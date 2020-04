[2b] Chile : China : Costa Rica : Dänemark : Danzig : Deutscher Orden

Deutschsprachige Medien weltweit

Chile

Inmigrantes Alemanes al Sur de Chile > [Deutsche Einwanderer in Südchile, auch nur spanisch] > http://www.genealog.cl/Alemanes/

Armin Clasen: Die Schiffe der Chile-Auswanderung über Hamburg 1850-75 und die Schiffbauerfamiie von Somm > http://sommerfeldfamilien.net/tefbilder/1963_01_HE...

China

E-Buch > https://clv.de/index.php?cl=details&anid=2ca4f963f... (hier auch 3 Rezensionen)

Volksrepublik China > http://de.wikipedia.org/wiki/Volksrepublik_China

China: Ein Anruf vom Geheimdienst > Christen muslimischer Herkunft werden überwacht und unter Druck gesetzt > [Open Doors Gebetsmail - 05.04.2017] > https://seu2.cleverreach.com/f/104812-146874/wwu/6...

> > [Open Doors Gebetsmail - 05.04.2017] > https://seu2.cleverreach.com/f/104812-146874/wwu/6... China: Zu Besuch bei verfolgten Christen > Von Einsamkeit, Nöten und Standhaftigkeit > [Open Doors Gebetsmail - 15.11.2017] > https://www.opendoors.de/sites/default/files/2017_...

Costa Rica

Dänemark

Als Deutsche ungeliebte Flüchtlinge waren > Pläne für ein Flüchtlingsmuseum - Von Königsberg nach Oksbøl - Kultur gegen den Lagerkoller - Tod in fremder Erde - Hass trifft die Kinder - Flüchtlinge damals und heute > landeszeitung.de, 12. September 2019 > https://www.landeszeitung.de/blog/lokales/2622121-...

Deutsche Schule Sonderburg > http://ds-sonderburg.dk/ + http://www.dssv.dk/deutsche-schule-sonderburg.3143...

> http://ds-sonderburg.dk/ + http://www.dssv.dk/deutsche-schule-sonderburg.3143... Sonderburg - Bund Deutscher Nordschleswiger > http://www.bdn.dk/sonderburg

> http://www.bdn.dk/sonderburg Schloss Sonderburg - Flensburg > http://www.flensburger-foerde.de/kultur-erleben/sc...

Epitaph in Nykøbing Falster Abteikirche (Epitafium i Nykøbing Falster Klosterkirke) > http://finnholbek.dk/genealogy/showmedia.php?media... > Wenn Sie Ihren Mauszeiger über das Bild bewegen, werden Namen angezeigt. Klicken Sie diese an, um weitere Informationen zu erhalten. Klicken und ziehen Sie, um sich innerhalb des Bildes zu bewegen.

[Anmerkung: Diese Adressen verdanken wir einem Beitrag, der in mehrere Listen des Projekts http://list.genealogy.net/mm/listinfo eingestellt wurde.]

Vom Miteinander zum Nebeneinander. Die Immigration von Deutschen nach Dänemark > http://edoc.hu-berlin.de/nordeuropaforum/2000-2/sn...

Deutsche Flüchtlinge in Dänemark (1945-1949): Ein vergessenes Kapitel der Naschkriegsgeschichte. > Das Flüchtlingslager Oksbøl in Dänemark bestand bis 1949. Heute entsteht auf dem Gelände ein Museum. Gedenkveranstaltung in Berlin am 28.02.2019. Andreas Kossert spricht mit Zeitzeugen Jörg Baden (* 1939) > Antenne Münster - "Ost-West-Radio" - 07.04.2019 - Ausgabe April - 55 Min. > http://www.lo-nrw.de/Audiothek/Antenne/2019/MP3/Os...

> Das Flüchtlingslager Oksbøl in Dänemark bestand bis 1949. Heute entsteht auf dem Gelände ein Museum. Gedenkveranstaltung in Berlin am 28.02.2019. Andreas Kossert spricht mit Zeitzeugen Jörg Baden (* 1939) > Antenne Münster - "Ost-West-Radio" - 07.04.2019 - Ausgabe April - 55 Min. > http://www.lo-nrw.de/Audiothek/Antenne/2019/MP3/Os... Namensregister Dänische Flüchtlingslager > http://navneregistre.dis-danmark.dk/flygtninge/fly...

