)

Lauenburg und Bütow (Lande) > http://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/regionen/lauen...

Cammin (Hochstift) > http://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/regionen/cammi...

> http://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/regionen/cammi... Heimatkreis Cammin > http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/pomm... + http://www.cammin-pommern.de

> http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/pomm... + http://www.cammin-pommern.de Kreis Kammin > bei „GenWiki“ > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Kammin

Heimatkreis Dramburg > http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/pomm...

> http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/pomm... Landkreis Dramburg > bei "Pommerscher Greif e.V." > https://www.pommerscher-greif.de/kirchenbuch-onlin...

> bei "Pommerscher Greif e.V." > https://www.pommerscher-greif.de/kirchenbuch-onlin... Landkreis Dramburg > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Dramburg

> bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Dramburg Kreis Dramburg in der ehemaligen Provinz Pommern > http://kreis-dramburg.de/

> http://kreis-dramburg.de/ Kreis Dramburg > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Dramburg

> bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Dramburg Kreis Dramburg > bei "AGOFF" > http://www.agoff.de/?p=29577

> bei "AGOFF" > http://www.agoff.de/?p=29577 Daten für den Kreis Dramburg > Pommerndatenbank > http://pommerndatenbank.de/data/dramburg.html

> Pommerndatenbank > http://pommerndatenbank.de/data/dramburg.html Der Wohnort Groß Grünow in der ehemaligen Gemeinde Groß Grünow im Kreis Dramburg > http://gross-gruenow.kreis-dramburg.de/

Kreis Flatow in der ehemaligen Provinz Pommern > http://kreis-flatow.de/

> http://kreis-flatow.de/ Landkreis Flatow > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Flatow

> bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Flatow Deutsche Verwaltungsgeschichte Pommern, Kreis Flatow > http://www.verwaltungsgeschichte.de/flatow.html

> http://www.verwaltungsgeschichte.de/flatow.html Kreis Flatow > bei "AGOFF" > http://www.agoff.de/?p=30101

> bei "AGOFF" > http://www.agoff.de/?p=30101 Landkreis Flatow > bei "Pommerscher Greif e.V." > https://pommerscher-greif.de/kirchenbuch-online/ar...

> bei "Pommerscher Greif e.V." > https://pommerscher-greif.de/kirchenbuch-online/ar... Flatow-Info - Heimatkreis Flatow > http://www.heimatkreis-flatow.de/flatow-info.htm

> http://www.heimatkreis-flatow.de/flatow-info.htm Kreis Flatow - Pommerndatenbank > http://pommerndatenbank.de/data/flatow.html

> http://pommerndatenbank.de/data/flatow.html Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft (in der Heimat Verbliebene deutscher Herkunft und dort lebende Deutsche) > http://www.heimatkreis-flatow.de/d-s-k-gesellschaf...

> http://www.heimatkreis-flatow.de/d-s-k-gesellschaf... Friedrich Wilhelm Ferdinand Schmitt > Der Kreis Flatow > [Thorn 1867] > https://books.google.de/books?id=KDpdAAAAcAAJ > PDF > http://tinyurl.com/gsygtts

Kreis Greifenberg – GenWiki > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Greifenberg

> http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Greifenberg Heimatkreis Greifenberg i. Pom. > http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/pomm...

> http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/pomm... Gützlaffshagen, Kreis Greifenberg: Es war einmal in Pommern, Dokumentarfilm 1997 / 2014 > „Goslaw - ein kleines Dorf in Westpommern/Polen, seine Bewohner und ihre Erinnerungen … (Buch und Regie Marek Zychski)“

Es war einmal in Pommern, Dokumentarfilm 1997 / 2014 > Teil 1 1997 > https://www.youtube.com/watch?v=iUZEm2cADNM

> https://www.youtube.com/watch?v=iUZEm2cADNM Teil 2 1997 > https://www.youtube.com/watch?v=TNtTuup8GWA

> https://www.youtube.com/watch?v=TNtTuup8GWA Teil 3 1997 > https://www.youtube.com/watch?v=puMIZZcifK4

> https://www.youtube.com/watch?v=puMIZZcifK4 Teil 4 1997 > https://www.youtube.com/watch?v=DPfTHuZEZf0

> https://www.youtube.com/watch?v=DPfTHuZEZf0 Teil 5 2014 > https://www.youtube.com/watch?v=guB9iL-IHAc

> https://www.youtube.com/watch?v=guB9iL-IHAc Deutscher Ortsname: Gützlaffshagen/Hinterpommern > http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Liste_deutsch...

