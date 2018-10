[3c] Deutschland: Ostpr • Pfalz • Pommern • Preußen • Reichsstr 1 • Rheinl • Saarl • Sachsen • S-Anh • Schlesien • Schleswig-H • Schwaben • Sudeten • Thüringen • Weichsel-W • Weimarer Rep ...

Deutschsprachige Medien weltweit

OSTPREUßEN

PFALZ

POMMERN

PREUßEN

REICHSSTRAßE 1

RHEINLAND

SAARLAND

SACHSEN

Orte im Erzgebirge > https://www.erzgebirge.de/ort/

> https://www.erzgebirge.de/ort/ Geschichte | Zwei Länder - eine Erlebnisregion: ERZGEBIRGE > http://www.krusnehory-erzgebirge.eu/de/geschichte

> http://www.krusnehory-erzgebirge.eu/de/geschichte Die Geschichte der erzgebirgischen Volkskunst > https://geschichte-wissen.de/blog/erzgebirge/

> https://geschichte-wissen.de/blog/erzgebirge/ Das Erzgebirge > Urlaub in der Erlebnisheimat > https://www.erzgebirge.de/

> Urlaub in der Erlebnisheimat > https://www.erzgebirge.de/ Erlebnisheimat Erzgebirge > https://www.erzgebirge-tourismus.de/

> https://www.erzgebirge-tourismus.de/ Entdecken Sie hier das Erzgebirge > http://www.erzgebirge.net/

> http://www.erzgebirge.net/ Stadt Frauenstein im Erzgebirge > http://www.frauenstein-erzgebirge.de/start/

> http://www.frauenstein-erzgebirge.de/start/ Radio Erzgebirge > https://www.radioerzgebirge.de/

> https://www.radioerzgebirge.de/ Wetter Erzgebirge > https://www.bergfex.de/sommer/erzgebirge/wetter/

> https://www.bergfex.de/sommer/erzgebirge/wetter/ Erzgebirger Heimatstube > im Böhmerwaldmuseum Wien > http://www.boehmerwaldmuseum.at/museum-2/erzgebirg...

Königl.-Sächsisch allergnädigst privilegirter Freibergischer Stadt-, Land- und Berg-Kalender > http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/?id=536...

> http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/?id=536... Freyberg-Kalender 1816 > http://wiki-commons.genealogy.net/Datei:Freyberg-K...

Sächsisches Archivblatt Heft 1/2016 > http://archiv.sachsen.de/download/Archivblatt_1_20...

> http://archiv.sachsen.de/download/Archivblatt_1_20... Sächsisches Archivblatt Heft 2/2016 > http://archiv.sachsen.de/download/Archivblatt_2_20...

> http://archiv.sachsen.de/download/Archivblatt_2_20... Sächsisches Archivblatt > https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel?utf8=...

Portal:Lausitz > bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Lausitz

> bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Lausitz Lausitz > bei „GenWiki“ > http://wiki-de.genealogy.net/Lausitz

> bei „GenWiki“ > http://wiki-de.genealogy.net/Lausitz Lausizische Monatsschrift und Neues Lausitzisches Magazin > 1793 bis 1900 > http://www.rambow.de/lausitzisches-magazin.html/ + http://www.rambow.de/lausitzisches-magazin.html/2

SACHSEN-ANHALT

SCHLESIEN

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Erbpächter, Hufner und Hauswirte im Kirchspiel Gleschendorf des holsteinischen Amtes Ahrensbök im 18. Jahrhundert; Einwohnerverzeichnisse des Amtes Cismar 1766; Die Gewissensehe; Aus einer Akte über ”Irrungen“ auf Fehmarn im Jahre 1594; Übersicht über die Stammbücher im Städtischen Museum Flensburg; ... > http://www.genealogienetz.de/vereine/SHFam/publika...

SCHWABEN

Fortsetzung des Personenverzeichnisses + Schluß > http://anno.onb.ac.at/pdfs/ONB_pPPL.pdf

SUDETEN

https://www.myheimat.de/2784564 > Sudeten

https://www.myheimat.de/2700024 > Tschechische Republik

THÜRINGEN

Bezug für Nicht-AMF-Mitglieder: http://amf-versand.de/epages/64672bc4-20f2-4120-bf...

WEICHSEL-WARTHE

Landsmannschaft Weichsel-Warthe > bei "VolynWiki" > http://wiki.wolhynien.net/index.php/Landsmannschaf...

> bei "VolynWiki" > http://wiki.wolhynien.net/index.php/Landsmannschaf... Landsmannschaft Weichsel-Warthe > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landsmannschaft_Weic...

> bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Landsmannschaft_Weic... Weichsel-Warthe bei "Vertrieben-aktuell" > http://www.vertrieben-aktuell.org/die-deutschen-os...

> http://www.vertrieben-aktuell.org/die-deutschen-os... LWW Weichsel Warthe - Begegnung mit Wolhynien > http://www.myvolyn.de/lww-weichsel-warthe.html

> http://www.myvolyn.de/lww-weichsel-warthe.html Landsmannschaft Weichsel-Warthe > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/landsmannschaft.weichselw...

WEIMARER REPUBLIK

Weimarer Republik > bei "wikimedia" > https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Weimar...

> bei "wikimedia" > https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Weimar... Weimarer Republik - Deutsche Geschichte > bei planet-wissen.de > https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_g...

> bei planet-wissen.de > https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_g... Weimarer Republik > bei "Deutsches Historisches Museum" > https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik

> bei "Deutsches Historisches Museum" > https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik Weimarer Republik > Wenn sich im November 2018 die Ausrufung der ersten deutschen Republik zum hundertsten Mal jährt, stellt sich die Frage, wie eine offene Betrachtungsweise "Weimars" jenseits jeglicher Normierung im Rahmen eines Chancen- oder Sonderwegdiskurses aussehen kann. ... > [Bundeszentrale für politische Bildung: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 18-20/2018)] > http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/268366/w... > PDF > http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/APuZ_2...

WESTERWALD

WESTFALEN

Ahnenforschung Ostwestfalen-Lippe: Kirchenbücher > https://ahnenforschungowl.wordpress.com/category/k...

Bausteine und Fundstücke - Dortmunder Denkmalhefte > https://www.dortmund.de/media/p/denkmalbehoerde_1/...

> https://www.dortmund.de/media/p/denkmalbehoerde_1/... Dortmunder Denkmalhefte > https://www.dortmund.de/de/dortmund_de/suche/start...

wissen | leben Die Zeitung der WWU Münster [Juli / August 2018] > Verwandtschaftspuzzle für Neugierige. Immer mehr Familienforscher produzieren große Mengen an digitalen Daten > https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/wwu... > Seite 2

Die Zeitung der WWU Münster [Juli / August 2018] > Verwandtschaftspuzzle für Neugierige. Immer mehr Familienforscher produzieren große Mengen an digitalen Daten > https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/wwu... > Seite 2 Beiträge zur westfälischen Familienforschung > Gesamtverzeichnis Mai 2012, herausgegeben im Auftrag der Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung > http://www.genealogy.net/vereine/wggf/downloads/Be...

Materialien der Historischen Kommission für Westfalen > http://www.historische-kommission.lwl.org/de/publi...

> http://www.historische-kommission.lwl.org/de/publi... z. B. auch Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinschaften in Westfalen und Lippe > Die Ortschaften und Territorien im heutigen Regierungsbezirk Detmold [Münster 2013] > https://www.lwl.org/LWL/Kultur/HistorischeKommissi...

Das napoleonische Königreich Westphalen > http://www.fzp-wohin.de/heimat1/heimat5.htm

> http://www.fzp-wohin.de/heimat1/heimat5.htm Königreich Westphalen > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_West...

> bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_West... Warum gab es ein Königreich Westphalen? > bei "Kinderzeitmaschine" > http://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/lucys-wis...

> bei "Kinderzeitmaschine" > http://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/lucys-wis... Das Königreich Westphalen als Vasallenstaat > http://www.koenigreich-westphalen.de/

> http://www.koenigreich-westphalen.de/ Königreich Westphalen > bei "Wikisource" > https://de.wikisource.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Wes...

> bei "Wikisource" > https://de.wikisource.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Wes... Stefan Brakensiek > Die Reichsstände des Königreichs Westphalen > https://www.uni-due.de/~hg0090/pdfe/Brakensiek_Die%20Reichsstaende%20des%20Koenigreichs%20Westphalen.pdf

> https://www.uni-due.de/~hg0090/pdfe/Brakensiek_Die%20Reichsstaende%20des%20Koenigreichs%20Westphalen.pdf Constitution des Königreichs Westfalen (1807) > Verfassungen.de > http://www.verfassungen.de/de/nrw/westfalen/westfa...

Geschichtsvereine und -werkstätten > http://www.geschichtskultur-ruhr.de/category/links...

WESTPREUßEN

WÜRTTEMBERG

Nationalliste des Königlich Württembergischen Offizierskorps, 1789-1827 > https://archiv-altshausen.de.tl/Wuerttembergisches...