> http://navneregistre.dis-danmark.dk/flygtninge/fly... Neue Ausstellung im Bunkermuseum Silkeborg ab März 2019: Von Ostpreußen nach Silkeborg 1945 > mit deutscher Übersetzung des Textes auf dem dänischen Ausstellungsplakat > http://www.mogk.homepage.t-online.de/Mogk/aktuell.... (bei "Facebook" > https://www.facebook.com/145043336370880/photos/a....

> mit deutscher Übersetzung des Textes auf dem dänischen Ausstellungsplakat > http://www.mogk.homepage.t-online.de/Mogk/aktuell.... (bei "Facebook" > https://www.facebook.com/145043336370880/photos/a.... Charlotte Sch.: Unsere Flucht > Die Autorin beschreibt ihre Flucht von Danzig-Langfuhr nach Kopenhagen sehr ausführlich. Sie nennt jede einzelne Station ihrer völlig unorganisierten Bewegungen im Raum Danzig und umreist die dortigen Erlebnisse. Von der Reise über Hela nach Kopenhagen mit dem Passagierschiff Deutschland berichtet sie kursorisch. Sehr ausführlich fällt ihr Bericht zum Leben in Flüchtlingslagern in Dänemark aus. … > https://www.bkge.de/Projekte/Zeitzeugenberichte/Au... > Vollständiges Digitalisat

> Die Autorin beschreibt ihre Flucht von Danzig-Langfuhr nach Kopenhagen sehr ausführlich. Sie nennt jede einzelne Station ihrer völlig unorganisierten Bewegungen im Raum Danzig und umreist die dortigen Erlebnisse. Von der Reise über Hela nach Kopenhagen mit dem Passagierschiff Deutschland berichtet sie kursorisch. Sehr ausführlich fällt ihr Bericht zum Leben in Flüchtlingslagern in Dänemark aus. … > https://www.bkge.de/Projekte/Zeitzeugenberichte/Au... > Vollständiges Digitalisat Ein Friedhof der Großmütter und Babys > Dänemark taucht beim Gedenken an die Tragödien des Zweiten Weltkrieges nur selten auf. Doch auf den Gräberfeldern des nördlichen Nachbarn ruhen mehr als 14.000 deutsche Flüchtlinge sowie deutsche, britische und australische Soldaten. ... > 19.11.2017, Quelle: epd, Leonie Mielke > http://www.evangelisch.de/inhalte/147020/19-11-201...

> Dänemark taucht beim Gedenken an die Tragödien des Zweiten Weltkrieges nur selten auf. Doch auf den Gräberfeldern des nördlichen Nachbarn ruhen mehr als 14.000 deutsche Flüchtlinge sowie deutsche, britische und australische Soldaten. ... > 19.11.2017, Quelle: epd, Leonie Mielke > http://www.evangelisch.de/inhalte/147020/19-11-201... Ausstellung: Angekommen Deutsche Flüchtlinge in Dänemark > http://www.ausstellung-angekommen.de/index.php?id=...

> http://www.ausstellung-angekommen.de/index.php?id=... Deutsche Flüchtlinge in Dänemark > Etwa 240.000 deutsche Flüchtlinge leben nach Ende des Zweiten Weltkriegs auf dänischem Boden; die letzten verlassen Dänemark erst 1949. ... > bei "vimu.info" > http://www.vimu.info/general_04.jsp?id=mod_14_9

> Etwa 240.000 deutsche Flüchtlinge leben nach Ende des Zweiten Weltkriegs auf dänischem Boden; die letzten verlassen Dänemark erst 1949. ... > bei "vimu.info" > http://www.vimu.info/general_04.jsp?id=mod_14_9 Leben im Flüchtlingslager - die Perspektive der deutschen Flüchtlinge > http://vimu.info/fb.jsp?id=for_14_9_2_fb_perspekti...

> http://vimu.info/fb.jsp?id=for_14_9_2_fb_perspekti... Als Flüchtling in Dänemark > http://www.spiegel.de/einestages/als-fluechtling-i...

> http://www.spiegel.de/einestages/als-fluechtling-i... "Wegsehen ist keine Lösung": Renate Bergmann aus Toppenstedt brachte Buch über Flüchtlingsproblematik heraus > http://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/salzhausen/...

> http://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/salzhausen/... Flüchtlingslager in Dänemark > bei "Wikipedia > http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingslager...

> bei "Wikipedia > http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingslager... Flüchtlingslager Oksbøl > bei "Wikipedia" > http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingslager...

