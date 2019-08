[4d] Kurden / Kurdistan : Kurische Nehrung / Kurisches Haff + NIDDEN

Deutschsprachige Medien weltweit

Kurden / Kurdistan

Kurische Nehrung / Kurisches Haff + NIDDEN

| aktualisiert | ergänzt | Seite befindet sich in BearbeitungDas Stichwortregister für "Deutschsprachige Medien weltweit" befindet sich hier: https://www.myheimat.de/2958722 "Facebook"-Teilnehmer werden gebeten, auf diese Seite zu gehen und dort ggf. "Gefällt mir" anzuklicken.• Christlicher Minister legt Antrittseid auf angebrannte Bibel ab > Erbil (idea) – Der Minister für Verkehr und Kommunikation der kurdischen Regionalregierung mit Sitz in Erbil, Ano Jawhar Abdoka, hat seinen Amtseid auf eine Bibel abgelegt, die von Kämpfern der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) angebrannt worden war. Nach einem Bericht des lokalen Nachrichtenportals „Rudaw“ wollte er damit zeigen, dass Christen ein wesentlicher Bestandteil der Region Kurdistan bleiben werden. Im Sommer 2014 waren mehr als 100.000 Christen vor dem IS aus der Ninive-Ebene in den kurdischen Teil des Iraks geflohen. Mittlerweile helfen Rückkehrer beim Wiederaufbau. ... > Evangelische Nachrichtenagentur idea, 13. Juli 2019 > https://www.idea.de/politik/detail/kurdistan-chris... • Jürgen Liminski: Nach Schlacht um Afrin. Kurdische Knoten > [JF 13/18, 24.3.2018] > https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/ku... • Türkei nimmt kurdische Dörfer in Nord-Syrien unter Beschuss > [NZZ, 19.1.2018, 13:58 Uhr]> https://www.nzz.ch/international/tuerkei-nimmt-kur... • Irak: Christen in Kurdistan > In der kurdisch kontrollierten Region im Nordirak (allgemein Kurdistan genannt) haben irakische Christen Zuflucht vor dem Islamischen Staat gesucht. Trotzdem erleben sie dort Diskriminierung. In einem unabhängigen Bericht heißt es, dass die Regionalregierung Kurdistans ...> [Deutsche Evangelische Allianz, 24.12.2017, Quelle: BF/WorldNews vom Dezember 2017/ Übersetzung AKREF] > http://www.ead.de/arbeitskreise/religionsfreiheit/... • Kurden bieten im Streit um Autonomiebestrebungen Kompromiss an > Im Konflikt mit Bagdad um die Autonomiebestrebungen der irakischen Kurden hat die kurdische Regionalregierung in der Nacht zum Mittwoch angeboten, das Ergebnis des Unabhängigkeitsreferendums einzufrieren. … > [NZZ 25.10.2017, 03:19 Uhr] > https://www.nzz.ch/international/kurden-bieten-im-... Kommentar: Die Kurden im Nordirak verdienen einen eigenen Staat > [NZZ Daniel Steinvorth 31.8.2017, 05:30 Uhr] > https://www.nzz.ch/meinung/referendum-zur-staatsgr... • Kurden bei "Wikipedia" > http://de.wikipedia.org/wiki/Kurden • Kurdistan bei "Wikipedia" > http://de.wikipedia.org/wiki/Kurdistan • Die Kurden bei "Planet Wissen" > http://www.planet-wissen.de/politik_geschichte/voe... • Kurdistan und Israel – eine ungewöhnliche Freundschaft > Als einziges Staatsoberhaupt unterstützte Benjamin Netanyahu das Unabhängigkeitsreferendum im kurdischen Nordirak. Die in Israel lebenden kurdischen Juden sind eine Art Bindeglied zwischen den Kulturen. … > [NZZ Daniela Segenreich 19.10.2017, 05:30 