[2a] BERLIN + Brandenburg (mit SORBEN) - hier auch: Ostbrandenburg [= Neumark]

Deutschsprachige Medien weltweit

BERLIN

Die Geschichte einer legendären Berliner Currywurstbude > https://www.bz-berlin.de/berlin/die-geschichte-ein...

> https://www.bz-berlin.de/berlin/die-geschichte-ein... Maximilian – Die Berliner Currywurst-Manufaktur > https://www.maximilian.de/ > https://www.maximilian.de/standorte.html

> https://www.maximilian.de/ > https://www.maximilian.de/standorte.html https://www.currywurst-berlin.com/erfindung_currywurst/

https://de.wikipedia.org/wiki/Currywurst

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Entdeckung_der_Currywurst

https://de.wikipedia.org/wiki/Herta_Heuwer (* 30. Juni 1913 in Königsberg als Herta Charlotte Pöppel; † 3. Juli 1999 in Berlin)

Die Geschichte Berlins - Verein für die Geschichte Berlins e.V. > bei "facebook" > http://www.facebook.com/DieGeschichteBerlins/

Hier verlief die innerstädtische Berliner Mauer > 9 Min. bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=ldPdqu5jyPs

> 9 Min. bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=ldPdqu5jyPs Die Berliner Mauer – eine Führung über 15 Stationen > http://www.chronik-der-mauer.de/

> http://www.chronik-der-mauer.de/ Mauerverlauf (Berliner Zeitreise) > https://www.youtube.com/watch?v=ji8UnH9ih4E

> https://www.youtube.com/watch?v=ji8UnH9ih4E Verlauf der Berliner Mauer – und wie Berlin heute aussieht > https://www.youtube.com/watch?v=TGW0zNBzYBM

> https://www.youtube.com/watch?v=TGW0zNBzYBM Die Spur der Mauer Berlin 1991 > https://www.youtube.com/watch?v=x7CWBtp_urA (schlechte Bildqualität)

> https://www.youtube.com/watch?v=x7CWBtp_urA (schlechte Bildqualität) Innerstädtischer Verlauf der Berliner Mauer > https://www.berlin.de/mauer/verlauf/uebersichtskar...

> https://www.berlin.de/mauer/verlauf/uebersichtskar... Verlauf der ehemaligen Berliner Mauer > https://www.berlin.de/mauer/verlauf/

> https://www.berlin.de/mauer/verlauf/ Video zum Mauerverlauf > 3 Min. > https://www.berlin.de/mauer/verlauf/mauerverlauf-v...

> 3 Min. > https://www.berlin.de/mauer/verlauf/mauerverlauf-v... Berliner Mauer Karte - Verlauf der Berlin Wall > in Google Maps > https://www.exo-outdoor.de/berliner-mauer/

> in Google Maps > https://www.exo-outdoor.de/berliner-mauer/ Die Berliner Mauer heute: Spuren und Reste > https://berlin.sehenswuerdigkeiten-online.de/sight...

> https://berlin.sehenswuerdigkeiten-online.de/sight... Berliner Mauer > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Mauer

Domarchiv Berlin – Archiv der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin > http://www.berlinerdom.de/content/view/493/229/lan... + www.domarchiv-berlin.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3777

> http://www.berlinerdom.de/content/view/493/229/lan... + www.domarchiv-berlin.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3777 Berliner-Dom-Stiftung > http://www.berliner-dom-stiftung.de

StadtrandNachrichten Online-Zeitung für Steglitz-Zehlendorf > http://www.stadtrand-nachrichten.de/

> http://www.stadtrand-nachrichten.de/ StraßenABC Steglitz-Zehlendorf > http://www.stadtrand-nachrichten.de/wordpress/cate...

Straßenumbenennungswahn in Berlin > 3. April 2019 > https://coronanachrichten.wordpress.com/2019/04/03...

> 3. April 2019 > https://coronanachrichten.wordpress.com/2019/04/03... Der Welt Spiegel, Nr. 41 Berlin, 9. Oktober 1927 > "Sondernummer: Berlin die Weltstadt der Arbeit" > [Beilage des "Berliner Tageblattes", erschienen im Mosse-Verlag, frei zugängliches Digitalisat der Staatsbibliothek Berlin] > http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer... > PDF > http://ztcs.staatsbibliothek-berlin.de/zefys_conte...

> [Beilage des "Berliner Tageblattes", erschienen im Mosse-Verlag, frei zugängliches Digitalisat der Staatsbibliothek Berlin] > http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer... > > http://ztcs.staatsbibliothek-berlin.de/zefys_conte... Alt-Berlin (1934) > Berlin vor der Zerstörung im 2. Weltkrieg > bei "YouTube" > http://www.youtube.com/watch?v=91OxjfAKGyI

Stadtplan > http://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Stadtplan

> http://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Stadtplan Liniennetz > http://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Liniennetz

> http://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Liniennetz Linienverlauf > http://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Linienverlauf

> http://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Linienverlauf BVG PLUS Kundenmagazin zum Nachlesen > http://unternehmen.bvg.de/de/Unternehmen/Medien/Ku...