> bei "Wikipedia" > http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingslager... Flygtningelejren | Et Flygtninge Museum undervejs | Vardemuseerne > https://vardemuseerne.dk/museum/flygtningelejren/

> https://vardemuseerne.dk/museum/flygtningelejren/ Det kommende flygtningemuseum i Oksbøl > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/flygtningemuseet/

> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/flygtningemuseet/ Danmarks Flygtninge Museum er på vej > https://vardemuseerne.dk/danmarks-flygtninge-museu...

> https://vardemuseerne.dk/danmarks-flygtninge-museu... Kort og godt om flygtningelejren i Oksbøl - Vardemuseerne > https://vardemuseerne.dk/wp-content/uploads/2016/1...

> https://vardemuseerne.dk/wp-content/uploads/2016/1... FLYGTNINGELEJREN I OKSBØL - en by bag pigtråd - Forsvaret > http://forsvaret.dk/OKSBL/Om%20Oksb%C3%B8llejren/H...

> http://forsvaret.dk/OKSBL/Om%20Oksb%C3%B8llejren/H... Flygtningelejren i Oksbøl, 1945-49 > Danmarkshistorien.dk > https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vi...

> Danmarkshistorien.dk > https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vi... Thema Oksbøl > bei "Ahnen-Navi Sommerfeld" > http://ahnen-navi.de/search.php?keywords=Oksb%C3%B...

> http://ahnen-navi.de/search.php?keywords=Oksb%C3%B... Flüchtlingslager Kløvermarken > bei "Wikipedia" > http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingslager...

> bei "Wikipedia" > http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingslager... Literaturempfehlung: Die deutschen Flüchtlinge in Dänemark 1945-1949 von Henrik Havrehed , 1989 Heide/Holstein > offenbar nicht mehr lieferbar (evtl. antiquarisch)

, 1989 Heide/Holstein > offenbar nicht mehr lieferbar (evtl. antiquarisch) „Ob man an die kleinen Kinder gedacht hat ...?“ Die Verhandlungen über medizinische Hilfe für deutsche Flüchtlinge in Dänemark am Ende des Zweiten Weltkriegs von Michael Schultheiss > http://edoc.hu-berlin.de/nordeuropaforum/2009-2/sc...

> http://edoc.hu-berlin.de/nordeuropaforum/2009-2/sc... Zeitzeugen: Leserbriefe über Flüchtlingslager in Dänemark [Das Ostpreußenblatt / Preußische Allgemeine Zeitung 15. März 2003] > http://www.webarchiv-server.de/pin/archiv03/1103ob...

[Das Ostpreußenblatt / Preußische Allgemeine Zeitung 15. März 2003] > http://www.webarchiv-server.de/pin/archiv03/1103ob... Deutsche Flüchtlinge in Dänemark > http://www.westpreussen.de/cms/ct/fluechtlinge-in-... mit Flüchtlingsdatenbank

> http://www.westpreussen.de/cms/ct/fluechtlinge-in-... mit Flüchtlingsdatenbank Datenbank für deutsche Flüchtlinge in Dänemark 1945-1949 > http://navneregistre.dis-danmark.dk/flygtninge/fly... [Erläuterungen in Deutsch: http://navneregistre.dis-danmark.dk/flygtninge/fly... ]

Danzig

Das Leben im Freistaat Danzig - Ein Gespräch mit Siegfried und Karl-Heinz Claaßen > 19.000+ Aufrufe > bei "Ostpreußischer Rundfunk" > https://www.youtube.com/watch?v=7Mw0ImwrSCM

> 19.000+ Aufrufe > bei "Ostpreußischer Rundfunk" > https://www.youtube.com/watch?v=7Mw0ImwrSCM Die Marienkirche in Danzig > https://www.youtube.com/watch?v=5QEg_E1GgVY

> https://www.youtube.com/watch?v=5QEg_E1GgVY Ein Tag in Danzig > https://www.youtube.com/watch?v=fEoSPi2PFkg

> https://www.youtube.com/watch?v=fEoSPi2PFkg Weiteres zu Danzig > https://www.youtube.com/results?search_query=danzi...