Uhr] > https://www.nzz.ch/feuilleton/kurdistan-und-israel... • Kurden-Referendum. Patriarch Sako fürchtet um die Sicherheit der Christen > idea, 27. September 2017 > Salzburg (idea) – Der Patriarch der chaldäisch-katholischen Kirche, Louis Raphael I. Sako (Bagdad), fürchtet um die Sicherheit der christlichen Minderheit im Irak. ... > http://www.idea.de/menschenrechte/detail/kurden-re... • Analyse: Chancen und Risiken der Türkei in Rojava > (25.04.2015) > http://www.contra-magazin.com/2015/04/analyse-chan... • Die Kurden - Geschichte, Kultur und Hintergründe > Eurasisches Magazin > http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/Kurden-si... • Das Dersim-Massaker an den alevitischen Kurden in der Türkei (17.05.2015) > http://www.heise.de/tp/artikel/44/44951/1.html • Deutsch-Kurdische Juristenvereinigung e.V. > http://www.dkjv.eu/ bei "Facebook" > https://www.facebook.com/pages/Deutsch-Kurdische-J... • Irak: Kurden wollen über Unabhängigkeit abstimmen - Am 25. September wird entschieden > (AVC) Die Kurden im Nordirak wollen über ihre Unabhängigkeit abstimmen lassen. Die USA wollen das verhindern: Ein Referendum könne die Region weiter destabilisieren. ... > [Evangelische Allianz in Deutschland, 4.9.2017] > http://www.ead.de/nachrichten/nachrichten/einzelan... • Interview vom 5. Oktober 2017, 08:15 Uhr Referendum der Kurden. Der Iran und die Türkei nähern sich wieder an > Jahrelang herrschte Eiszeit zwischen Teheran und Ankara, vor allem, weil man in Bezug auf Syrien doch sehr unterschiedliche Schwerpunkte setzte. Jetzt gibt es wieder Annährungsversuche ... > http://www.deutschlandfunkkultur.de/referendum-der... • Israels Netanjahu ruft zur Unterstützung der kurdischen Unabhängigkeit auf > [Kurdische Nachrichten, Jun 29, 2014] > http://kurdischenachrichten.com/2014/06/israels-ne... • Kurden in Deutschland bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/KurdenInDeutschlan... • Kurdische Nachrichten > http://kurdischenachrichten.com/bei "Facebook" > https://www.facebook.com/KurdischeNachrichtenCom bei "Facebook" > https://www.facebook.com/pages/Kurdische-Nachricht... • Kurdische Gemeinde Deutschland e.V. > http://kurdische-gemeinde.de/ Kurdische Gemeinde Deutschland Vorwurf: Moscheen kümmern sich nicht um Flüchtlinge > [idea.de 7.8.2015] > http://www.idea.de/menschenrechte/detail/vorwurf-m... Kurdische Gemeinde in Deutschland bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/albasha.shadi/ • Der Kurdistan-Report > Frankfurter Zeitung (11.04.1915) > http://www.faz.net/aktuell/politik/der-erste-weltk... Frankfurter Zeitung 11.04.1915 als PDF-Datei > http://dynamic.faz.net/red/2015/epaper/1915-04-11.... • Literatur Autorin Mely Kiyak: Warum kurdische Literatur kaum übersetzt wird > 30 Millionen Menschen weltweit sprechen Kurdisch. Hierzulande ist kurdische Literatur nahezu unbekannt, es gibt so gut wie keine Übersetzungen ins Deutsche. Warum das so ist, sagt die Journalistin Mely Kiyak. ... [Deutschlandradio Kultur, Lesart, 3. August 2015, 10:10 Uhr] > http://www.deutschlandradiokultur.de/autorin-mely-... • NAVEND - Zentrum für Kurdische Studien e.V. > http://www.navend.de/html/kurden/historie.htm • Tageszeitung Kurdistan bei "Facebook" > https://www.facebook.com/pages/Tageszeitung-Kurdis... • Mensch, Gott! > Kurde sagt „Ja“ zu Jesus > Als Kind kurdischer Gastarbeiter wächst Oktay zwischen zwei Welten auf. > [ERF, 01.04.2016 | 29:59 Min] > http://www.erf.de/fernsehen/mediathek/mensch-gott/... Kurde bekennt sich zu Jesus (2/2) > http://www.erf.de/index.php?PHPSESSID=b86d094aaa0b... • Fotograf in der Türkei: "Dokumentieren, was in den Kurdengebieten passiert" > Erdogan fürchtet nichts mehr als einen kurdischen Staat an der Südflanke der Türkei > http://web.de/magazine/politik/fotograf-tuerkei-do... • Kurische Nehrung > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Kurische_Nehrung Kurisches Haff > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Kurisches_Haff • Kalender 2020: Nebelkrähen aus der Nähe - Faszinierende Vögel am Kurischen Haff > Nebelkrähen auf Nahrungssuche am Kurischen Haff (Monatskalender, 14 Seiten, quer) > https://www.calvendo.de/galerie/nebelkraehen-aus-d... (alle Bilder zum Vergrößern anzuklicken)Kalender 2020: Alle meine Entchen ... Entenparadies Kurisches Haff > Streifzüge von Entenfamilien auf dem Kurischen Haff (Monatskalender, 14 Seiten, quer) > https://www.calvendo.de/galerie/alle-meine-entchen... (alle Bilder zum Vergrößern anzuklicken)• Im Land der Dünen - Winter in der Kurischen Nehrung > bei „YouTube“ [13:40] > https://www.youtube.com/watch?v=8Pas8iL6dKc • Auf der Kurischen Nehrung NDR.de 21. Mai 2015 > https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/mare_tv/Auf... • Henning von Löwis > Das geteilte Paradies. Der Nationalpark Kurische Nehrung > [Deutschlandfunk | Sendung 04.08.2012] > http://www.deutschlandfunk.de/das-geteilte-paradie... Manuskript PDF > http://www.deutschlandfunk.de/das-geteilte-paradie... • Die preussische Wüste einst und jetzt. > Bilder von der Kurischen Nehrung > [von Fr. Lindner, P., Osterwieck/Harz 1898] > PDF > http://bbf.dipf.de/retro-digibuch/20E466/20E466.pd... • Personennamen der Kurischen Nehrung als Zeugen der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung > von Dalia Kiseliūnaitė, 2005 > http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/arti... • Aus Baltischen Landen. Studien und Bilder > von Ludwig (Louis) Passarge. Verlag von Carl Flemming, Glogau 1878. > [Enthält auch: Wanderungen am Frischen Haff, Wanderungen am Kurischen Haff, Von der Kurischen Nehrung …] > http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/30387/u... • Bezzenberger, Dr. Adalbert: Die Kurische Nehrung und ihre Bewohner[Stuttgart : Engelhorn, 1889. - S. 166- 300] > https://archive.org/details/bub_gb_64pEAQAAMAAJ PDF [23,6MB] > https://ia800202.us.archive.org/34/items/bub_gb_64... [176-316]• Anja Peleikis: Reisen in die Vergangenheit: DEUTSCHEHEIMATTOURISTEN AUF DER KURISCHEN NEHRUNG > http://briai.ku.lt/downloads/AHUK_19/19_115-129_Pe... N I D D E N• Die vergessene Künstlerkolonie > Nidden, das Licht und eine untergegangene Zeit > nordbayern.de, 09.05.2019 09:13 Uhr > https://www.nordbayern.de/ressorts/carpe-diem/die-... • Fischerhude – „Fischerhuder Malerinnen und Künstlerinnen aus Nidden“ > Am kommenden Sonntag, 13. Januar, eröffnet