Berliner Verkehrsseiten > bei "Facebook" > http://www.facebook.com/Berliner.Verkehrsseiten

U S Berlin Liniennetz > bei "Concentric Circles" > http://washastduvor.berlin/app/uploads/2016/04/ber... [nicht BVG-offiziell]

Wie sich das Netz in Ost und West entwickelte > http://www.berliner-zeitung.de/berlin/verkehr/stad...

Grundverständnis > http://in-verantwortung.de/de/ueber-uns/grundverst...

> http://in-verantwortung.de/de/ueber-uns/grundverst... Hintergrund und Geschichte > http://in-verantwortung.de/de/ueber-uns/hintergrun...

> http://in-verantwortung.de/de/ueber-uns/hintergrun... Die Stiftung für Grundwerte und Völkerverständigung > http://in-verantwortung.de/de/organisation/stiftun...

> http://in-verantwortung.de/de/organisation/stiftun... Verein > http://in-verantwortung.de/de/organisation/verein

> http://in-verantwortung.de/de/organisation/verein Internationale Begegnung in Berlin (IBB) > http://in-verantwortung.de/de/projekte-events/ibb

> http://in-verantwortung.de/de/projekte-events/ibb IBB 2018 > http://in-verantwortung.de/de/projekte-events/ibb/...

BRANDENBURG (mit SORBEN)

hier auch: Ostbrandenburg [= Neumark]

Ortsgeschichte und Gemeindearchiv > Ortschronik [viele Kapitel der Chronik von Alexander Giertz, die in etwa bis zur Jahrhundertwende (um 1900) reicht, sind bereits digital zu lesen] > http://www.doppeldorf.de/cms/front_content.php?idc...

Kirchen > http://userpage.fu-berlin.de/engeser/teltow/kirche...

> http://userpage.fu-berlin.de/engeser/teltow/kirche... Mittelalterliche Dorfkirchen in Brandenburg > http://userpage.fu-berlin.de/~engeser/potsdam-mittelmark/index.html

Christian Friedrich von Kahlbutz > * 6. März 1651 in Kampehl, Mark Brandenburg; † 3. November 1702 ebenda, Vater: Balzer von Kalebutz, Mutter: Rixa von der Schulenburg), in anderer Schreibweise auch als Christian Friedrich von Kalebuz bekannt, war ein märkischer Edelmann, der vor allem dadurch Berühmtheit erlangte, dass sein Leichnam bis heute nicht verwest ist, ohne dass künstliche Mumifizierungsverfahren angewendet wurden. … > http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Friedrich_v... (Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2018 um 07:54 Uhr bearbeitet.)

> * 6. März 1651 in Kampehl, Mark Brandenburg; † 3. November 1702 ebenda, Vater: Balzer von Kalebutz, Mutter: Rixa von der Schulenburg), in anderer Schreibweise auch als Christian Friedrich von Kalebuz bekannt, war ein märkischer Edelmann, der vor allem dadurch Berühmtheit erlangte, dass sein Leichnam bis heute nicht verwest ist, ohne dass künstliche Mumifizierungsverfahren angewendet wurden. … > http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Friedrich_v... (Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2018 um 07:54 Uhr bearbeitet.) „Die Legende über den Ritter Christian Friedrich von Kahlbutz“ > http://www.toepferhof-kampehl.de/site_6.html

> http://www.toepferhof-kampehl.de/site_6.html Der Ritter Kahlbutz in Kampehl > http://www.in-berlin-brandenburg.com/Brandenburg/L...

> http://www.in-berlin-brandenburg.com/Brandenburg/L... Wehrkirche Kampehl mit Mumie Kalebuz > http://www.neustadt-dosse.de/verzeichnis/objekt.ph...

Geschichte der Stadt Potsdam > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Stadt...

> bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Stadt... Potsdamer Stadtschloss > https://de.wikipedia.org/wiki/Potsdamer_Stadtschlo...

> https://de.wikipedia.org/wiki/Potsdamer_Stadtschlo... Sanssouci > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Sanssouci

> bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Sanssouci Filmmuseum Potsdam > Institut der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, Potsdam > https://www.filmmuseum-potsdam.de/

> Institut der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, Potsdam > https://www.filmmuseum-potsdam.de/ Russische Kolonie Alexandrowka > https://www.potsdam.de/russische-kolonie-alexandro...

> https://www.potsdam.de/russische-kolonie-alexandro... Alexandrowka (Potsdam) > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Alexandrowka_(Potsdam)

Die Russische Kolonie Alexandrowka in Potsdam > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=_gpaBd41B5M