Deutschsprachige Medien weltweit

| aktualisiert |"Facebook"-Teilnehmer werden gebeten, auf die Seite https://www.facebook.com/medienweltweit zu gehen und dort ggf. "Gefällt mir" anzuklicken.• Verzeichnis sämtlicher Ortsnamen ehemals zu Deutschland gehöriger Gebiete > nicht nur aus den Ostgebieten > http://ehemalige-ostgebiete.de/ (Anhalt bis Bremen) >(DDR bis Nordrhein-Westfalen) >(Ostpreußen bis Württemberg) > https://www.myheimat.de/2834409 > Pommern http://www.myheimat.de/2747889 > Preußen http://www.myheimat.de/2747889 > Reichsstraße 1>>> Zeitschrift rheinform > digital zu lesen und runterzuladen > http://www.rheinform.lvr.de/de/nav_main/archiv/arc... > [Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 und andere amtlicher Quellen. Bearb. v. Königl. Stat. Bureau, (Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, XII), Berlin: Verlag d. Königl. stat. Bureaus, 1888. VIII, 347, 8 S. > http://www.digitalis.uni-koeln.de/Gemeinde/gemeind... > Im Rheinland beruft man sich gern auf eine Tradition der Weltoffenheit und verweist dabei auch auf das Rheinische, in dem angeblich besonders viele fremdsprachige Einflüsse nachzuweisen sind. ... > [focus.de, Dienstag, 25.08.2015, 10:50] > http://www.focus.de/regional/koeln/sprache-forsche... > [nach Handzeichnungen Dilichs (1607) / hrsg. von Carl Michaelis. Mit Beitr. von C. Krollmann und Bodo Ebhardt, Berlin 1900, 77 S.] > http://www.dilibri.de/rlb/content/titleinfo/366128 > PDF [12,26 mb] > http://www.dilibri.de/download/pdf/366128 > [von Prof. Karl Deutschmann, Neuß/1902, 46 Seiten] > http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/download/pdf/... > [Excel] > http://www.archive.nrw.de/lav/abteilungen/rheinlan... > Liste von Rainer Doerry > http://www.rainer-doerry.de/Ahnenforschung/html/th... > Enthaltene Orte: Burgstädt, Chursdorf, Claußnitz, Cossen, Göritzhain, Hartmannsdorf, Helsdorf, Köthensdorf, Markersdorf, Mohsdorf, Mühlau, Reitzenhain, Rochsburg, Schweizerthal, Stein (Chemnitzthal), Taura, Wittgensdorf > http://wiki-de.genealogy.net/Burgst%C3%A4dt/Adress... Professor Karl Heinrich Ludwig Pölitz: https://books.google.de/books?id=d3pUAAAAcAAJ > PDF 21,5 MB > http://books.googleusercontent.com/books/content?r... >>>> ... und des Herzogthums Warschau > https://books.google.de/books?id=S3pUAAAAcAAJ > PDF 22,3 MB > http://books.googleusercontent.com/books/content?r... >>> https://books.google.de/books?id=XXpUAAAAcAAJ > PDF 23,3 MB > http://books.googleusercontent.com/books/content?r... > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Erzgebirge > bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Lausitz (D) Wilke, Georg Leberecht von; Färber, Gottfried:> [Dresden : Mohrenthal, 1732] > http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/110... s. unter BRANDENBURG>>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/luthergedenkstaetten > Federn, Tintenfässer, altes Papier: Mit dem Unterrichtsprojekt „Auf gut Teutsch“ lernen Kinder in Sachsen-Anhalt die alte Sütterlin-Schrift kennen ... > mz-web.de | Von Ralf Böhme | 14.09.2015 12:10 Uhr | Aktualisiert 14.09.2015 12:16 Uhr > http://www.mz-web.de/halle-saalekreis/neues-schulp... Kirchengeschichte >> enthält I. + II. Heft > https://books.google.de/books?id=cM8rAAAAYAAJ&prin... Online-Publikation zur Sonderausstellung 2010 / 2011 im Börde-Museum Burg Ummendorf > http://www.boerdekreis.de/pdf/boe-mus-handh.pdf > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Magdeburger_Stra%C3%... Torsten Mehlhase:> [Bohemia Band 33 (1992), S. 338 – 353] > https://www.bohemia-online.de/index.php/bohemia/ar... s. https://www.myheimat.de/2686299 > Schlesien> [Berliner Zeitung, 26.10.16, 17:24 Uhr] > https://www.berliner-zeitung.de/erster-zweisprachi... > [Berliner Zeitung, 14.03.16, 09:52 Uhr] > https://www.berliner-zeitung.de/streit-um-deutsch-... > Informationen der Landesregierung über Land und Leute, Politik und Verwaltung > http://www.schleswig-holstein.de/ > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Schleswig-Holstein > [geschlossene Vereinsliste] > http://list.genealogy.net/mm/listinfo/shfamd-l Hans - G. Hilscher:> Stand: Februar 2017 > https://www.kiel.de/kultur/stadtgeschichte/strasse... siehe auch: https://www.myheimat.de/2788981 > Baden-Württemberg + Bayern> bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Schwaben_ (Begriffsklärung)> bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Schwaben > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Schwaben_ (Bayern)> Teil 1 > https://www.schwaebisch-schwaetza.de/was_sind_schw... > Biberach > Putzer, Peter und Schneider, Jürgen: Zum Durchzug der Salzburger Exulanten durch Biberach im Jahre 1732 > [in: Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich, 1998] > PDF > http://anno.onb.ac.at/pdfs/ONB_ADhJ.pdf > Liste von Rainer Doerry > http://www.rainer-doerry.de/Ahnenforschung/html/th... > Umpferstedts Ortschronist Axel Marx hat die Wege der Schäferfamilien im Weimarer Land fast 500 Jahre zurück verfolgt > [Ostthüringer Zeitung 03.09.2016 - 02:25 Uhr] > http://www.otz.de/startseite/detail/-/specific/Pio... • bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Republik • Westerwald > Der Westerwald ist ein deutsches Mittelgebirge in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. > bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Westerwald >>> Portal:Westerwald > https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Westerwald >>> Portal:Westerwald/Ortsgemeinden > https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Westerwald/Or... >>> Übersichtskarte Westerwald > https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c... >>> Westerwald > bei „GenWiki“ > http://wiki-de.genealogy.net/Westerwald >>> Westerwald > bei „regionalgeschichte.net“ > https://www.regionalgeschichte.net/westerwald.html >>> Arbeitsgemeinschaft Familienforschung Westerwald ArGeWe > http://argewe.lima-city.de/index-d.htm > Herausgegeben von Peter Florenz Weddigen > [5 Bände 1784 – 1788] > http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/toc/2108424/1... > Gewaltige Befestigungsanlage in Werne freigelegt > [16.12.2016 - LWL / AB] > http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrich... Bielefeld >> Zeitschrift der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen - neueste Ausgabe hier runterzuladen > https://www.lwl.org/dlbw/service/publikationen/den... > Archiv zum Download> [Eslohe 2016] > http://epflicht.ulb.uni-muenster.de/urn/urn:nbn:de... http://www.heimatverein-duelmen.de/ >>> Dülmener Heimatblätter > http://heimatblaetter.heimatverein-duelmen.de/ > > > Hefte - die Online-Ausgaben der Hefte ab Heft 1/2000 > http://heimatblaetter.heimatverein-duelmen.de/heft... > Mitteilungen des Bergischen Vereins für Familienkunde e. V.und der Bezirksgruppe Bergisch Land der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e. V., Köln > http://www.bvff.de/html/die_funzel.html > Gesamtverzeichnis derVeröffentlichungen [Stand: Dezember 2016] > https://www.lwl.org/hiko-download/HiKo-Schriftenve... > Kooperationsprojekt des Personenstandsarchiv Westfalen-Lippe, der Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung und des Vereins für Computergenealogie > http://wiki-de.genealogy.net/Juden-_und_Dissidente... > 46282 Dorsten > http://www.jmw-dorsten.de/ > [PDF] > https://kreis-borken.de/fileadmin/internet/Westmue... > bei "GenWiki" > Königreich Westfalen – GenWiki > http://wiki-de.genealogy.net/K%C3%B6nigreich_Westf... MÜNSTER in Westfalen >> herausgegeben von der Bezirksregierung Abteilung 4 (Schulabteilung) in Münster (Westf.) > [1902/1903 – 2008] > https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/periodic... > Ein Ort mit westfälischer Geschichte > http://www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de > Informationen / Veranstaltungen • Neuerscheinungen • Geschichte des Vereins • AG für Archäologie • AG für Zeitgeschichte • AG für die plattdeutsche Sprache • AG für Genealogie • AG für Altertum und FrühmittelalterBauernhausmuseum usw. > http://www.hv-ravensberg.de/ https://archiv-altshausen.de.tl/ (mit Inhaltsverzeichnis zum Anklicken)• Vorspann + Erläuterungen + Stichwortregister > http://www.myheimat.de/2750204 Viel mehr Interessantes zum Anklicken