Westpreußen mit Danzig / Ostpreußen mit Masuren und Memelland > https://www.myheimat.de/2898181

Westpreußen > http://www.myheimat.de/2700024 > Westpreußen

Westpreußisches Landesmuseum > http://www.myheimat.de/2653215

Danziger Umland - auf den Spuren der Vorfahren > https://www.facebook.com/groups/1693170467359878/

> https://www.facebook.com/groups/1693170467359878/ Stadtkreis Danzig > https://www.facebook.com/stadtkreisdanzig/

> https://www.facebook.com/stadtkreisdanzig/ Danzig - Das alte Danzig > https://www.facebook.com/groups/404534106250088/

> https://www.facebook.com/groups/404534106250088/ Freunde des Bundes der Danziger e. V. > https://www.facebook.com/groups/bundderdanziger/

> https://www.facebook.com/groups/bundderdanziger/ Unser Danzig > https://www.facebook.com/unserdanzig/

> https://www.facebook.com/unserdanzig/ Gesellschaft für Familienforschung, Wappen- und Siegelkunde in Danzig > https://www.facebook.com/danzigerfamilie/

> https://www.facebook.com/danzigerfamilie/ Dfk Danzig > https://www.facebook.com/dfk.danzig.39

> https://www.facebook.com/dfk.danzig.39 Kulturwerk Danzig e.V. > https://www.facebook.com/Kulturwerk-Danzig-eV-1876...

> https://www.facebook.com/Kulturwerk-Danzig-eV-1876... Danzig-Philatelie > https://www.facebook.com/Danzig-Philatelie-1297592...

> https://www.facebook.com/Danzig-Philatelie-1297592... Westpreußen mit Danzig / Ostpreußen mit Ermland, Masuren und Memelland > https://www.facebook.com/145043336370880/

Danziger Geschichte > http://www.danzig-online.de/geschichte02.html

> http://www.danzig-online.de/geschichte02.html Mitteilungsblatt des Bundes der Danziger e.V. > Nr. 7 – Dezember 2015 > http://www.danziger.info/DANZIG007.pdf (für frühere Ausgaben die Ziffer 7 in vorstehendem "Link" durch ein niedrigere Ziffer ersetzen)

> Nr. 7 – Dezember 2015 > http://www.danziger.info/DANZIG007.pdf (für frühere Ausgaben die Ziffer 7 in vorstehendem "Link" durch ein niedrigere Ziffer ersetzen) Bund der Danziger e. V. > Seite bei "Facebook" > https://www.facebook.com/Bund-der-Danziger-e-V-146...

> Seite bei "Facebook" > https://www.facebook.com/Bund-der-Danziger-e-V-146... Bund der Danziger e. V. > Gruppe bei „Facebook“ > https://www.facebook.com/groups/350872058312769/

Deutsche in der Heimat > http://www.westpreussen-online.de/html/deutsche_in...

> http://www.westpreussen-online.de/html/deutsche_in... Bund der Jugend der Deutschen Minderheit Ortsgruppe Danzig > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/pages/Bund-der-Jugend-der...

Deutscher Orden

Die Geschichte des Deutschen Ordens > http://www.deutscher-orden.de/all_geschichte_start...

Deutscher Orden/Hoch- und Deutschmeister > Die Hochmeister des Ritterordens 1198 - 1923 > http://wiki-de.genealogy.net/Deutscher_Orden/Hoch-...

Ordenshaus in Wien - Deutscher Orden > http://www.deutscher-orden.at/site/ordenshausinwie...

Deutschordenshaus (Wien) bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschordenshaus_(Wien)

Inhaltsverzeichnis > http://d-nb.info/1059312972/04

> http://d-nb.info/1059312972/04 Verlagstext > http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4797661&...

Marcus Wüst: Rezension von: Hans Hettler: Preußen als Kreuzzugsregion. Untersuchungen zu Peter von Dusburgs Chronica terre Prussie in Zeit und Umfeld, Bruxelles [u.a.]: P.I.E. - Peter Lang 2014, in: sehepunkte 16 (2016), Nr. 3 [15.03.2016] > http://www.sehepunkte.de/2016/03/28413.html

Unter schwarzem Kreuz. Der Deutschritterorden 2 > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=inoMNTqW8i0