Adressen > https://berlin.kauperts.de/Adressen PLZ > https://berlin.kauperts.de/plz Straßen > https://berlin.kauperts.de/Strassenverzeichnis Ortsteile > https://berlin.kauperts.de/Bezirke > bei "Brandenburgische Genealogische Gesellschaft (BGG) "Roter Adler" e. V." > https://www.bggroteradler.de/?page_id=2228 Berlin benötigt eine neue Zukunftsplanung, sagt Stadtplaner Harald Bodenschatz. Er mahnt eine nachhaltige Entwicklung an und erinnert an die Parallelen bei der Entstehung der Metropole vor 100 Jahren. Lesen Sie mehr unter > Interview vom 27. Dezember 2019, 06:41 Uhr > http://www.deutschlandfunkkultur.de/100-jahre-gros... mehr zu Berlin > https://www.myheimat.de/2788981 > Berlin> Bilder und Geschichten einer Großstadt > https://1000x.berlin/ Gebhardt, Peter von:> erschienen im Kommissionsverlag von Gellius, Berlin 1927 > https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:109-1-153... • Gebhardt, Peter von:> erschienen im Kommissionsverlag von Gellius, Berlin 1930 > https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:109-1-153... > Tabelle 1650 - 1918 in "Brandenburg-Datenbank. Datenbankprojekt für Ahnenforscher im Land Brandenburg", 6. Januar 2019 | Martina Rohde > https://db-brandenburg.de/?p=990 Tor zum Osten:> [Berliner Zeitung, v. Michael Brettin, 21.05.18, 15:20 Uhr] > http://www.berliner-zeitung.de/30433792 ©2018Schlesischer Bahnhof > http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/159118 > Die Deutsche Bahn feiert das 175-jährige Bestehen des Berliner Ostbahnhofs. … > [dmm.travel 19.10.2017] > http://dmm.travel/news/artikel/lesen/2017/10/175-j... Charité > http://www.charite.de/ >>> Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin > http://medizingeschichte.charite.de/ > [ist wohl seit Ende 2018 geschlossen] > https://www.viatorcom.de/tours/Berlin/Deutsches-Cu... > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/results?search_query=%22Be... • Karl von Neander von Petersheiden:> worin alle Straßen, Gassen und Plätze in ihrer natürlichen Lage vorgestellt, und in denenselben alle Gebäude und Häuser wie auch der Name und die geschäft eines jeden Eigenthümers aufgezeichnet stehen. > [Berlin 1799] > http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werk... Download-Archiv > http://www.berlinerdom.de/component/option,com_doc... Stets fröhlich und glücklich für den Gast da sein – eine Herausforderung! > Stets ein freundliches Lächeln und immer einen Blick für die Wünsche des Gastes. … > http://www.erf.de/index.php?node=6719&content_item... > Deutschlandfunk Kultur | Länderreport / Archiv | Beitrag vom 30.10.2012] > http://www.deutschlandfunkkultur.de/so-wie-ick-hie... > Die kleine Sprachgeschichte Berlinisch (PDF) > Die kleine Sprachgeschichte Berlinisch (TEXT)> Online-Recherche - Beständeübersicht - Berlin-Chronik - Fotodatenbank - HistoMap Berlin - WGA-Datenbank - ►Standesamtsabfrage◄ - Namensverzeichnisse - Der Erste Weltkrieg in Dokumenten - Aktuelles - Profil - Bestände - Benutzung - Familienforschung - Publikationen - Projekte > http://landesarchiv-berlin.de/# Landesarchiv Berlin > ►Standesamtsabfrage◄ > Hier finden Sie die Namensverzeichnisse zu den Personenstandsregistern > http://www.content.landesarchiv-berlin.de/labsa/sh... > Berliner Straßen und Plätze, redaktionell gepflegt und hausnummerngenau > http://berlin.kauperts.de/Strassenverzeichnis > www.luise-berlin.deStraßennamen-Lexikon > http://www.luise-berlin.de/Strassen/Strassennamen_... > Online-Magazin zur Berliner Verkehrsgeschichte > http://www.berliner-verkehrsseiten.de/ > [Berliner Zeitung, Ida Luise Krenzlin, 06.04.16, 09:45 Uhr] > http://www.berliner-zeitung.de/23838420 > bei „Wikipedia“ > http://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Stadtbahn Eberhard Faden:> Eine Aufgabe für die Berlinforschung > http://edoc.hu-berlin.de/series/geschichte-branden... (S. 10 - 21)Völkerverständigung >> Über uns > http://in-verantwortung.de/de/ueber-uns/ueber-uns/ > Deutsche Ortswappen > Preußen >> bearbeitet von Otto Hupp - http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Hupp > Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg e.V. > http://www.muehlen-in-brandenburg.de/Archiv-Sammlu... Metasuche > https://db-brandenburg.de/?page_id=1244 > Grafik von Gerd-Christian Treutler bei "Ahnenforschung Brandenburg - Genealogie Brandenburg" > https://www.facebook.com/groups/473462902755296/ Barnim:Henkel, Norbert:> in "Brandenburg-Datenbank", 1. Januar 2019 > https://db-brandenburg.de/?p=861 > Die vor eineinhalb Jahren aufgestellte Wichmann-Skulptur bekommt nun eine Ergänzung. Der Heimatverein Jüterboger Land startet damit die Vorbereitungen für das 850-Jahr-Jubiläum des Stadtrechts. … > MAZ, 10:15 30.04.2019 > https://www.maz-online.de/Lokales/Teltow-Flaeming/... • Wenig Interesse an Zusatznamen für Brandenburger Kommunen > Potsdam -Zusatznamen für Kommunen wie «Spargelstadt» oder «Pferdestadt» sind in Brandenburg wenig gefragt. Von 418 Brandenburger Gemeinden tragen nur etwa zwei Dutzend einen Extra-Titel, teilte das Innenministerium auf Anfrage mit. ... > [Berliner Zeitung, 23.08.15, 12:29 Uhr] > https://www.berliner-zeitung.de/berlin/wenig-inter... > Berichte und Mitteilungen aus den Archiven des Landes Brandenburg > Herausgegeben vom Brandenburgischen Landeshauptarchiv und dem Landesverband Brandenburg im VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. > http://blha.brandenburg.de/wp-content/uploads/2018... Weitere Jahrgänge ab 1993 > http://blha.brandenburg.de/index.php/service/publi... Silke Kamp:> [Handbuch BLHA - Migration] > http://blha.brandenburg.de/wp-content/uploads/2017... > Liste von Rainer Doerry > http://www.rainer-doerry.de/Ahnenforschung/html/br... > Ausgaben für das Jahr 1834, 1835 (1836 fehlt), 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843 > http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/list/title... > Band 4 (ohne Inhaltsverzeichnis), Band 5 (Inhaltsverz. S. 441), Band 6 (Inhaltsverz. S. 727) > Herausgegben von dem Vereine für Geschichte der Mark Brandenburg > [Berlin 1847, 1857, 1858] > http://books.google.de/books?id=XbgrAQAAIAAJ > [PDF 55,4MB] > tinyurl.com/lxpjtpoBand 1: 1841 > http://books.google.de/books?id=LcwAAAAAcAAJ Band 2: 1843 > http://books.google.de/books?id=NswAAAAAcAAJ Band 3: 1858 > http://books.google.de/books?id=QMwAAAAAcAAJ Band 4: 1847 > (mit Inhaltsverzeichnis) > http://books.google.de/books?id=WMwAAAAAcAAJ Band 5: 1857 > http://books.google.de/books?id=sc8AAAAAcAAJ Band 6: 1858 > http://books.google.de/books?id=oc8AAAAAcAAJ Band 9: 1865 > books.google.de/books?id=V8sAAAAAcAAJBand 10: 1867 > http:// books.google.de/books?id=X8sAAAAAcAAJBand 11: 1867 > http://books.google.de/books?id=bcsAAAAAcAAJ [Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg] > Maerker Brandenburg >Interessengemeinschaft Genealogie in Berlin > http://iggberlin.org Sven Olaf Oehlsen:> „Kampehl ist ein Ortsteil von Neustadt (Dosse) im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg …“ > http://de.wikipedia.org/wiki/Kampehl