> http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Liste_deutsch... Die Gemeinde Gützlaffshagen im ehemaligen Kreis Greifenberg in Pommern > http://gemeinde.guetzlaffshagen.kreis-greifenberg....

Kreis Greifenhagen in der ehemaligen Provinz Pommern > http://kreis-greifenhagen.de/

> http://kreis-greifenhagen.de/ Landkreis Greifenhagen > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Greifenhag...

> bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Greifenhag... Kreis Greifenhagen > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Greifenhagen

> bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Greifenhagen Heimatkreis Greifenhagen > http://www.heimatkreis-greifenhagen.de/

> http://www.heimatkreis-greifenhagen.de/ Kreis Greifenhagen > Pommerscher Greif e.V. > https://pommerscher-greif.de/standesamt-online/art...

> Pommerscher Greif e.V. > https://pommerscher-greif.de/standesamt-online/art... Ansprechpartner für den Kreis Greifenhagen > Pommerscher Greif > https://pommerscher-greif.de/franz_waldmann.html

> Pommerscher Greif > https://pommerscher-greif.de/franz_waldmann.html Landkarte Kreis Greifenhagen in Pommern > http://hinterpommern.de/Karten/Greifenhagen/gemein...

> http://hinterpommern.de/Karten/Greifenhagen/gemein... Daten für den Kreis Greifenhagen - Pommerndatenbank > http://pommerndatenbank.de/data/greifenhagen.html

- Pommerndatenbank > http://pommerndatenbank.de/data/greifenhagen.html Wohnort Woltin in der ehemaligen Gemeinde Woltin im Kreis Greifenhagen > http://woltin.kreis-greifenhagen.de/

Landkreis Grimmen > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Grimmen

> bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Grimmen Landkreis Grimmen > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Grimmen

> bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Grimmen Kreis Grimmen > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Grimmen

Kreis Köslin in der ehemaligen Provinz Pommern > http://kreis-koeslin.de/

> http://kreis-koeslin.de/ Landkreis Köslin > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Köslin

> bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Köslin Wohnort Schulzenhagen im ehemaligen Kreis Köslin in Pommern > http://schulzenhagen.kreis-koeslin.de/

> http://schulzenhagen.kreis-koeslin.de/ Landkreis Köslin > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Köslin

> bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Köslin Landkarte Kreis Köslin in Pommern > http://hinterpommern.de/Karten/Koeslin/gemeinden.h...

> http://hinterpommern.de/Karten/Koeslin/gemeinden.h... Wohnort Köslin im ehemaligen Kreis Köslin in Pommern > http://koeslin.stadt-koeslin.de/

> http://koeslin.stadt-koeslin.de/ Deutsche Verwaltungsgeschichte Provinz Pommern, Kreis Köslin > http://www.verwaltungsgeschichte.de/koeslin.html

> http://www.verwaltungsgeschichte.de/koeslin.html Kreis Köslin > bei "AGOFF" > http://www.agoff.de/?p=29606

> bei "AGOFF" > http://www.agoff.de/?p=29606 Daten für den Kreis Köslin - Pommerndatenbank > http://pommerndatenbank.de/data/koeslin.html

Wohnort Bublitz im ehemaligen Kreis Köslin in Pommern > http://bublitz.kreis-koeslin.de/

Kreis Bublitz > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Bublitz

Kreis Bublitz > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Bublitz

Ev. Kirchenbücher von Klannin, Kreis Köslin bzw. ehemaliger Kreis Bublitz > https://forum.genealogy.net/index.php?page=Thread&...

Landkreis Bublitz > bei "Pommerscher Greif e.V." > https://www.pommerscher-greif.de/kirchenbuch-onlin...

Heimatgruppe Bublitz > Ahnenforschung > http://www.heimatgruppe-bublitz.de/html/ahnenforsc...

Pommersche Landsmannschaft eV Heimatkreis Köslin-Bublitz > http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/pomm...

