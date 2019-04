[4] Dominikanische Republik : Donauschwaben : Ekuador : Elsaß-Lothringen : Eritrea : Ermland : Estland : Eupen/Malmedy

| aktualisiert | ergänzt |Deutschsprachige Medien weltweitDas Stichwortregister für "Deutschsprachige Medien weltweit" befindet sich hier: https://www.myheimat.de/2958722 "Facebook"-Teilnehmer werden gebeten, auf diese Seite zu gehen und dort ggf. "Gefällt mir" anzuklicken.Dominikanische Republik• Dominikanische Republik > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Dominikanische_Repub... • Hurrikan „Maria“: Jetzt hat es die Dominikanische Republik getroffen > [FAZ, 22. Sept. 2017] > http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/... Donauschwabensiehe auch unter "Banat" und "Serbien" und "Ungarn"• Gerhard Seewann u. Michael Portmann: Donauschwaben. Deutsche Siedler in Südosteuropa > Deutsches Kulturforum östliches Europa e.V., Potsdam 2018 > http://kulturforum.info/de/startseite-de/1000305-p... Stuttgart: Schwaben an der Donau > Buchpräsentation mit anschließendem Gespräch > 14.02.2019, 19:00 Uhr, Balassi Institut – Kulturinstitut der Republik Ungarn, Haußmannstr. 22, 70188 Stuttgart > http://kulturforum.info/de/startseite-de/1000014-v... • Georg Matthias Koller: „Donauschwäbische Siedlungsgeschichte im Banat“ > Eine Familiengeschichte in Lovrin, Deutsch-Etschka und Rudolfsgnad von 1784 bis 1944“ > Diplomarbeit, Wien 2017 > http://othes.univie.ac.at/48218/1/51083.pdf • Die umgekehrte Balkanroute: »Donauschwaben« zwischen Ansiedlung und Vertreibung > Rund 400.000 deutschsprachige Siedler wanderten zur Zeit der Habsburgermonarchie in den Südosten Europas aus. Nach 1945 wurden viele vertrieben oder deportiert > Der Standard, 30.01.2019 > http://www.kulturforum.info/de/startseite-de/10000... • Rudolf Reimann und Teresa Maibach: “Not und Brot” > Roman über die Geschichte der Donauschwaben vom Ursprung bis zur Vertreibung und Sesshaftmachung in der neuen Heimat > http://www.vloe.at/Not%20und%20Brot%20-%20Geschich... • UNGARN / Donauschwaben: Annamaria Lohn beschäftigt sich in ihrem Buch mit der Zwangsverschleppung der Deutschen in Ungarn > [Allgemeine Zeitung, Hochheim | 14. Juli 2017] > http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/hoc... • Donauschwäbisch-Brasilianische Kulturstiftung > http://www.donauschwaben.com.br/ Geschichte > http://www.donauschwaben.com.br/historico Zeitschrift ENTRE RIOS (deutschsprachig) > http://www.donauschwaben.com.br/revistas [Ausgaben ab Dezember/2014 lassen sich durchblättern, Seiten können markiert und herauskopiert werden]Stefan Teppert, M. A. > Die donauschwäbische Siedlung Entre Rios in Brasilien > http://www.kulturstiftung.donauschwaben.net/aktuel... • Die Geschichte der Donauschwaben > [Unser-Mitteleuropa.com, 09. 02. 2017] > http://unser-mitteleuropa.com/2017/02/09/die-gesch... Quelle: http://www.donauschwaben.net/ • Donauschwaben haben deutsche Sendung im Radio > [12. Oktober 2016 von Ralph Menz] > http://sombor-blog.de/donauschwaben-haben-deutsche... [Erste] Sendung von Sonntag, 9. Oktober 2016 > http://media.rtv.rs/sr_lat/deutsche-minuten/23008 16. Oktober 2016 > http://media.rtv.rs/sr_lat/deutsche-minuten/23081 23. Oktober 2016 > http://media.rtv.rs/sr_lat/deutsche-minuten/23218 30. Oktober 2016 > http://media.rtv.rs/sr_lat/deutsche-minuten/23392 • Die Donauschwaben. Deutsche