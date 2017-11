[4a] Haiti : Honduras : Hugenotten : Indien : Indonesien : Irak : Iran : Israel : Italien : Japan : Juden / jüdisch : Jugoslawien

Deutschsprachige Medien weltweit

Haiti

Honduras

Hugenotten

Indien

Indonesien

Irak

Iran / Persien

Israel

Italien [mit Südtirol und historischen deutschen Sprachinseln]

Japan

Juden / jüdisch

Jugoslawien

Deutschsprachige Medien weltweit [Vorspann + Erläuterungen + Stichwortregister]

• http://www.myheimat.de/2750204



Weitere informative Hinweise zu verschiedenen Themen

• http://www.myheimat.de/profile/31227

"Facebook"-Teilnehmer werden gebeten, auf die Seite https://www.facebook.com/medienweltweit zu gehen und dort ggf. "" anzuklicken.• Haiti - Aktuelle deutschsprachige Neuigkeiten > http://news.feed-reader.net/836-haiti.html • Haiti > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Haiti • D - Auswärtiges Amt - Haiti > http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/La... >>> Haiti: Reise- und Sicherheitshinweise > https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformat... • Mit der Bibel gegen die Gewalt > Stuttgart. Die Situation in Honduras und Initiativen der dortigen Bibelgesellschaft stehen im Zentrum der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Bibelreport“. Um der Gewalt im Land entgegenzuwirken, verbreitet die Bibelgesellschaft in Honduras Bibeln und andere Materialien an Polizistinnen und Polizisten, Soldaten, Gefangene, Kinder und Jugendliche. … > [Bibel Report 3/2017] > https://www.die-bibel.de/fileadmin/user_upload/liv... > Seiten 4 + 5Siehe unter: http://www.myheimat.de/2738222 • Indien: Übergriffe auf Minderheiten > Übergriffe gegen muslimische Minderheit: Das Klima der Intoleranz in der indischen Gesellschaft spitzt sich zu > [Ev. Allianz, 4.7.2017] > http://www.ead.de/nachrichten/nachrichten/einzelan... • Stimme Indonesiens - Deutsches Programm > http://www.radio360.eu/index.php/deutsche-podcasts... >>> http://de.voi.co.id/ >>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/radio360.eu • Indonesien: Christlicher Gouverneur weist Kritik zurück > Gerichtsverfahren stellt indonesischen Pluralismus auf die Probe > [Nachrichten aus der verfolgten Kirche - 07.04.2017] > https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meld... • Dokus und Reportagenarte: Der Vulkan, der die Welt veränderte > Anfang April 1815 explodierte der Vulkan Tambora in Indonesion. Um die 100.000 Menschen starben bei der Eruption, doch die Folgen waren noch verheerender: ... > http://www.sendungverpasst.de/content/der-vulkan-d... • „Auf dem Spiel steht die Zukunft einer ganzen Region“ > Stellvertretender Generalsekretär Dr. Wahlers fünf Tage lang im Irak > Der sogenannte Islamische Staat (IS) im Irak ist nach mehr als acht Monaten schwerer Kämpfe um die nordirakische Metropole Mossul zunehmend unter Druck. Aktueller denn je ist damit die Frage ... > [kas.de, Berlin, 17. Mai 2017] > http://www.kas.de/wf/de/33.48914/ • Jaklin Chatschadorian: Christen des Orients stehen im Irak und in Syrien, trotz einer Existenz, die auf Jahrtausende zurückgeht, vor der Auslöschung > [huffingtonpost.de, 14. Nov. 2016] > http://www.huffingtonpost.de/salahdin-koban/christ... • Aufbruch im Iran «Eine Erweckung, wie sie die Geschichte nie gesehen hat» > Heute rufen wöchentlich mehrere hundert