Köslin-Bublitzer Heimatstube > Im Alten Kreishaus > http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/kosl...

Hölkewiese in Pommern und der Kreis Bublitz > Inhaltsverzeichnis • Weitere Aufsätze • Literatur • Gedichte auf Platt • Am Garder See > http://www.hoelkewiese.de/

Heimatkreis Kolberg-Körlin > http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/pomm...

Heimatkreis Kolberg > http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/pomm...

Archiv und Heimatstube Kolberg > http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/arch...

Landkreis Kolberg-Körlin, früher Kreis Colberg-Cörlin > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Kolberg-Kö...

Kreis Kolberg-Körlin in der ehemaligen Provinz Pommern > http://kreis-kolberg-koerlin.de/

Kreis Kolberg-Körlin > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Kolberg-Körlin

Kreis Kolberg-Körlin > bei "Pommerscher Greif e.V." > https://www.pommerscher-greif.de/standesamt-online...

Ansprechpartner für den Kreis Kolberg-Körlin > "Pommerscher Greif" > https://www.pommerscher-greif.de/uwe_witte.html

Landkarte Kreis Kolberg-Körlin in Pommern > http://hinterpommern.de/Karten/Kolberg-Koerlin/gem...

Deutsche Verwaltungsgeschichte Pommern, Kreis Kolberg > http://www.verwaltungsgeschichte.de/kolberg.html

Wohnort Kolberg im ehemaligen Kreis Kolberg in Pommern > http://kolberg.kreis-kolberg.de/

Kolberger Lande > Familienforschung • Ortsforschung • Freunde • Allgemeines • Arbeitskreis > http://kolbergerlande.apps-1and1.net/

Der neue Prospekt des See-, Sol- und Moorbades KOLBERG 1914 > Herausgegeben von der Stadtischen Badedirektion > [80 Seiten + PHARUS-PLAN KOLBERG + Karte des Kolberger Stadtwaldes, 36,9MB] > https://polona.pl/archive?uid=19785326&cid=2328281...

Kreis Lauenburg in der ehemaligen Provinz Pommern >http://kreis-lauenburg.de/

Kreis Lauenburg (Pommern) > bei "GenWiki" >http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Lauenburg_(Pommern)

Landkreis Lauenburg i. Pom. > bei "Wikipedia" >https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Lauenburg_i._Pom.

Lauenburg in Pommern > "GenWiki"http://wiki-de.genealogy.net/Lauenburg_in_Pommern

Chinow (Kreis Lauenburg) > bei "GenWiki" >http://wiki-de.genealogy.net/Chinow_(Kreis_Lauenburg)

Lauenburg und Bütow (Lande) > http://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/regionen/lauen...

Kreis Naugard > "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Naugard

Landkreis Naugard > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Naugard

Kreis Naugard in der ehemaligen Provinz Pommern > http://kreis-naugard.de/

Pommerscher Kreis- und Städtetag / Heimatkreis Naugard > http://kulturportal-west-ost.eu/?s=naugard

Museum Naugard (Stadt und Kreis) > http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/muse...

Gollnower Heimatstube (Naugard) > im Heiliggeist-Hospital > http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/goll...

Online Familiendatenbank Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) > http://ofb.genealogy.net/hackenwalde/

Landkreis Naugard > bei "Pommerscher Greif e.V." > Kreis Naugard – GenWiki

http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Naugard

Kreis Naugard > bei "Pommerscher Greif e.V." > https://pommerscher-greif.de/standesamt-online/art...

Landkarte Kreis Naugard in Pommern > http://hinterpommern.de/Karten/Naugard/gemeinden.h...

Deutsche Verwaltungsgeschichte Provinz Pommern, Kreis Naugard > http://www.verwaltungsgeschichte.de/naugard.html

Landkreis Naugard > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=GV43lkGjQSo

Kreis Naugard > bei "AGOFF" > http://www.agoff.de/?p=29234

Daten für den Kreis Naugard - Pommerndatenbank > http://pommerndatenbank.de/data/naugard.html

Kreis Neustettin in der ehemaligen Provinz Pommern > http://kreis-neustettin.de/

Heimatkreis Neustettin > http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/pomm...