der Kunstverein Fischerhude in Buthmanns Hof seine große Frühjahrsausstellung, die ... bis zum 10. Juni im großen Galerieraum zu sehen ist. > Kreiszeitung, 28857 Syke, 08.01.2019 16:39 > https://www.kreiszeitung.de/lokales/verden/ottersb... • Eckernförde - Ausstellung vom 29. April bis 5. August 2018: Nidden und seine Maler > Das Museum Eckernförde zeigt ab Sonntag die Ausstellung „Landschaft voller Licht und Farbe. Die Künstlerkolonie Nidden“. Sammler und Leihgeber Dr. Bernd Schimpke stellt 29 Bilder zur Verfügung. … > [Eckernförder Zeitung, 27. April 2018, 06:17 Uhr] > https://www.shz.de/19694571 Die Künstlerkolonie in Nidden > http://www.kuenstlerkolonie-nidden.de/ Bernd Schimpke: "NIDDEN – Landschaft der Sehnsucht" > Das Buch ist eine einzigartige Sammlung an Bildern und Texten, die ungewöhnliche Ansichten rund um den Künstlerort bieten. > ein paar Seiten des Buches > http://www.kuenstlerkolonie-nidden.de/buch-nidden-... Reise zur Niddener Künstlerkolonie > http://www.kuenstlerkolonie-nidden.de/reise-zur-ni... Sammlung und Bilder > http://www.kuenstlerkolonie-nidden.de/sammlung-und... Ausstellungen & Pressestimmen > http://www.kuenstlerkolonie-nidden.de/ausstellunge... > hier auch Radiobericht und ...> ... Fernsehbericht von der Ausstellung in Kaliningrad –„NIDDEN UND DIE KURISCHE NEHRUNG - MALEREI DER VERGANGENHEIT“ > [in Russisch] > https://www.youtube.com/watch?v=hc1bv4j44bs Kalenderbilder: Carl Knauf | Ein Niddener Maler auf der Kurischen Nehrung > http://www.baltictravel.de/schimpke-kalender.pdf • Nidden und seine Maler > [Herausgegeben 1977 von der Landsmannschaft Ostpreußen - Abteilung Kultur (Nachdruck 1983)] > http://www.ostpreussen.de/uploads/media/nidden_und... • Kelionė į prūsiškąjį „Barbizoną“ > [Klaipėda 2013 (Vom Verein "Nidden" herausgegebenes Buch in litauischer Sprache mit zahlreichen Bildern von Mitgliedern der Niddener Künstlerkolonie und Abbildungen als PDF)] > http://www.albatrosas.lt/UserFiles/knygos/kelione-... > Kurzer deutschsprachiger Text "Eine Sammlung, die aus Vergessenheit und Erinnerung stammt" auf den Seiten 164 / 165Umschlagbild > https://get.google.com/albumarchive/11657730608350... • Künstlerkolonie Nidden > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstlerkolonie... • Nidden > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Nidden Nidden/Friedhof > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Nidden/Friedhof • Der Künstlerort Nidden auf der kurischen Nehrung > https://www.baltikum-tours.de/infos/nidden.html • Kuhrische Nehrung: Interpretation litauischer Künstler > bei "Goethe-Institut" > https://www.goethe.de/ins/lt/de/kul/sup/kur/205500... • Prof. Dr. Helga Grebing: In Nidden zwischen 1933 und 1944 gelebte Bildungsbürgerlichkeit als bewusster Protest gegen Nationalsozialsozialismus und Krieg > [Gefördert durch das Kultusministerium der Republik Litauen | © Helga Grebing, Krzysztof Zanussi, Mantas Adomenas, Michael Krüger, 2005 © Thomo Manno kulturos centras, 2006] > http://helgagrebing.de/wp-content/uploads/2016/07/... • Christoph Engels: Lovis Corinths Fischerfriedhof auf Nidden von 1893 > http://www.kunst-tour.de/downloads/kunst-to