Menschen aus dem Iran im Call-Center von «Nejat TV» an. Dieses christliche Satelliten-Fernsehen ist ein Gradmesser des enormen Aufbruchs, der im Iran zu beobachten ist. ... > [15.02.2015, Autor: Daniel Gerber, Quelle: Livenet / Trinity Broadcasting Network] > http://www.livenet.ch/themen/kirche_und_co/christl... >>> Iran: Immer mehr Christen zu langen Haftstrafen verurteilt > „Strafen zeigen Angst der Regierung vor Wachstum des christlichen Glaubens im Iran“ > [Nachrichten aus der verfolgten Kirche - 14.07.2017] > http://104812.seu2.cleverreach.com/m/10501170/6032... • Die Sprachen der Flüchtlinge – Persisch, Dari, Farsi und Pashtu > http://www.orbis-uebersetzungen.de/die-sprachen-de... • IRIB Teheran - Deutsches Programm > http://www.radio360.eu/index.php/deutsche-podcasts... >>> http://german.irib.ir/ >>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/radio360.eu • Nationaler Widerstandsrat Iran (NWRI) > http://www.ncr-iran.org/de/ • Zahl der Hinrichtungen im Iran im Vorjahr auf 20-Jahres-Hoch > Im Iran sind nach Angaben der Vereinten Nationen im vergangenen Jahr fast 1.000 Menschen hingerichtet worden, die höchste Zahl seit zwei Jahrzehnten. ... > [Salzburger Nachrichten, von Apa/reuters / 11.03.2016 - 07:40] > http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/politik/s... • 1971 Die Feierlichkeiten des Schahs von Persien in Persepolis > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=vp6Qi6VY9bE • Kurdistan und Israel – eine ungewöhnliche Freundschaft > Als einziges Staatsoberhaupt unterstützte Benjamin Netanyahu das Unabhängigkeitsreferendum im kurdischen Nordirak. Die in Israel lebenden kurdischen Juden sind eine Art Bindeglied zwischen den Kulturen. … > [NZZ Daniela Segenreich 19.10.2017, 05:30 Uhr] > https://www.nzz.ch/feuilleton/kurdistan-und-israel... • Interview vom 6. Januar 2017, 05:05 Uhr > Israel und der Nahost-Konflikt. "Die Hoffnung auf Trump überlagert alles" > In Israel sei die Vorfreude auf den zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump groß, sagte der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok im DLF. Die Israelis erhofften sich von ihm die volle Unterstützung ihrer Siedlungspolitik im Westjordanland. Brok mahnte zudem, für Frieden im Nahen Osten müsse Europa sehr viel aktiver werden. > http://www.deutschlandfunk.de/israel-und-der-nahos... • Allen unseren christlichen Freunden in der Welt frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr > Ministerpräsident Netanyahu: „Christen in aller Welt, wir stehen an Ihrer Seite“ > [Von Redaktion Audiatur - 22. Dezember 2016] > http://www.audiatur-online.ch/2016/12/22/ministerp... • Interview vom 8. August 2016, 08:10 Uhr Terrorabwehr: Von Israel lernen > Angesichts der Bedrohungen durch den Terrorismus können dieeuropäischen Staaten nach Ansicht von Shimon Stein [fr. israelischer Botschafter in Berlin] von Israel lernen. ... > http://www.deutschlandfunk.de/terrorabwehr-von-isr... • Das Volk, das Land und die Bibel – wem gehört das Land Israel? > [Hintergrund | 24.06.2016] > http://www.israelnetz.com/hintergrund/detailansich... • haOlam.de - das Nachrichten- und Onlinemagazin für Politik, Kultur, Wirtschaft, Lifestyle und jüdisches Leben > זין האינטרנ הישראליגרמני > http://www.haOlam.de/ >>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/haOlam.de • Fokus Jerusalem > Das TV-Magazin aus Israel > http://www.fokus-jerusalem.tv/ >>> Fokus Jerusalem > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/fokusjerusalem/ >>> Biblische Impulse von Johannes Gerloff bei "Fokus Jerusalem" > http://www.fokus-jerusalem.tv/impulse/ • Keine Juden, kein Segen > Die Bevölkerung Israels setzt sich aus orientalischen und europäischen Juden zusammen. ... > http://www.israelnetz.com/gesellschaft/detailansic... • Israel Nachrichten – Jüdische Zeitung aus Israel auf Deutsch | Israels Online-Zeitung in Deutsch > http://www.israel-nachrichten.org/ >>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/pages/Israel-Nachrichten-... • Verheerend: Verzerrtes Israelbild in deutschen Schulbüchern > Experten aus Bildungspolitik, Schulbuchforschung und dem Schulbuchverlagswesen haben in Berlin über die Darstellung Israels in deutschen Lehrbüchern diskutiert. Das Ergebnis ist verheerend: Das Land wird verzerrt und einseitig dargestellt. … > [israelnetz.com | Wissenschaft | 08.06.2016] > http://www.israelnetz.com/wissenschaft/detailansic... • Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V. http://www.deutsch-israelische-gesellschaft.de/ >>> DIG-Magazin > http://www.deutsch-israelische-gesellschaft.de/mag... • Ari Shavits "Mein gelobtes Land" Das aufregendste Buch über Israel [Deutschlandradio Kultur, Buchkritik vom 12. Juni 2015, 08:50 Uhr] Der Journalist erzählt differenziert, engagiert und eindringlich - ohne sich als Richter aufzuschwingen. ... > http://www.deutschlandradiokultur.de/ari-shavits-m... • Klaus Hillenbrand "Fremde im neuen Land" In seinem Buch "Fremde im neuen Land" hat der Journalist Klaus Hillenbrand 22 Reportagen über deutsche Juden im Palästina der Nachkriegszeit versammelt. Es sind Analysen von erstaunlicher Scharf- und Weitsicht - die einen nachdenklich machen. [Deutschlandradio Kultur, Lesart vom 11. Juli 2015, 11:48 Uhr] Juden nach dem Zweiten Weltkrieg Heimatlos in der Fremde ... > http://www.deutschlandradiokultur.de/juden-nach-de... • Palästinensische Christen kritisieren Autonomiebehörde > RAMALLAH (inn) – Ostern soll in der Palästinensischen Autonomie kein offizieller Feiertag werden, verfügt die Regierung. Arabische Christen vergleichen dies mit der Situation in Scharia-Staaten. > [Arabische Welt | 27.04.2016] > http://www.israelnetz.com/arabische-welt/detailans... • Restaurierung der Grabeskirche in Jerusalem abgeschlossen > Die Restaurierung der Grabeskirche in Jerusalem ist nach zehn Monaten Bauzeit abgeschlossen. "Dies ist ein historischer Moment", sagte die Leiterin des Projektes, Antonia Moropoulou, am Montag in... [Salzburger Nachrichten, . Von Apa/Dpa/20.03.2017 - 16:56] > http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/kultur/sn... • Palästinensische Polizeipräsenz bei Jerusalem erhöht > JERUSALEM (inn) – In den Ausläufern der israelischen Hauptstadt Jerusalem gibt es eine Aufstockung der palästinensischen Polizeipräsenz. > [israelnetz.com | Sicherheit | 11.05.2016] > http://www.israelnetz.com/sicherheit/detailansicht... • Stellungnahme des Forums deutschsprachiger Reiseleiter in Israel auf den Brandanschlag in Tabgha > [ipetitions 19.06.2015] > http://www.ipetitions.com/petition/stellungnahme-d... • Israel führt Deutsch als Schulfach ein [welt.de 8.7.2015] > http://www.welt.de/kultur/article143746808/Israel-... • Das jüdische Olympia. Die Bedeutung der europäischen Makkabi-Spiele > Die Makkabiade ist Sportfest und politisches Forum. 