P o t s d a m / G a r n i s o n k i r c h e

Fotostrecke 15 Bilder > https://www.pnn.de/images/baustelle-fuer-den-wiede...

> https://www.pnn.de/images/baustelle-fuer-den-wiede... Seit 2017 läuft der umstrittene Wiederaufbau des Kirchturms: Architekt überzeugt: Garnisonkirche wird vollständig rekonstruiert > Der Architekt des umstrittenen Wiederaufbaus der Potsdamer Garnisonkirche, Thomas Albrecht, ist überzeugt, dass ungeachtet aller Proteste auch ... > katholisch.de 26.04.2019 > https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artik...

> Der Architekt des umstrittenen Wiederaufbaus der Potsdamer Garnisonkirche, Thomas Albrecht, ist überzeugt, dass ungeachtet aller Proteste auch ... > katholisch.de 26.04.2019 > https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artik... Online-Ausstellung | Garnisonkirche Potsdam > https://wissen.garnisonkirche.de/online-ausstellun...

> https://wissen.garnisonkirche.de/online-ausstellun... https://wissen.garnisonkirche.de/online-ausstellung/1918-1945/

https://wissen.garnisonkirche.de/online-ausstellung/1945-1968/

Garnisonkirche-Glockenspiel in Potsdam: Üb immer Treu und Redlichkeit > https://www.youtube.com/watch?v=XUvZDMZ0-XQ

Ein Blick aus London auf die Garnisonkirche > Ein Wiederaufbau, der beweist, wie weit Deutschland gekommen ist > Von Richard Morrison/The Times > http://www.pnn.de/potsdam/1180942/

> Ein Wiederaufbau, der beweist, wie weit Deutschland gekommen ist > Von Richard Morrison/The Times > http://www.pnn.de/potsdam/1180942/ Gotteslob und Proteste > Der ZDF-Fernsehgottesdienst wurde am 11. September aus Potsdam übertragen. Die Sicherheitsvorkehrungen ... > Von Tom de Vries > http://www.idea.de/spektrum/detail/gotteslob-und-p...

> Der ZDF-Fernsehgottesdienst wurde am 11. September aus Potsdam übertragen. Die Sicherheitsvorkehrungen ... > Von Tom de Vries > http://www.idea.de/spektrum/detail/gotteslob-und-p... Gottesdienst aus Potsdam > [11. September 2016] > http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/28269...

