[4d] Kurden / Kurdistan

Kurden / Kurdistan

• Leyla Güven: „Zu Unterdrückung und Sklaverei sagen: Es reicht" > Die Ko-Vorsitzende des Demokratischen Gesellschaftskongresses, Leyla Güven, hat ... > ANF News Dienstag, 1 Dez 2020, 10:10 > https://anfdeutsch.com/kurdistan/leyla-guven-zu-un... • Nordsyrien-Konflikt: "Es gibt einen kurdischen Nationalismus" > Viele Kurden wünschten sich einen Nationalstaat, sagte die Politologin Gülistan Gürbey im Dlf. Allerdings habe sich bei den politischen Akteuren die pragmatische Sichtweise durchgesetzt, dass ein nationaler Staat bei dieser Konstellation der Weltpolitik nicht möglich sei. ... Deutschlandfunk, Interview vom 27. Oktober 2019, 00:00 Uhr > http://www.deutschlandfunk.de/nordsyrien-konflikt-... • Erdoğan versenkt Kurden-Dorf. Hasankeyf verschwindet wegen Recep Tayyip Erdoğans Stausee von der Landkarte > Die Bewohner von Hasankeyf haben keine Chance: Das Wasser wird kommen, und den Hahn dreht der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan auf. Dessen Stausee-Projekt lässt eine der ältesten Siedlungen der Menschheit von der Oberfläche verschwinden. > © 1&1 Mail & Media, aktualisiert am 04. Oktober 2019, 17:01 Uhr > https://web.de/magazine/wissen/geschichte/hasankey... • Christlicher Minister legt Antrittseid auf angebrannte Bibel ab > Erbil (idea) – Der Minister für Verkehr und Kommunikation der kurdischen Regionalregierung mit Sitz in Erbil, Ano Jawhar Abdoka, hat seinen Amtseid auf eine Bibel abgelegt, die von Kämpfern der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) angebrannt worden war. Nach einem Bericht des lokalen Nachrichtenportals „Rudaw“ wollte er damit zeigen, dass Christen ein wesentlicher Bestandteil der Region Kurdistan bleiben werden. Im Sommer 2014 waren mehr als 100.000 Christen vor dem IS aus der Ninive-Ebene in den kurdischen Teil des Iraks geflohen. Mittlerweile helfen Rückkehrer beim Wiederaufbau. ... > Evangelische Nachrichtenagentur idea, 13. Juli 2019 > https://www.idea.de/politik/detail/kurdistan-chris... • Jürgen Liminski: Nach Schlacht um Afrin. Kurdische Knoten > [JF 13/18, 24.3.2018] > https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/ku... • Türkei nimmt kurdische Dörfer in Nord-Syrien unter Beschuss > [NZZ, 19.1.2018, 13:58 Uhr] > https://www.nzz.ch/international/tuerkei-nimmt-kur... • Irak: Christen-die Ureinwohner von Kurdistan > Patriarch Sako fordert Christen in Kurdistan auf: „Verkauft eure Häuser nicht“ > https://akref.ead.de/akref-nachrichten/nachrichten... • Kurden bieten im Streit um Autonomiebestrebungen Kompromiss an > Im Konflikt mit Bagdad um die Autonomiebestrebungen der irakischen Kurden hat die kurdische Regionalregierung in der Nacht zum Mittwoch angeboten, das Ergebnis des Unabhängigkeitsreferendums einzufrieren. … > [NZZ 25.10.2017, 03:19 Uhr] > https://www.nzz.ch/international/kurden-bieten-im-... Kommentar: Die Kurden im Nordirak verdienen einen eigenen Staat > [NZZ Daniel Steinvorth 31.8.2017, 05:30 Uhr] > https://www.nzz.ch/meinung/referendum-zur-staatsgr... • Kurden > bei "Wikipedia" > http://de.wikipedia.org/wiki/Kurden • Kurdistan > bei "Wikipedia" > http://de.wikipedia.org/wiki/Kurdistan • Die Kurden > bei "Planet Wissen" > http://www.planet-wissen.de/politik_geschichte/voe... • Kurdistan und Israel – eine ungewöhnliche Freundschaft > Als einziges Staatsoberhaupt unterstützte Benjamin Netanyahu das Unabhängigkeitsreferendum im kurdischen Nordirak. Die in Israel lebenden kurdischen Juden sind eine Art Bindeglied zwischen den Kulturen. … > [NZZ Daniela Segenreich 19.10.2017, 05:30 Uhr] > https://www.nzz.ch/feuilleton/kurdistan-und-israel... • Kurden-Referendum. Patriarch Sako fürchtet