Siedlung in Südosteuropa. Ausstellungskatalog > http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszag... Inhaltsverzeichnis > http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszag... • Donauschwaben > bei "Wikipedia" > http://de.wikipedia.org/wiki/Donauschwaben • Donauschwaben (auch Donaudeutsche) > http://www.genealogienetz.de/reg/ESE/dschwab-d.htm... • Das kurze Glück der Donauschwaben > www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/geschichte-im-fluss/158762/das-kurze-glueck-der-donauschwaben• Donauschwaben > bei "GenWiki" > https://wiki-de.genealogy.net/Donauschwaben • Donauschwaben > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/493044147387692/ • Donauschwaben Kindes-Kinder > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/258887024267030/ • Donauschwaben/Batschka > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/370793278879/ • Rezepte Donauschwaben - Batschka > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/878221748875314/ • Donauschwäbische Geschichte, Landeskunde und Politik > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/426885550674434/ • Deutsche Minderheit in Serbien - Deutscher Volksverband > http://www.dvvstimme.org.rs/ Rudolf Weiss: Deutsche Minderheit in Serbien > http://www.goethe.de/resources/files/pdf32/Rudolf_... Im Gespräch mit Rudolf Weiss > http://www.dereckart.at/?p=648 • Donauschwaben - HOG Filipowa > http://www.donauschwaben.net/hog/filipowa/de/vertr... • Donauschwäbische Kulturstiftung > http://kulturstiftung.donauschwaben.net/ >>> Die Erneuerung der Fernbach-Kapelle in Apatin > http://kulturstiftung.donauschwaben.net/aktuelles_... • Donauschwäbisches Zentralmuseum > http://www.dzm-museum.de/deutsch/dzm.html >>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/pages/Donauschw%C3%A4bisc... • Donauschwaben-Liste > http://list.genealogy.net/mm/listinfo/donauschwabe... >>> AKdFF e.V. | Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher e.V. >• Deutsche Minderheit in Serbien - Deutscher Volksverband > http://www.dvvstimme.org.rs/ Rudolf Weiss: Deutsche Minderheit in Serbien > http://www.goethe.de/resources/files/pdf32/Rudolf_... >>> Im Gespräch mit Rudolf Weiss > http://www.dereckart.at/?p=648 • Donauschwaben / Batschka > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/370793278879/ • Dominik Dornhackl: "Die Siedlungspolitik unter Joseph II. mit besonderem Fokus auf die historische Region der Batschka (serb.Bačka, ung. Bácska)" > Diplomarbeit, Wien 2018 > http://othes.univie.ac.at/50816/1/53314.pdf • Donauschwäbische Kulturstiftung > http://kulturstiftung.donauschwaben.net/ Die Erneuerung der Fernbach-Kapelle in Apatin > http://kulturstiftung.donauschwaben.net/aktuelles_... Ekuador• Ecuador > deutsch auch Ekuador; auf Kichwa Ecuador Mamallakta, spanischRepública del Ecuador > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Ecuador • Die Stimme der Anden > http://andenstimme.org/ Letzter Rundbrief vor Einstellung der deutschsprachigen Sendungen > http://files.webbuilder.hosteurope.de/hosteurope16... Sendung zum Nachhören > http://www.vozandes.net/ALH1524.H.mp3 Die Andenstimme. Die Stimme der Heimat > http://feeds.feedburner.com/DieStimmeDerHeimat?for... Seite bei "Facebook" > https://www.facebook.com/pages/Die-Andenstimme/375... • Radio HCJB > http://www.hcjb.de/ >>> Radio HCJB - Deutsches Programm > http://radio360.eu/index.php/deutsche-podcasts/26-... >>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/314582800715/ • Ichtys-Radio > http://www.ichtys-radio.com/ (Radio aus dem brandenburgischen Lauchhammer, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, sendet auch über den ekuadorianischen Sender HCJB in deutscher Sprache)>>> bei "radio.de" > http://ichtysradio.radio.de/ >>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/ichtysradio Elsass-Lothringen[siehe auch "Frankreich"]• Elsässisch > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Elsässisch • Elsässisch > Alemannische Wikipedia > https://als.wikipedia.org/wiki/Elsässisch • Elsässische Sprache Allemannisch Alsassisch und Alsacien - Elsass > http://www.elsass-netz.de/168/Geschichte-Elsass/El... • Christoph Roos: Elsassisch - Elsässerditsch > http://rooschristoph.blogspot.de/2016/03/elsassisc... • Elsass und Vogesen - neuentdeckt > Beim Streifzug durch das Elsass gibt es viel zu entdecken: abwechslungsreiche Landschaften, aber auch die Europa-Metropole Straßburg. Im Alltag der dort lebenden Menschen wird die besondere elsässische Identität spürbar. … > SWR-Fernsehen, Film von Susanne Gebhardt, Stand: 1.2.2019, 13.55 Uhr, 01:29:47 > https://www.swr.de/geschichte/elsass-und-vogesen-n... • Elsass soll wieder Verwaltungseinheit werden > Das Elsass soll nach dem Willen von lokalen Abgeordneten wieder als Verwaltungseinheit auftreten. ... > Schwäbisches Tagblatt, 04.02.2019, dpa/lsw > https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Elsass-soll-wi... • Dialekt > Elsass sprachlos: Eine Sprache stirbt – und Paris freuts > bzbasel.ch, von Benjamin Wieland - Schweiz am Wochenende, 25.11.2018 um 04:00 Uhr > Vor 100 Jahren fiel das Elsass zurück an Frankreich. Seither hat das Elsässische einen schweren Stand. Doch es gibt noch einen Funken Hoffnung für die im Sterben liegende Sprache. ... > https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/elsass-sp... • Elsässerditsch wird wieder chic - Eltern Alsace > [PDF] > http://www.eltern-bilinguisme.org/uploads/images/P... • Alsace Bilingue > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/AlsaceBilingue/ • Däitsch fir Elsässer un Lothringer > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/1315366685256500/ • 57-Le Parti des Mosellans / Partei der Mosellothringer > Wir setzen voll und ganz auf Mosellothringen! > https://www.57pdm.org/de/ >>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/57PDM/ • Straßburger Zeitung. Nachrichten für Elsaß-Lothringen > http://www.strassburgerzeitung.de/ >>> bei „Facebook“ > https://www.facebook.com/Straßburger-Zeitung-72639... >>> bei „Facebook“ > Nachrichten für Deutschland > https://www.facebook.com/726391294052904/photos/rp... • Peter Rieffel: „Mein Leben für das Elsaß“ > Breitenbach – Der langjährige autonomistische Aktivist aus dem Weilertal, Peter Rieffel, der am Ende der 70er Jahre die „Elsässische Kampfgruppe Schwarze Wölfe“ gegründet und angeführt … > [Straßburger Zeitung, 21. Juni 2018] > http://www.strassburgerzeitung.de/2018/06/21/peter... • Elsässische Parlamentarier wollen Landesrecht in französische Verfassung verankern > [Straßburger Zeitung, 13. Juli 2018] > http://www.strassburgerzeitung.de/2018/07/13/elsae... • Das Elsaß verliert seinen Namen > Bei einer Abstimmung über den neuen Namen der französischen Region „Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine“ hat sich eine große Mehrheit für „Grand Est“ (zu Deutsch: Großer