Heimatkreis Neustettin > http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/pomm...

Neustettiner Zimmer > ehemals im Kreishaus Eutin > http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/neus...

Heimatmuseum Kreis Neustettin > http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/heim...

Fürstin-Hedwig-Schüler e.V. / Vereinigung ehem. Schüler und Schülerinnen des Fürstin-Hedwig-Gymnasiums, der Höheren Töchterschule und der Mittelschule zu Neustettin > http://kulturportal-west-ost.eu/institutionen/furs...

Landkreis Neustettin > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Neustettin

Kreis Neustettin > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Neustettin

Heimatkreisausschuss Neustettin > http://www.neustettin.de/

Landkarte Kreis Neustettin in Pommern > http://hinterpommern.de/Karten/Neustettin/gemeinde...

Landkreis Neustettin > http://www.landkreis-neustettin.de/

Kreiskarte Kreiskarte - Mein Neustettin - die Perle Hinterpommerns > http://www.neustettin.eu/Kreiskarte.html

Landkreis Neustettin - Pommerscher Greif e.V. > https://www.pommerscher-greif.de/kirchenbuch-onlin...

Deutsche Verwaltungsgeschichte Provinz Pommern, Kreis Neustettin > http://www.verwaltungsgeschichte.de/neustettin.htm...

Kreis Neustettin > bei "AGOFF" > http://www.agoff.de/?p=29729

Kirchenbücher aus dem Kreis Neustettin im Archiv in Köslin > http://www.schlawe.de/familienforschung/koszalin/k...

Familiennamenliste Ortsfamilienbuch Bärwalde (Kreis Neustettin) > http://www.online-ofb.de/namelist.php?ofb=baerwald...

Geschichte des Dorfes Sparsee im Kreis Neustettin in der Provinz Pommern > http://www.sparsee.de/

Pinnow-Pniewo > https://www.pinnow-pniewo.de/

Daten für den Kreis Neustettin - Pommerndatenbank > http://pommerndatenbank.de/data/neustettin.html

Groß Krössin im Kreis Neustettin (Pommern) > http://onlinestreet.de/684412-gross-kroessin-im-kr...

Borntin / Kreis Neustettin neue Einträge - Groß Krössin Pommern > http://gross-kroessin-pommern.info/borntin-kreis-n...

Kreis Neustettin - Archivdatenbank - Gsta > http://archivdatenbank.gsta.spk-berlin.de/midosase...