> [11. September 2016] > http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/28269... Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam > http://garnisonkirche-potsdam.de/

> http://garnisonkirche-potsdam.de/ Potsdam MIT Garnisonkirche > bei "Facebook" http://www.facebook.com/PotsdammitGarnisonkirche

> bei "Facebook" http://www.facebook.com/PotsdammitGarnisonkirche AUFRUF Bürger für die Wiedergewinnung der ehemaligen Hof- und Garnisonkirche für Potsdam > http://unterstuetzen.garnisonkirche.de/

> http://unterstuetzen.garnisonkirche.de/ Unterschreiben > http://unterstuetzen.garnisonkirche.de/unterschrei... (Aufnahme in die Unterzeichnerliste erfolgt nicht sofort)

> http://unterstuetzen.garnisonkirche.de/unterschrei... (Aufnahme in die Unterzeichnerliste erfolgt nicht sofort) Queen unterstützt Garnisonkirche Potsdam > Die Potsdamer CDU-Bundestagsabgeordnete Katherina Reiche hat dafür gesorgt, dass die Queen eine Patenschaft für einen Ziegel für den Wiederaufbau der Garnisonkirche übernimmt. Im PNN-Interview schildert Reiche, wie es dazu kam. ... [Potsdamer Neueste Nachrichten, 19.06.2015] > http://www.pnn.de/potsdam/978419/

> Die Potsdamer CDU-Bundestagsabgeordnete Katherina Reiche hat dafür gesorgt, dass die Queen eine Patenschaft für einen Ziegel für den Wiederaufbau der Garnisonkirche übernimmt. Im PNN-Interview schildert Reiche, wie es dazu kam. ... [Potsdamer Neueste Nachrichten, 19.06.2015] > http://www.pnn.de/potsdam/978419/ Garnisonkirche in Potsdam Queen Elizabeth II. unterstützt Wiederaufbau > Die britische Königin Elizabeth II. unterstützt den Aufbau der Garnisonkirche in Potsdam, die 1945 von britischen Bombern zerstört wurde. Auch ihr Sohn setzte sich für die Stadt ein. ... [Der Tagesspiegel, 21.06.2015 18:32 Uhr] > http://www.tagesspiegel.de/berlin/garnisonkirche-i...

> Die britische Königin Elizabeth II. unterstützt den Aufbau der Garnisonkirche in Potsdam, die 1945 von britischen Bombern zerstört wurde. Auch ihr Sohn setzte sich für die Stadt ein. ... [Der Tagesspiegel, 21.06.2015 18:32 Uhr] > http://www.tagesspiegel.de/berlin/garnisonkirche-i... Weiteres zur Garnisonkirche auch unter (auf "Potsdam" achten):

http://www.pnn.de/garnisonkirche/ + http://www.pnn.de/archiv/?q=Garnisonkirche http://www.tagesspiegel.de/ > Garnisonkirche http://www.maz-online.de/suche > Garnisonkirche http://www.rbb-online.de/suche/index.html#searchform_q__garnisonkirche http://www.morgenpost.de/suche/?q=garnisonkirche http://www.ohne-garnisonkirche.de http://www.hbpg.de/suche.html > Garnisonkirche http://www.potsdam.de/content/garnisonkirche http://www.myheimat.de/suche/?q=garnisonkirche+potsdam

Der Bauverein der Friedenskirche > http://www.evkirchepotsdam.de/gemeinden/frieden/de...

> http://www.evkirchepotsdam.de/gemeinden/frieden/de... Bauverein Friedenskirche Potsdam e.V. > bei "Facebook" > http://www.facebook.com/friedenskirchenbauverein/

> http://www.facebook.com/friedenskirchenbauverein/ Grütters fördert national wertvolle Kulturdenkmäler > Sechs Millionen Euro für "steingewordene Zeugnisse" > [rbb, 09.05.16 | 13:13 Uhr] > http://www.rbb-online.de/kultur/beitrag/2016/05/gr...

Parkeisenbahn Cottbus > http://www.pe-cottbus.de/

> http://www.pe-cottbus.de/ Freie Fahrt voraus! Cottbuser Parkeisenbahn startet in 65. Saison > https://www.niederlausitz-aktuell.de/cottbus/77286...

> https://www.niederlausitz-aktuell.de/cottbus/77286... Cottbuser Parkeisenbahn > bei "YouTube" (etwa 317 Ergebnisse) > http://www.youtube.com/results?search_query=%22Cot...

> bei "YouTube" (etwa 317 Ergebnisse) > http://www.youtube.com/results?search_query=%22Cot... Cottbuser Parkeisenbahn rollt zu Ostern wieder > [Der Märkische Bote, 24. März 2016 | Von CGA Verlag] > http://maerkischer-bote.de/2016/03/24/cottbuser-pa...

> [Der Märkische Bote, 24. März 2016 | Von CGA Verlag] > http://maerkischer-bote.de/2016/03/24/cottbuser-pa... MEIN COTTBUS > bei "YouTube" > http://www.youtube.com/watch?v=jbjjK1JLOZo

Ruppiner Kreiskalender > bei "SLB BrandenburgDOK" > 21 Jahrgänge innerhalb 1910 - 1932 > http://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/s...

Sorben > bei "Wikipedia" > http://de.wikipedia.org/wiki/Sorben

> bei "Wikipedia" > http://de.wikipedia.org/wiki/Sorben D ie Lausitzer Sorben > bei "minderheitensekretariat.de" > https://www.minderheitensekretariat.de/wen-vertret...