Osten) entschieden. Damit verschwindet der Name „Elsaß“, der sowohl durch die französische als auch die deutsche Geschichte geprägt ist, von der Landkarte. … > Junge Freiheit, 6. April 2016 > https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2016/das-... Eritrea„Gefangener des Monats November“ - Was geschah mit dem Missionar Mussie Ezaz? > Frankfurt am Main/Wetzlar (idea) – Zum „Gefangenen des Monats November“ haben die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) und die Evangelische Nachrichtenagentur idea den evangelischen Missionar Mussie Ezaz aus dem nordostafrikanischen Eritrea benannt. Sie rufen dazu auf, sich für den Christen einzusetzen und für ihn zu beten. Seine Kirche „Kale Hiwot“ (Wort des Lebens) steht den Baptisten nahe. Sie gehören zu jenen Christen, die Staatspräsident Isayas Afewerki verfolgen lässt. Mehr als 14 Jahre lang setzte sich Ezaz – Vater von drei Kindern – für die Ausbreitung seines Glaubens ein, besonders unter der Jugend. ... > Evangelische Nachrichtenagentur idea, 1. November 2018 > https://www.idea.de/menschenrechte/detail/eritrea-... Ermland[s. a. http://www.myheimat.de/2686300 > Ostpreußen]• Ermland / Ostpreußen > http://www.myheimat.de/2776616 >>> Gemeinschaft Junges Ermland > https://www.junges-ermland.de/ > > > Ostertreffen seit 1956 in der LVHS > http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/Ware... > > > Junges Ermland. Sockel für Stele fehlt noch > [wn.de, Mi., 19.04.2017] > http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/Ware... • Gerhard Glombiewski: Die Bruderschaft von der Göttlichen Vorsehung zu Gr. Bertung im Ermland. > Präsentation und Einordnung kirchlicher Dokumente von den Anfängen der Bertunger Bruderschaft bis heute (alle Belege im Original und mit Abschriften in lateinisch, polnisch und deutsch) sowie originalnahe Abschrift des Mitgliederbuches von 1781-1891 mit fast 6000 Namen aus dem gesamten Ermland und des 2007 wiederentdeckten Mitgliederbuches von 1917-1935 mit ca. 2500 Namen. 3. redigierte, neu formatierte und ergänzte Auflage, Dortmund 2016 (2. Auflage 2003), Paperback, Format 17 X 22 cm, 488 Seiten (2. Auflage mit 367 Seiten), 39 Abbildungen > http://ermland.jimdo.com/ • Ermland > bei „GenWiki“ > http://wiki-de.genealogy.net/Ermland >>> Bistum Ermland > bei „GenWiki“ > http://wiki-de.genealogy.net/Bistum_Ermland • Ermlandforum Familienforschung in den ostpreußischen Kreisen Allenstein, Heilsberg, Rößel und Braunsberg > http://www.ermland-forum.de/ >>> Ermland-Masuren Journal > http://ermland-masuren-journal.de/ >>> Saisonbeginn 2015 Oberlandkanal wird für den Schiffsverkehr freigegeben > http://ermland-masuren-journal.de/oberlandkanal-wi... >>> Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen. Heft IV. Das Ermland 1894 > https://ia801400.us.archive.org/10/items/bub_gb_ff... >>> Weitere digitalisierte Literatur zu "Ermland" > https://archive.org/search.php?query=Ermland • Mitteilungsblatt der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren > http://www.zsnwim.eu/index.php?lang=2&stage=0&main... >> Mitteilungsblatt• Woiwodschaft_Ermland-Masuren > bei „Wikipedia“ >>>> Ermland + Masuren (polnische Karte) > https://de.wikipedia.org/wiki/Masuren#/media/File:... Estland[siehe "Baltische Staaten"]Eupen + Malmedy[siehe "Belgien"]Deutschsprachige Medien weltweit• Vorspann + Erläuterungen > http://www.myheimat.de/2750204 Weitere informative Hinweise zu verschiedenen Themen