Deutschsprachige Medien weltweit



Vorspann + Erläuterungen + Stichwortregister

Pommernkunde >> bei "Edition Pommern" > https://www.edition-pommern.com/kreise > bei „Pommerscher Greif“ > https://pommerscher-greif.de/ortsverzeichnis-qdb.h... > [Hansestadt Anklam in Vorpommern] > http://www.anklam.de/ > Hauptseite Cammin Pommern - Kreis Cammin > http://www.cammin-pommern.de/hauptseite.htm > [Hansestadt Demmin in Vorpommern] > http://www.demmin.de/ Landkreis Randow – WikipediaDer Landkreis Randow, bis 1938 Kreis Randow, war bis 1939 ein preußischerLandkreis in der Provinz Pommern. Sein Name war dem Fluss Randow entlehnt,...Kreis Randow in der ehemaligen Provinz PommernDer Kreis Randow war 1932 ein Landkreis im Regierungsbezirk Stettin in derProvinz Pommern. Dem Kreis Randow stand ein Landrat vor, der seinen Sitz in ...Gemeinde Falkenwalde im ehemaligen Kreis Randow in PommernDie Gemeinde Falkenwalde war Anfang der 1930er Jahre eine Landgemeindeim ehemaligen Kreis Randow in der Provinz Pommern. Der Gemeinde ...Kreis Randow – GenWiki1. Mai 2016 ... Altdamm; Alt Leese; Alt Lienken; Armenheide; Arnimswalde; Augusthof;Barnimslow; Bergland; Birkhorst; Bismark; Blankensee; Blumberg ...Kreis Randow - Pommerscher Greif e.V. Verein für pommersche ...Standesamtregister Pommern online Geburten Heiraten Todesfälle StettinBelgard Neustettin Cammin Greifenberg Greifenhagen Naugard Pyritz Randow ...Materialien aus dem Kreis Randow - Pommerscher Greif e.V. Verein ...Heiraten Standesamt Züllchow Kreis Randow. Bei den standesamtlichenHeiraten in Züllchow/Randow sind viele auswärtige Personen dabei. Für dieJahre ...Landkreis Randow - Pommerscher Greif e.V. Verein für ...Folgende Kirchenbücher aus dem Kreis Randow werden bei der LDS unterStralsund geführt: Evangelische Kirche Stralsund: Blankensee, Stolzenburg.Taufen ...Kreis Randow – AGOFF17. Febr. 2015 ... Der Kreis Randow gliederte sich in Stadtgemeinden, die Landgemeinden undselbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1905 ...Deutsche Verwaltungsgeschichte Pommern, Kreis Randow• Kreis Regenwalde in der ehemaligen Provinz Pommern > http://kreis-regenwalde.de/ Pommernseiten - Kreis Regenwalde > http://pommernseiten.de/Regenwalde/ Wohnort Friedeberg in der ehemaligen Gemeinde Rienow im Kreis Regenwalde > http://friedeberg.rienow.kreis-regenwalde.de/ Wohnort Labes im ehemaligen Kreis Regenwalde in Pommern > http://labes.kreis-regenwalde.de/ Wohnort Plathe im ehemaligen Kreis Regenwalde in Pommern > http://plathe.kreis-regenwalde.de/ Unsere Heimatstadt Wangerin in Pommern > http://www.wangerin-pommern.de/ • Rügen > aktuell: Landkreis Vorpommern-Rügen > https://www.lk-vr.de/ s. a. bei StralsundLandkreis Vorpommern-Rügen > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Vorpommern... Landkreis Rügen > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Rügen Kreis Rügen > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Rügen • Rummelsburg > http://rummelsburg.de/ Landkreis Rummelsburg i. Pom. > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Rummelsbur... Rummelsburg-Info > http://www.rummelsburg.de/ Heimatkreis Rummelsburg i. Pom. > Familienforschung > http://rummelsburg.de/genealogie/index.htm Kreis Rummelsburg in der ehemaligen Provinz Pommern > http://kreis-rummelsburg.de/ Gemeinde Wocknin im ehemaligen Kreis Rummelsburg in Pommern > http://gemeinde.wocknin.kreis-rummelsburg.de/ Kreis Rummelsburg > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Rummelsburg Landkarte Kreis Rummelsburg in Pommern > http://hinterpommern.de/Karten/Rummelsburg/gemeind... Deutsche Verwaltungsgeschichte Pommern, Kreis Rummelsburg > http://www.verwaltungsgeschichte.de/rummelsburg.ht... Die Dörfer des Kreises Rummelsburg > [PDF, nach: Emil Gohrbandt: Ortsgeschichte. In: Der Kreis Rummelsburg. Ein Heimatbuch. 