> bei "minderheitensekretariat.de" > https://www.minderheitensekretariat.de/wen-vertret... Niedersorbisch lernen/verstehen/anwenden > Gruppe bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/350792212445859/

> > https://www.facebook.com/groups/350792212445859/ Sorbische Kultur Die Hoffnungsträger > Im bilingualen Ethikunterricht bei Lehrerin Antje Kell lernen die Neuntklässler auch sorbische Vokabeln. ... > Berliner Zeitung, 21.11.12, 17:05 Uhr, von Sebastian Höhn > https://www.berliner-zeitung.de/berlin/sorbische-k...

> Im bilingualen Ethikunterricht bei Lehrerin Antje Kell lernen die Neuntklässler auch sorbische Vokabeln. ... > Berliner Zeitung, 21.11.12, 17:05 Uhr, von Sebastian Höhn > https://www.berliner-zeitung.de/berlin/sorbische-k... Minderheiten in Europa: Sorben haben nun eigene Volksvertretung > Die Sorben in der Lausitz sind das kleinste slawische Volk der Welt und haben im Rahmen einer Briefwahl eine eigene politische Interessensvertretung gewählt. Cristian Kollmann von der Süd-Tiroler Freiheit war als internationaler Wahlbeobachter bei der Stimmenauszählung dabei. … > suedtiroler-freiheit.com, 5.11.2018 > https://suedtiroler-freiheit.com/2018/11/05/sorben...

> Die Sorben in der Lausitz sind das kleinste slawische Volk der Welt und haben im Rahmen einer Briefwahl eine eigene politische Interessensvertretung gewählt. Cristian Kollmann von der Süd-Tiroler Freiheit war als internationaler Wahlbeobachter bei der Stimmenauszählung dabei. … > suedtiroler-freiheit.com, 5.11.2018 > https://suedtiroler-freiheit.com/2018/11/05/sorben... Gegen das Aussterben der Sprache: Bibel auf Niedersorbisch online >

> Ab jetzt kann man auch die Bibel online auf Niedersorbisch lesen. … > https://www.pro-medienmagazin.de/medien/internet/2...

Die niedersorbische Bibel von 1868 > http://dolnoserbski.de/biblija/?rěc=de / Dolnoserbska Biblija 1868 > http://dolnoserbski.de/biblija/?rěc=dsb

> http://dolnoserbski.de/biblija/?rěc=de / Dolnoserbska Biblija 1868 > http://dolnoserbski.de/biblija/?rěc=dsb Sorben im rbb/ardmediathek > Łužyca vom 21.10.2017 > [21.10.2017 | 29 Min. | Verfügbar bis 21.10.2018 | Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg] > http://www.ardmediathek.de/tv/Luzyca/%C5%81u%C5%BE...

> Łužyca vom 21.10.2017 > [21.10.2017 | 29 Min. | Verfügbar bis 21.10.2018 | Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg] > http://www.ardmediathek.de/tv/Luzyca/%C5%81u%C5%BE... Sorbischer Rundfunk > bei "Wikipedia" > http://de.wikipedia.org/wiki/Sorbischer_Rundfunk

> bei "Wikipedia" > http://de.wikipedia.org/wiki/Sorbischer_Rundfunk Die Geschichte des sorbischen Rundfunks > http://www.mdr.de/sorbisches-programm/rundfunk/ges...

> http://www.mdr.de/sorbisches-programm/rundfunk/ges... Das sorbische Hörfunkprogramm beim MDR > http://www.mdr.de/sorbisches-programm/rundfunk/ind...

> http://www.mdr.de/sorbisches-programm/rundfunk/ind... Sorbisches Programm beim rbb > NACHZUHÖREN > http://www.rbb-online.de/radio/sorbisches_programm...

> NACHZUHÖREN > http://www.rbb-online.de/radio/sorbisches_programm... Niedersorbische Sendung im Radio: Lausitzer Frequenz vom rbb-Inforadio UKW 93,4, evtl. auch bald via Digitalradio DAB+ empfangbar, Ausstrahlung 12:00 bis 13:00 Uhr.

Lausitzer Frequenz vom rbb-Inforadio UKW 93,4, evtl. auch bald via Digitalradio DAB+ empfangbar, Ausstrahlung 12:00 bis 13:00 Uhr. Wir Eltern kämpfen für den Sorbisch-Unterricht unserer Kinder! > Petition vom 23. Februar 2017 > http://www.change.org/p/minister-baaske-witaj-muss...

> Petition vom 23. Februar 2017 > http://www.change.org/p/minister-baaske-witaj-muss... Neuigkeiten zur Petition + Kommentare > http://www.change.org/p/minister-baaske-witaj-muss...

> http://www.change.org/p/minister-baaske-witaj-muss... Die Sorben - Was? Wann? Warum? > bei "MDR.DE" > http://www.mdr.de/sorbisches-programm/rundfunk/art...

> bei "MDR.DE" > http://www.mdr.de/sorbisches-programm/rundfunk/art... Sorben in Sachsen > bei "sachsen.de" > http://www.sorben.sachsen.de/

> bei "sachsen.de" > http://www.sorben.sachsen.de/ Sorben in der Lausitz > Kulturtourismus, Bräuche und Trachten > http://www.tourismus-sorben.com/

> Kulturtourismus, Bräuche und Trachten > http://www.tourismus-sorben.com/ Woher kommen die Sorben und Wenden? > bei "Spreewald Info" > http://www.spreewald-info.de/region/geschichte/sor...