1800 Jahre nach dem Aufstand des Freiheitskämpfers Makkabäus gegen die Römer fanden die ersten Spiele statt. Die Gründer brachten ihren Anspruch auf Palästina zum Ausdruck. Bis heute stellen die Spiele ein Symbol jüdischer Identität dar. [bpb.de, von Ronny Blaschke, 17.7.2015] > http://www.bpb.de/gesellschaft/sport/bundesliga/20... • Jüdische Familienforschung in Berlin (deutsch / englisch) > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/JewishGenBerlin/ • Israels Netanjahu ruft zur Unterstützung der kurdischen Unabhängigkeit auf >[Kurdische Nachrichten, Jun 29, 2014] > http://kurdischenachrichten.com/2014/06/israels-ne... • Russland und Israel festigen Beziehung > MOSKAU (inn) – Zum vierten Mal innerhalb eines Jahres haben sich der russische Präsident Wladimir Putin und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu getroffen. In Moskau festigten die beiden Politiker die bilateralen Beziehungen. ... > [israelnetz.com | Außenpolitik | 08.06.2016] > http://www.israelnetz.com/aussenpolitik/detailansi... • Sächsische Israelfreunde e.V. > http://www.zum-leben.de/ >>> Zeitschrift "ZUM LEBEN" > Bestellen > http://www.zum-leben.de/zeitschrift/bestellen/ >>> Archiv > http://www.zum-leben.de/zeitschrift/archiv/ • VIRTUELLES SCHTETL > https://sztetl.org.pl/de/ Hierzu bei Wikipedia:• Ein deutliches Signal aus Norditalien - der Wunsch nach mehr Autonomie wird stärker > Das klare Votum der Stimmbürger bei den Referenden in der Lombardei und in Venetien verleiht der Forderungen nach Föderalismus in Italien neuen Auftrieb. Auch andere Regionen könnten sich ermutigt fühlen, mehr Kompetenzen und mehr finanzielle Autonomie zu fordern. > [NZZ Kommentar Andrea Spalinger, Rom 23.10.2017, 13:27 Uhr] > https://www.nzz.ch/meinung/kommentare/ein-deutlich... • Südtiroler Kriegerdenkmäler > https://bildarchiv.prov.bz.it/SLA_projects/categor... • Die Südtiroler in Vorarlberg > Bludenzer Geschichtsblätter Heft 6/1990 > http://www.bodenseebibliotheken.de/viewer.html?id=... >>> Zum digitalisierten Volltext>>> Wanner, Gerhard: Historische Hintergründe der Option > PDF-Export>>> Greber, Gerhard: "Sie sollen willkommen sein" : die Südtiroler Umsiedler in Vorarlberg> PDF-Export]• Willkommen in Südtirol > http://www.suedtirol.com/ • Die Neue Südtiroler Tageszeitung Online > http://www.tageszeitung.it/ >>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/pages/Die-Neue-S%C3%BCdti... • Die Südtiroler > https://www.youtube.com/watch?v=ZQPSUkULsXU C I M B E R N• Nord-Italien: „Wir sind Cimbern, wir reden tautsch“ > Bei Vicenza liegen sieben Sprachinseln [ZEIT ONLINE, Von Heinrich Fischer. 1. Februar 1980, 7:00 Uhr] > http://www.zeit.de/1980/06/wir-sind-cimbern-wir-re... >>> Die Cimbern und Teutonen > http://www.lexikus.de/bibliothek/Die-Deutschen/Die... • Kulturinstitut Lusérn Istituto Cimbro > http://kulturinstitut.lusern.it/it/istituto-cimbro... >>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/KILusern/ >>> Kimbern > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Kimbern • Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln in Italien > http://www.sprachinseln.it/de/ >>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/218233047750/ >>> Schatzkammer Sprachinseln > http://www.sprachinseln.it/de/press-reader/schatzk... >>> Deutschsprachige christliche Literatur > Freie Evangelische Gemeinde von Vicenza > http://www.chiesaevangelicavicenza.it/ger/ • Dolomiten > http://www.dolomiten.it/epaper/publikationen/ (kostenpflichtig)>>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/www.dolomiten.it/ • ERF Melodie > http://www.erf-melodie.com/ >>> Webradio > http://www.erf-melodie.com/webradio.html >>> Mediathek > http://www.erf-melodie.com/mediathek/sendungen/sen... >>> Programmzeitschrift > http://www.erf-melodie.com/radio/programmzeitschri... >>> Frühere Ausgaben der Programmzeitschrift über "issuu" > http://issuu.com/erf-medien/docs • ERF Südtirol > http://www.erf-tirol.com/ >>> Programm > http://www.erf-melodie.com/radio/programmzeitschri... >>> bei "Facebook" > ERF Medien Südtirol > https://www.facebook.com/pages/ERF-Medien-S%C3%BCd... • RAI Sender Bozen - Internetradio > http://raibozen.radio.de/ • RAI Südtirol - Deutsches Programm > http://www.radio360.eu/index.php/deutsche-podcasts... >>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/radio360.eu >>> http://www.raisudtirol.rai.it/de/index.php • Regierungschefs von Südtirol und DG beschlossen Ausarbeitung eines Kooperationsabkommens [dgregierung.be 10.6.2015] > http://www.dgregierung.be/desktopdefault.aspx/tabi... • salto.bz > das Nachrichten- und Communityportal für Südtirol > http://www.salto.bz/ • stol.it Nachrichten für Südtirol > http://www.stol.it/ >>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/stol.it • SÜDTIROL News > http://www.suedtirolnews.it/ >>> Post laut STF eine Katastrophe „Mittelfristig eigenen Dienst aufbauen“ http://www.suedtirolnews.it/d/artikel/2015/03/20/p... >>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/pages/S%C3%BCdtirol-News/... >>>> [April 2015] > http://www.landtag-bz.org/download/landtag-consigl... > > >> > >> > >> > >> > >> Die Süd-Tiroler Freiheit begrüßt die geplante Integrationsvereinbarung der Südtiroler Landesregierung mit den Zuwanderern. > [Archiv, Pressemitteilung 20. Juli 2016] > http://www.suedtiroler-freiheit.com/zuwanderer-in-... >>>> [Du bist Tirol Genossenschaft] > http://www.unsertirol24.com/ >>> Luki Unsertirol > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/profile.php?id=1000090344... http://www.zett.it/epaper/publikationen/ (kostenpflichtig)>>>> bei oelm.at > Italien > http://www.oelm.at/?page_id=18 > www.sprachinselverein.at/>>>Japan:> ... Englisch erobert die Welt? Von wegen! In Tokyo gelten deutsche Wörter als cool. ... > [Zeit online, 18. Apr. 2010] > http://www.zeit.de/reisen/2010-04/tokyo-deutsch >Das deutsch-japanische Verhältnis ist geprägt von Rhein-Romantik und fernöstlicher Exotik. ... > [bei "planet-wissen.de", Stand: 22.08.2017, 13:00] > http://www.planet-wissen.de/kultur/asien/deutsch_j... Auswärtiges Amt > Länderinformationen >Botschaft von Japan in Deutschland :> bei "deutsche-lebensart.de" > http://www.deutsche-lebensart.de/32.html n > http://www.djg-nagai-saeckingen.de/ >>>>>>>>>Dr. sc. Rudolf Hartmann:> [Berlin 2005] > https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/7413 > PDF (490 kB) > https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/7... > Arbeiten bis zum Umfallen und kaum Grün in der Umgebung? Nein danke, sagen viele junge Städter in Japan und ziehen aufs Land. Das Leben dort ist bisweilen anstrengender als gedacht. … [NZZ, Sonja Blaschke, Niigata 2.11.2017, 10:00 Uhr] > https://www.nzz.ch/international/stadtflucht-in-ja... > PDF > http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/APuZ_2...