1938 / Nachdruck1979. S. 113-193] > http://www.studienstelleog.de/download/RUM-ORT3.pd... Kreis Rummelsburg i. Pom. > bei "AGOFF" > http://www.agoff.de/?p=29843 • Saatzig Heimatkreis > http://www.saatzig.de/ Kreis Saatzig in der ehemaligen Provinz Pommern > http://kreis-saatzig.de/ Landkreis Saatzig > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Saatzig Online Familiendatenbank Landkreis Saatzig-Stargard > http://ofb.genealogy.net/saatzig/ Kreis Saatzig in der ehemaligen Provinz Pommern > http://kreis-saatzig.de/ Gemeinde Dahlow im ehemaligen Kreis Saatzig in Pommern > http://gemeinde.dahlow.kreis-saatzig.de/ Wohnort Ball im ehemaligen Kreis Saatzig in Pommern > http://ball.kreis-saatzig.de/ Kreis Saatzig - Pommerndatenbank > http://pommerndatenbank.de/data/saatzig.html Deutsche Verwaltungsgeschichte Pommern, Kreis Saatzig > http://www.verwaltungsgeschichte.de/saatzig.html Kreis Saatzig > bei "AGOFF" > http://www.agoff.de/?p=29475 • Schlawe > http://www.heimatkreis-schlawe.de/ Liste aller Städte und Gemeinden im Kreis Schlawe, Stand 1939 > http://schlawe.de/gemeinden/index.htm Altschlawe > http://altschlawe.ostpommern.de/index.php Alt Schlawe > http://schlawe.de/gemeinden/altschlawe/index.htm Veteranen aus dem Kreis Schlawe > Veteranen aus den Feldzügen 1813-1815 > https://www.stolp.de/garnison/articles/veteranen.h... • Schlochau > Kreis Schlochau in der ehemaligen Provinz Pommern sowie Grenzmark Posen/Westpreußen > http://kreis-schlochau.de/ Kreis Schlochau in der ehemaligen Provinz Pommern > http://kreis-schlochau.de/ Landkreis Schlochau > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Schlochau Heimatkreis Schlochau > https://www.schlochau.de/ Portal:Schlochau > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Portal:Schlochau Deutsche Verwaltungsgeschichte Pommern, Kreis Schlochau > http://www.verwaltungsgeschichte.de/schlochau.html Landkreis Schlochau - Pommerscher Greif e.V. > https://pommerscher-greif.de/kirchenbuch-online/ar... Kreis Schlochau > bei "AGOFF" > http://www.agoff.de/?p=88657 Landkreis Schlochau > bei "territorial.de" > http://www.territorial.de/pommern/schlocha/landkrs... Gemeinde Platzig im ehemaligen Kreis Schlochau in Pommern > http://gemeinde.platzig.kreis-schlochau.de/ • Stargard Heimatkreis > http://www.heimatkreis-stargard.de/ Landkreis Stargard > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Stargard Online Familiendatenbank Landkreis Saatzig-Stargard > http://ofb.genealogy.net/saatzig/ Wohnort Stargard i. Pom. im ehemaligen Kreis Stargard in Pommern > http://stargard.stadt-stargard.de/ Kirchenbücher Stargard in Pommern > http://www.heimatkreis-stargard.de/Adressen/Kirche... • Stettin http://www.stettin-heimatkreis.de/ Stettin – GenWikiHeiratsregister Stettin 1878-1901 > http://wiki-de.genealogy.net/Stettin/Standesamtsre... Wohnort Stettin im ehemaligen Kreis Stettin in Pommern• Stolp-Stadt und Landkreis https://www.stolp.de/ Landkreis Stolp > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Stolp Landkarte Kreis Stolp in Pommern > http://hinterpommern.de/Karten/Stolp/gemeinden.htm... Stolper Heimatkreise e. V. > https://www.stolp.de/ Landkarten Landkreis Stolp - Stolper Heimatkreise e. V. > https://www.stolp.de/landkarten_landkreis_stolp.ht... Kreis Stolp > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Stolp Stadt- und Landkreis Stolp - Pommerscher Greif e.V. > https://pommerscher-greif.de/kirchenbuch-online/ar... Deutsche Verwaltungsgeschichte Pommern, Kreis Stolp > http://www.verwaltungsgeschichte.de/stolp.html Wohnort Stolp im ehemaligen Kreis Stolp in Pommern > http://stolp.stadt-stolp.de/ Gemeinde Gallensow im ehemaligen Kreis Stolp in Pommern > http://gemeinde.gallensow.kreis-stolp.de/ Stolper Heimatblatt für die Heimatvertriebenen aus der Stadt und dem Landkreise Stolp in Pommern > [Jahrgang IV Nr. 3 März (Ostern) 1951] > http://www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/docmetadata... Stolper Hefte > Inhaltsverzeichnisse ab 2013 > https://www.stolp.de/stolper_hefte.html • Stralsund > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Stralsund s. a. bei: Landkreis Vorpommern-Rügen > https://www.lk-vr.de/ Kreis Stralsund-Land > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Stralsund-Land Landkreis Stralsund > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Stralsund Ämter, Städte und Gemeinden - Landkreis Vorpommern-Rügen > [in Stralsund] > https://www.lk-vr.de/Kreisportrait/%C3%84mter-St%C... • Landkreis Ueckermünde > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Ueckermünd... Kreis Ueckermünde > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Ueckermünde Kreis Ueckermünde > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Ueckermünde Kreis Ueckermünde/Adressbuch 1937 > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Ueckermünde/Adr... Kreis Ueckermünde in der ehemaligen Provinz Pommern > http://kreis-ueckermuende.de/ Landkreis Ueckermünde > bei "Pommerscher Greif e.V." > https://pommerscher-greif.de/kirchenbuch-online/ar... Daten für den Kreis Ueckermünde - Pommerndatenbank > http://pommerndatenbank.de/data/ueckermuende.html Kreis Ueckermünde - Ueckermünde - Arbeitskreis Familiengeschichte Vorpommern > http://familiengeschichte-vorpommern.de/ueckermuen... • Ortsverzeichnis für Pommern > bei "Edition Pommern" > https://www.edition-pommern.com/ortsverzeichnis • Pommernkunde > Die Land- und Stadtkreise von Anklam bis Usedom-Wollin > bei "Edition Pommern" > https://www.edition-pommern.com/kreise -----------------------------------------------------------• Karten von Pommern > http://grosstuchen.de/maps.htm • Ahnenforschung in Pommern & Ostpreußen > Familie Gumz usw. > http://www.martin-gumz.de/ oder (im Aufbau) http://www.ahnensuchen24.de/ • Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte > http://www.kirche-mv.de/AG-Pommersche-Kirchengesch... • Baltische Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. > Sechsunddreißigster Jahrgang. Stettin, 1886 > http://digitale-bibliothek-mv.de/viewer/fullscreen... >>> Baltische Studien (Jg. 1, Heft 1, 1832) ff. http://digitale-bibliothek-mv.de/viewer/toc/PPN559... > Inhalt des ersten Heftes > http://digitale-bibliothek-mv.de/viewer/fullscreen... • Der Croy-Teppich > Allgemeine Angaben zum Croy-Teppich • Der Auftraggeber: Herzog Philipp I. von Pommern-Wolgast • Familiengeschichtliches Zeugnis zweier Fürstenhäuser und protestantisches Bekenntnisbild • Mehrere Künstler bzw. Werkstätten ... • Das Vermächtnis • Kontakt > http://www.orientation.de/croy/ • Datenbanken zu Pommern > (auch Familienforschung) > http://grosstuchen.de/pommerndatenbanken.htm • Europäische Pommerntage 2015 in Stettin > http://www.ts-consulting.com/FamilieTschebiatkow20... • Pommern > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Pommern • EDITION POMMERN > http://www.myheimat.de/2554939 • Große Pommernkarte Eilhard Lubins (1618) > 12 Teile > http://archeo.edu.pl/lubinus/ • Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. > http://www.pomerania.net/ • HOP Transnationales Netzwerk Odermündung e.V. > Natur-Aktiv Deutschland/Polen - Pommern > http://www.hop-transnet.org/projekt/natur-aktiv-de... >>> Oder-Delta wird 8. Rewilding Europe Region > http://tinyurl.com/nw45rkz >>> Naturschutz Safari an der Oder > http://www.zeit.de/2014/52/naturschutz-oderdelta-r... >>> Auf Safari im Stettiner Haff > http://wochenblatt.pl/auf-safari-im-stettiner-haff... >>> Oder Delta. Wild hub along Green Crossroads > http://www.rewildingeurope.com/areas/oder-delta/ [nur Englisch]> > > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/rewildingeurope [auch nur Englisch]• Informationen über das 500‐jährige Jubiläum > http://www.ts-consulting.com/Downloads/Pommerntage... >>> Programm EPT und 500-Jahrfeier im Juni 2015 > http://www.ts-consulting.com/Downloads/Pommerntage... • Juden in Pommern > Literatur: > Wolfgang Wilhelmus > Fäden eines Teppichs. Spuren jüdischen Lebens in Pommern und der Welt > http://www.ingo-koch-verlag.de/titles/978386436044... [E-Buch: ISBN 978-3-86436-045-6]>>> Mecklenburg-Vorpommerschen Bibliographie > http://www.landesbibliographie-mv.de/REL?PPN=23853... >>> Inhaltsverzeichnis > http://d-nb.info/1032802677/04 >>> Einige Seiten > bei "Google books" > https://books.google.de/books?id=jpaEDAAAQBAJ >>> Kennkarten pommerscher Juden > http://www.blog.pommerscher-greif.de/kennkarten-po... • Kaschuben / Kaschubei / Kaschubien / Slowinzen > http://www.myheimat.de/2780936 • Kirchengeschichte von Pommern, Band I > http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/doccontent... >>> Band II > http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/doccontent... • Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern > http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/doccontent... >>> Band II > http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/doccontent... • Die Evangelischen Geistlichen Pommerns von der Reformation bis zur Gegenwart > [Verfasser: Hans Moderow, Verlag von Paul Riekammer, Stettin 1903]>>> Teil 1: Regierungsbezirk Stettin > http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/docmetadat... >>> Teil 2: Regierungsbezirk Köslin > http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/docmetadat... • Plattdeutsch in Pommern > http://grosstuchen.de/Plattdeutsch.html >>> Wihnachtstid im Kingerland > [Wihnachtstid im Kingerland. Dr. Georg Sabisch, * 19.1.1932 in Bütow, + 14.9.2015 in Nürnberg, liest in ostpommerschem Platt (aus Kreis Bütow)] > http://grosstuchen.de/wihnachtstid.htm • Pommern > http://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/regionen/pomme... • Mahnmale in Pommern > http://grosstuchen.de/memorials/ • Literatur für Familienforscher – Pommern / Posen > Liste von Rainer Doerry > http://www.rainer-doerry.de/Ahnenforschung/html/po... • Pommern - Familienforschung im ehemaligen Pommern > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/1579227138958488/ • Pommern - geliebt & unvergessen > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/pages/Pommern-geliebt-unv... • Pommern in der deutschen und europäischen Geschichte > http://www.myheimat.de/2657479 • POMMERN Zeitschrift für Kultur und Geschichte > http://www.zeitschrift-pommern.de/Zeitschrift_Pomm... • Pommern - Das Land am Meer > [© 1995-2011 by Gunthard Stübs. Diese Seiten wurden zuletzt am 28. August 2011 geändert] > http://hinterpommern.de/ • Pommersche Flusslandschaft > http://www.pommersche-flusslandschaft.de/ >>> Pommersche Flusslandschaft: Rad und Kanufahren > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/pommersche.flusslandschaf... • Pommerscher Greif e.V., Verein für Familien- und Ortsgeschichtsforschung in Pommern > http://pommerscher-greif.de/ >>>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/PommerscherGreif >>>[ISBN 978-3-87057-218-1] > http://www.bergstadtverlag.de/links/bergstadtverla... > Seite 35> bei "yahoo" > https://de.groups.yahoo.com/neo/groups/pommern-for... (anmeldepflichtig)> Die Forscherdatenbank der Pommern > http://pommernkontakte.de/ >>>>>>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/diepommern/ >>> Pommersche Zeitung > http://pommern-z.de/Pommersche_Zeitung/index.html ) > http://www.pommerschervereinfreistadt.org/Home/Deu... > von Gerhard Kasten (Norderstedt 2009, Leseprobe, nicht alle Seiten werden angezeigt) > https://books.google.de/books?id=yRWaSyNMyjkC&pg=P... > Pharusplan der Stadt Schlawe > [etwa 1930 / 1935] > http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?from=rss&id=... >>>>>>> > >> im Kreis Schlawe / Hinterpommern > http://altschlawe.ostpommern.de/portraet.php > Johann Georg Maximilian Fürstenhoff: Campements und andere Kriegsoperationes, welche durch die Königlich Polnischen und Kurfürstlich Sächsischen Truppen benebenst denen andern hohen nordischen Alliierten die Jahre 1711, 1713 und 1715 in Schwedisch Pommern gegen die Schweden unternommen. > http://digitale-bibliothek-mv.de/viewer/image/PPNH... >>>>>>>>>>>>>>>>>>> Pläne + Karten > http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=pt&uni=-752206 >>>> Monatsschrift für das Kulturleben der Heimat, 11. Jahrgang, Februar 1926, Heft 2 > http://www.dilibra.com/ahnenforschung/636-00620 (Weitere Ausgaben sind im Internet - z. B. über https://suche.web.de/web?origin=moz_splugin_ff&q=u... oder https://www.google.de/search?q=unser+pommerland - zu finden.)