um die Sicherheit der Christen > idea, 27. September 2017 > Salzburg (idea) – Der Patriarch der chaldäisch-katholischen Kirche, Louis Raphael I. Sako (Bagdad), fürchtet um die Sicherheit der christlichen Minderheit im Irak. ... > http://www.idea.de/menschenrechte/detail/kurden-re... • Analyse: Chancen und Risiken der Türkei in Rojava > (25.04.2015) > http://www.contra-magazin.com/2015/04/analyse-chan... • Die Kurden - Geschichte, Kultur und Hintergründe > Eurasisches Magazin > http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/Kurden-si... • Das Dersim-Massaker an den alevitischen Kurden in der Türkei (17.05.2015) > http://www.heise.de/tp/artikel/44/44951/1.html • Irak: Kurden wollen über Unabhängigkeit abstimmen - Am 25. September wird entschieden > (AVC) Die Kurden im Nordirak wollen über ihre Unabhängigkeit abstimmen lassen. Die USA wollen das verhindern: Ein Referendum könne die Region weiter destabilisieren. ... > [Evangelische Allianz in Deutschland, 4.9.2017] > http://www.ead.de/nachrichten/nachrichten/einzelan... • Interview vom 5. Oktober 2017, 08:15 Uhr > Referendum der Kurden. Der Iran und die Türkei nähern sich wieder an > Jahrelang herrschte Eiszeit zwischen Teheran und Ankara, vor allem, weil man in Bezug auf Syrien doch sehr unterschiedliche Schwerpunkte setzte. Jetzt gibt es wieder Annährungsversuche ... > http://www.deutschlandfunkkultur.de/referendum-der... • Israel unterstützt Kurdenstaat > bei" Israelnetz" > https://www.israelnetz.com/politik-wirtschaft/poli... Erdoğan spottet über Israels Unterstützung für Kurden > bei" Israelnetz" > https://www.israelnetz.com/politik-wirtschaft/poli... Jüdische und kurdische Organisationen starten Kampagne gegen „möglichen Genozid“ > https://www.israelnetz.com/politik-wirtschaft/poli... Hotovely: Israel unterstützt die Kurden in Nordsyrien > https://www.israelnetz.com/politik-wirtschaft/sich... Terrorismus: Netanjahu fordert unabhängigen kurdischen Staat > ZEIT online, 29. Juni 2014, 21:55 Uhr > https://www.zeit.de/politik/ausland/2014-06/netanj... Irakisch-israelische Beziehungen > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Irakisch-israelische... • Kurdische Gemeinde Deutschland e.V. > http://kurdische-gemeinde.de/ Kurdische Gemeinde Deutschland Vorwurf: Moscheen kümmern sich nicht um Flüchtlinge > [idea.de 7.8.2015] > http://www.idea.de/menschenrechte/detail/vorwurf-m... Kurdische Gemeinde in Deutschland bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/albasha.shadi/ • Der Kurdistan-Report > Frankfurter Zeitung (11.04.1915) > http://www.faz.net/aktuell/politik/der-erste-weltk... Frankfurter Zeitung 11.04.1915 als PDF-Datei > http://dynamic.faz.net/red/2015/epaper/1915-04-11.... • Literatur Autorin Mely Kiyak: Warum kurdische Literatur kaum übersetzt wird > 30 Millionen Menschen weltweit sprechen Kurdisch. Hierzulande ist kurdische Literatur nahezu unbekannt, es gibt so gut wie keine Übersetzungen ins Deutsche. Warum das so ist, sagt die Journalistin Mely Kiyak. ... [Deutschlandradio Kultur, Lesart, 3. August 2015, 10:10 Uhr] > http://www.deutschlandradiokultur.de/autorin-mely-... • NAVEND - Zentrum für Kurdische Studien e.V. > http://www.navend.de/ Geschichte > http://www.navend.de/html/kurden/historie.htm • Mensch, Gott! > Kurde sagt „Ja“ zu Jesus > Als Kind kurdischer Gastarbeiter wächst Oktay zwischen zwei Welten auf. > [ERF, 01.04.2016 | 29:59 Min] > http://www.erf.de/fernsehen/mediathek/mensch-gott/... Kurde bekennt sich zu Jesus (2/2) > http://www.erf.de/index.php?PHPSESSID=b86d094aaa0b... > Erdogan fürchtet nichts mehr als einen kurdischen Staat an der Südflanke der Türkei > http://web.de/magazine/politik/fotograf-tuerkei-do...