Deutschsprachige Medien weltweit

Weitere informative Hinweise zu verschiedenen Themen

Das Stichwortregister für "Deutschsprachige Medien weltweit" befindet sich hier: https://www.myheimat.de/2958722 werden gebeten, aufzu gehen und dort ggf.anzuklicken.Porträt:> Als Brigitte Schmelzer vom Cóndor angerufen wird, um ein Porträt über sie zu schreiben, weckt sie Neugierde: «Ja, kommen Sie mal, ich habe viel zu erzählen». Das Gespräch enttäuscht nicht: Die 80-jährige Deutsche hat so Einiges erlebt. > condor.cl, Arne Dettmann, 17/08/2018 > http://www.condor.cl/portrat/brigitte-schmelzer/ Armin Clasen:> In China leben Christen unter dem Druck des Staates und der Kommunistischen Partei. Auch der Überwachungsapparat macht ihnen zu schaffen. Doch die Christen trotzen den Verboten und Einschränkungen – die Gemeinden wachsen. Ein Reisebericht von Albrecht Kaul, Chinabeauftragter des CVJM ... > pro-medienmagazin.de, 18.12.2019 > https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/welt... > Mit großen Hoffnungen und Erwartungen steht eine junge Frau vor einem ehrenwerten Komitee und hört schließlich das schockierende Urteil: Wegen mangelnder Intelligenz als untauglich für die Mission … > (Hörbuch [MP3]) > https://clv.de/index.php?cl=details&anid=8d04d7f6f... China:> Langfang/München (idea) – In der nordchinesischen Stadt Langfang (Provinz Hebei) haben die lokalen Behörden Weihnachten verboten. Nach einem Bericht der ... > ideaschweiz.ch, 21. Dezember 2018 > http://www.ideaschweiz.ch/menschenrechte/detail/ch... > bei "opendoors.de" > https://www.opendoors.de/suche?key=china > [mitteldeutsche-kirchenzeitungen.de, 24. März 2014] > http://www.mitteldeutsche-kirchenzeitungen.de/2014... China:> Über 100 Christen sollen in der Xinjiang-Provinz verhaftet worden sein > [Deutsche Evangelische Allianz, 19.3.2018] > http://www.ead.de/arbeitskreise/religionsfreiheit/... > [Livenet / Christian Post, 17.08.2015] > http://www.livenet.ch/news/international/interkult... China Radio International Deutsch > http://german.cri.cn/ > Zum Hören: Aktuelles in Kürzebei "Facebook" > https://www.facebook.com/CRIGerman bei "radio360" > http://www.radio360.eu/index.php/deutsche-podcasts... bei "Facebook" > https://www.facebook.com/radio360.eu > bei "Wikipedia" > http://de.wikipedia.org/wiki/China China:Hans Weicker:> [Verlagsbuchhandlung Alfred Schall, Berlin 1908] > https://archive.org/stream/kiautschoudasde00weicgo... M.A. Mijnders-van Woerden:> Diese Biografie beschreibt auf eindrucksvolle Weise die Lebensgeschichte einer schlichten China-Missionarin im Dienst für ihren großen Meister. > gebundenes Buch (352 Seiten) oder „E-BOOK“ oder „DOWNLOAD (Hörbuch [MP3])“ oder „Hörbuch [MP3]“ > https://clv.de/index.php?cl=search&searchparam=Gla... > WIEN. China will mit dem Prestigeprojekt den Güterverkehr zwischen Asien und Europa verbessern – Wird Wien zur Logistikdrehscheibe? > [ÖNN, 22. November 2017 - 00:04 Uhr] > http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/D... ;art15,2741230> bei "Wikipedia" > Zum Welterbe in Costa Rica gehören drei Stätten. > https://de.wikipedia.org/wiki/Welterbe_in_Costa_Ri... > beim "DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst" > https://www.daad.de/laenderinformationen/costarica... > bei "Mission EineWelt" > https://mission-einewelt.de/internationale-beziehu... > 700'000 Christen liefen für Frieden, Familien und Gott > http://www.jesus.ch/magazin/international/amerika/... > bei "dmgint.de" > https://www.dmgint.de/nachrichten/nachrichten-deta... Interview vom 10. Januar 2020, 17:50 Uhr:> Vor 100 Jahren trat der Versailler Vertrag in Kraft. Dann entstand nach Volksabstimmungen eine neue Grenze zwischen Deutschland und Dänemark. Das Zusammenleben der Menschen dort gelte bis heute als Vorbild, sagt Minderheitenforscher Jørgen Kühl. Lesen Sie mehr unter:> Informationsabend im Ostpreußischen Landesmuseum: 12.9.2019 – 18.30 Uhr > https://ostpreussisches-landesmuseum.de/termine/de... > 18 Beiträge bei "Ahnen-Navi Sommerfeld" > http://ahnen-navi.de/viewforum.php?f=380 > 29.10.2018 - Am vergangenen Freitag, den 26. Oktober, lud die Königlich Dänische Botschaft in Berlin zu einer Podiumsdiskussion ein, mit dem Thema: „Die dänische und deutsche Minderheit: Ein Modell für die Zukunft Europas? Erfahrungen aus dem dänisch-deutschen Grenzland.