> bei "Spreewald Info" > http://www.spreewald-info.de/region/geschichte/sor... Die Sorben – Hintergrundwissen kompakt > Sorben Blog > http://www.sorben.org/die-sorben-hintergrundwissen...

> Sorben Blog > http://www.sorben.org/die-sorben-hintergrundwissen... Minderheit in Sachsen: Die Sorgen der Sorben > http://www.deutschlandfunkkultur.de/minderheit-in-...

> http://www.deutschlandfunkkultur.de/minderheit-in-... Das sorbische Volk > Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung > http://www.politische-bildung-brandenburg.de/node/...

> Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung > http://www.politische-bildung-brandenburg.de/node/... Spreewald & Lausitz - Land der Sorben > http://www.sorbe.de/

> http://www.sorbe.de/ Minderheit in Deutschland: Ein Sejm für die Sorben > [tagesspiegel.de, 14.11.2016 16:50 Uhr] > http://www.tagesspiegel.de/berlin/minderheit-in-de...

> [tagesspiegel.de, 14.11.2016 16:50 Uhr] > http://www.tagesspiegel.de/berlin/minderheit-in-de... Welcher Religion gehören die Sorben an? > bei "wissen.de" > http://www.wissen.de/welcher-religion-gehoeren-die...

> bei "wissen.de" > http://www.wissen.de/welcher-religion-gehoeren-die... Martin Walde: Katholisches versus evangelisches Milieu bei den Sorben > Sorbisches Institut > [PDF] > http://www.serbski-institut.de/mat/dnlarchiv/lp200...

> Sorbisches Institut > [PDF] > http://www.serbski-institut.de/mat/dnlarchiv/lp200... Wo Sprache und Glaube fest zusammenhängen > Sorbische Katholiken haben ihre Bräuche gut bewahrt > [Deutschlandradio Kultur, 13.10.2012]> http://www.deutschlandfunkkultur.de/wo-sprache-und...

> [Deutschlandradio Kultur, 13.10.2012]> http://www.deutschlandfunkkultur.de/wo-sprache-und... Die evangelischen Sorben (Wenden) > Sorbischer evangelischer Verein e.V. > http://www.sorbischer-evangelischer-verein.de/inde...

> Sorbischer evangelischer Verein e.V. > http://www.sorbischer-evangelischer-verein.de/inde... Initiative der sorbischen Minderheit: Sorben wollen eigenes Parlament > [Deutschlandfunk Kultur, 17.10.2018, von Bastian Brandau] > https://www.deutschlandfunkkultur.de/initiative-de...

> [Deutschlandfunk Kultur, 17.10.2018, von Bastian Brandau] > https://www.deutschlandfunkkultur.de/initiative-de... Domowina gedachte des 75. Jahrestages der Wiedergründung des sorbischen Dachverbandes in Crostwitz > Minderheitensekretariat, 15.05.2020 > https://www.minderheitensekretariat.de/aktuelles/d...



> Minderheitensekretariat, 15.05.2020 > https://www.minderheitensekretariat.de/aktuelles/d... mehr zu Sorben > auch bei "myheimat" > https://www.myheimat.de/suche/?q=sorben

Die Uckermark > Landkreis > http://www.uckermark.de

> http://www.uckermark.de Uckermark > bei „Wikipedia“ > http://de.wikipedia.org/wiki/Uckermark

> bei „Wikipedia“ > http://de.wikipedia.org/wiki/Uckermark Uckermärkischer Geschichtsverein zu Prenzlau e.V. > http://www.uckermaerkischer-geschichtsverein.de/

> http://www.uckermaerkischer-geschichtsverein.de/ Uckermark-Genealogie > „Yahoo“-Gruppe > http://de.groups.yahoo.com/neo/groups/Uckermark-Ge...

> „Yahoo“-Gruppe > http://de.groups.yahoo.com/neo/groups/Uckermark-Ge... Uckermark-Genealogie - Familienforscher der Uckermark > bei „Facebook“ > http://www.facebook.com/Uckermark-Genealogie-Die-C...

> > http://www.facebook.com/Uckermark-Genealogie-Die-C... Arbeitsgemeinschaft für Mitteldeutsche Familienforschung e.V. (AMF) > A MF-Arbeitskreis Uckermark > http://www.genealogienetz.de/vereine/AMF/ak-uckerm...

> http://www.genealogienetz.de/vereine/AMF/ak-uckerm... Mitteilungsblatt des AMF-Arbeitskreises Uckermark > [Nr. 1/1997 - Nr. 6/2003 als PDF-Dateien] > http://www.genealogienetz.de/vereine/AMF/ak-uckerm...

Deutsche Ortswappen > Preußen > Provinz BRANDENBURG > [bearbeitet von Otto Hupp - http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Hupp / http://heraldik-wiki.de/wiki/Otto_Hupp / http://wiki-de.genealogy.net/Otto_Hupp -] > http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Kaffee_Hag-Brandenburg

I. Ruppin II. Oder III. Havel V. Spree V. Schlösser >https://www.textlog.de/fontane-wanderungen.html



Heimatkalender für den Kreis Angermünde (4) > https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/...

