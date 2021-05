5 hilfreiche Tipps zum Lernen von Chemie

Chemie ist neben Physik eines der am meisten gefürchteten Fächer für Studenten. Das vertiefte Studium der Materie ist eine der intensivsten Studienrichtungen, die den Kandidaten zur Verfügung stehen. Allerdings neigen sie dazu, die Bedeutung der Chemie in ihrer akademischen Karriere zu ignorieren, was zu einem drastischen Rückgang ihrer Noten führt. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die sich vor Chemie fürchten, ist Hilfe in Sicht. Lesen Sie weiter, um hilfreiche Tipps zu finden, die Sie beim Lernen von Chemie unterstützen.Lernkarten sind bei Studenten sehr beliebt, da sie sehr handlich sind und Ihnen beim Lernen von Basiswissen Chemie . Diese Karten können Informationen über chemische Konzepte und Formeln enthalten. Sie sind beidseitig verwendbar und können jederzeit und überall eingesetzt werden. Sie können als sofortige Erinnerung für schwierige Formeln und Ideen dienen. Man lernt Chemie auch beim Anfertigen einer Karteikarte. Hinweise für die Herstellung von Flash-Karten können von Online-CBSE-Studienmaterialien genommen werden, wenn Sie für Board-Prüfungen erscheinen.Textmarker sind hellfarbige Stifte, die zum Hervorheben wichtiger Texte verwendet werden. Ihre Verwendung hilft beim schnelleren Wiederholen relevanter Konzepte am Vorabend von Prüfungen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie Ihre Lehrbücher in ein Malbuch verwandeln sollten. Wenn Ihre Lehrer wichtige Notizen oder mögliche Prüfungsfragen erwähnen, verwenden Sie Ihren Textmarker, um diese zu markieren.Sie können Gedächtnisstützen wie Mnemotechniken verwenden, um das Chemiestudium zu erleichtern. Sie sind wichtig, da es in der Chemie viele Namen für Schlüsselelemente wie N, O, F, Ne, Li, Be, B, C, etc. gibt. Sie müssen diese mit Dingen assoziieren, die für Sie relevant sind. Dies hilft, Ihr Erinnerungsvermögen zu steigern, was für das Erzielen guter Noten in Prüfungen wichtig ist. Es gibt viele Online-Tutorials, die Ihnen helfen, Mnemotechniken in Ihre Lernroutine zu implementieren.Viele Studenten ignorieren Glossare. Glossare sind jedoch ein schneller Weg, um Informationen aus dem Labyrinth der Inhalte zu finden. Es ist auch von Vorteil, um Terminologien schneller zu lernen. Sie werden nie eine Sprache studieren können, ohne ihre Terminologie zu verstehen. Glossare sind eine gute Möglichkeit, Ihr Wissen über Terminologien aufzufrischen.Prokrastination ist ein Rezept für eine Katastrophe. Viele Studenten schieben das Chemiestudium im letzten Moment auf, weil sie sich langweilen oder Angst vor dem Fach haben. Sie können das Chemiestudium nicht bis zum letzten Moment aufschieben, da das Studium im letzten Moment Sie überwältigen kann. Sie werden den Fokus und die Konzentration verlieren, weil der Stress so groß ist.Verpassen Sie keine Chemievorlesung und Sie werden gut abschneiden. Wenn Ihnen das Studium mit Büchern zu langweilig ist, können Sie immer durch Online-Lern-CDs zum Üben gehen.