“ > https://www.minderheitensekretariat.de/aktuelles/a... > Minet - das Minderheitenmagazin vom 16.03.2016 um 20.20 Uhr - RAI Südtirol > http://www.minet-tv.com/de/sendungen/minet/minet-d... > bei oelm.at > Dänemark > http://www.oelm.at/?page_id=18 Dänische Adelsfamilien:> Dänischer, nordischer und europäischer Adel > https://finnholbek.dk/ Dr. Gesa Snell: https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Pub... > Seite 75> grenzen [Was sind Grenzen?, Friesische Sprache, Eiserner Vorhang, Volksabstimmung, Grenzpendler, Die Grenze steht fest, Offene Grenzen, Regionale Dialekte, Sprache im nationalen Kampf] / politik / wirtschaft / gesellschaft / kultur / meer > http://vimu.info/ Europa-Reportage:> Für die 18jährige Sophie ist ihr einjähriger Aufenthalt im Norden Polens Abenteuer und Selbsterfahrung zugleich. Als Freiwillige des Programms "Europäisches Solidaritätskorps" (European Solidarity Corps) arbeitet die Abiturientin aus Berlin ein Jahr für das Maximilian - Kolbe - Haus, Jugendbildungsstätte und Partner des Deutsch-Polnischen Jugendwerks. Die Reportage begleitet Sophie, deren Mutter ursprünglich aus Polen und deren Vater aus Deutschland stammt, in ihrer Arbeit als Freiwillige zu Orten und Menschen, die Teil der deutsch-polnischen Geschichte sind. > BR Fernsehen | 29 Min | Online bis 28.12.2020 > https://www.br.de/mediathek/video/europa-reportage... > siehe bei: https://www.myheimat.de/2814672 > WestpreußenPeter Oliver Loew:> Acht Stadtspaziergänge. Die zweite, aktualisierte und erweiterte Auflage erschien im August 2018 > http://www.kulturforum.info/de/startseite-de/10003... http://www.pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=27535 (Hinweis von J. Ehmann aus der "facebook"-Gruppe https://www.facebook.com/groups/404680879642654/ übernommen> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/Danzig.Gdansk/ > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Danzig > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Danzig (deutscher Text auf poln. Seite) > http://www.danzig.info/ > (deutscher Text auf poln. Seite) > http://www.gdansk.pl/de/ > [E-Buch mit vielen Abbildungen und Karten (Essen 2012) von Ralph Johannes (Hrsg.) > http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/D... > [Ostpreußen-Warte, Nr. 8, August 1953] > http://archiv.preussische-allgemeine.de/ow1953/195... > Seite 4n > bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Deutscher_Orden > [Deutsche Briefmarke 800 Jahre deutscher Orden 1990, Nennwert: 1,00 DM] > https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deut._Brie... Friedrich August Vossberg:> Mit 20 Kupfertafeln und vielen in den Text gedruckten Abbildungen > [Berlin, bei G. Fincke, 1843 - 216 Seiten] > https://books.google.de/books?id=JyAPAQAAMAAJ Friedrich August Vossberg:> Nach d. Dlugoßischen Hs. hrsg. Mit vielen Abb. > [Berlin 1849 - 65 S.] > https://books.google.de/books?id=JrVAAAAAcAAJ > [Sudetendeutscher Pressedienst (SdP), Wien / Geiß-Nidda, 19. November 2015] > https://drive.google.com/drive/search?q=825 > Eine Studienreise > http://www.myheimat.de/2564470 > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Orden Rezension: > Sebastian Kubon:> Inhalt: Die ersten Niederlassungen des Ordens im heutigen Bayern / Die Ausbildung der Ballei Franken / Der Aufbau von Territorien / Die Kammer des Deutschmeisters / Zwischen Kaiser und Territorialfürsten / Die Stellung des Ordens in der Frühen Neuzeit / Die Verwaltungsreform 1789 / Kommenden der Ballei Elsaß-Burgund / Das Ende des Ordens 1809 / Archivüberlieferung und Forschungsstand / Kommendenübersicht der Ballei Franken (Stand 1525) / Literatur / Quellen / Weiterführende Recherche / Verwandte Artikel > in "Historisches Lexikon Bayern" > https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexiko... von Krzysztof Kwiatkowski (Toruń) > http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OM/article/vie... Von Klaus Militzer > [Marburg 2010] > http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/b/b069239.p... 