> https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/... Heimatkalender für den Kreis Jüterbog-Luckenwalde (26) > https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/...

> https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/... Heimatkalender für den Kreis Prenzlau (13) > https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/...

> https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/... Heimatkalender für den Kreis Zauch-Belzig (16) > https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/...

> https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/... Kalender für den Kreis Niederbarnim (27) > https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/...

> https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/... Kalender für den Kreis Ober-Barnim (27) > https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/...

> https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/... Kalender für den Kreis Westhavelland (18) > https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/...

> https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/... Kreis-Kalender für den Kreis Beeskow-Storkow (28) > https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/...

> https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/... Kreiskalender für den Kreis Königsberg Nm. (11) > https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/...

> https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/... Lübbener Kreiskalender (26) > https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/...

> https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/... Ruppiner Kreiskalender (21) > https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/...

> https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/... Templiner Kreiskalender (15) > https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/...

Verlag der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. > https://www.bggroteradler.de/?cat=209 > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/bggverlag/

> https://www.bggroteradler.de/?cat=209 > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/bggverlag/ Brandenburger Kirchenverzeichnis > (einschl. Berlin, aber ohne Ostbrandenburg / Neumark > http://www.bggroteradler.de/?page_id=1679

Matthias Asche, Neusiedler im verheerten Land > [AMG-Bulletin, Jg. V, Heft 1 (2001)] > Artikel als PDF > https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/files/2...

> [AMG-Bulletin, Jg. V, Heft 1 (2001)] > Artikel als PDF > https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/files/2... Die "Stunde Null" nach dem Dreißigjährigen Krieg im Ruppiner Land und Umgebung > von apl. Prof. Dr. Matthias Asche (Tübingen) > http://www.historischer-verein-ruppin.de/111.htm

> von apl. Prof. Dr. Matthias Asche (Tübingen) > http://www.historischer-verein-ruppin.de/111.htm Dr. Johannes Schulze: Die Herrschaft Ruppin und ihre Bevölkerung nach dem 30jährigen Kriege > https://portal.dnb.de/bookviewer/view/1112090096#p...

Königsberg in der Neumark (Chojna) - Klosterland > http://www.klosterland.de/Kloster/Koenigsberg

> http://www.klosterland.de/Kloster/Koenigsberg Wiederaufbau der Marienkirche in Chojna [früher Königsberg/Neumark] > http://www.marienkirche-chojna.de/2784495

Landsberg an der Warthe > http://www.landsberg-warthe.eu/

> http://www.landsberg-warthe.eu/ Stadt Landsberg (Warthe) > http://www.landsberg-warthe.eu/StadtLAW/Hauptseite...

> http://www.landsberg-warthe.eu/StadtLAW/Hauptseite... Landkreis Landsberg (Warthe) > http://www.landsberg-warthe.eu/Landkreis/Hauptseit...

> http://www.landsberg-warthe.eu/Landkreis/Hauptseit... Veröffentlichungen > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/Hauptseit...

> http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/Hauptseit... Aktuelles > http://www.landsberg-warthe.eu/Aktuelles.html

> http://www.landsberg-warthe.eu/Aktuelles.html L andsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolski. Jedno miasto – wspólna historia, zwei Namen – eine Geschichte > Resümee einer Gemeinschaftsausstellung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs und des polnischen Staatsarchivs Gorzów von Falko Neininger in: Brandenburgische Archive 30.2013 > http://www.landeshauptarchiv-brandenburg.de/FilePo... > ab Seite 60

> Resümee einer Gemeinschaftsausstellung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs und des polnischen Staatsarchivs Gorzów von Falko Neininger in: Brandenburgische Archive 30.2013 > http://www.landeshauptarchiv-brandenburg.de/FilePo... > ab Seite 60 HEIMATBLATT. Organ der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe Stadt und Land > [Heft 10 Juni 1955] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/hb_10.pdf

> [Heft 10 Juni 1955] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/hb_10.pdf HEIMATBLATT der ehemaligen Kirchengemeinden Landsberg/Warthe Stadt und Land. In der Nachfolge des Heimatblattes des kirchlichen Betreuungsdienstes von 1947 - 1989, der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg von 1990 - 2009 und der Stiftung Landsberg von 2010 - 2012

[Heft 43 Dezember 2011] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/HB_43_Hom...

[Heft 44 Juni 2012] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/HB_44_Hom...

[Heft 45 Dezember 2012] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/HB_45_Hom...

[Heft 46 Juni 2013] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/HB_46_Hom...

[Heft 47 Dezember 2013] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/HB_47_Hom...

[Heft 48 Juni 2014] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/HB_48_Hom...

[Heft 49 Dezember 2014] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/HB_49_Hom...

[Heft 50 Juni 2015] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/HB_50_Hom...

[Heft 51 Dezember 2015] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/HB_51_Hom...

[Heft 52 Juni 2016] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/HB_52_Hom...

[Heft 53 Dezember 2016] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/HB_53_Hom...

[Heft 54 Juni 2017] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/HB_54_Hom...

[Heft 55 Dezember 2017] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/HB_55_Hom...

[Heft 56 Juni 2018] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/HB_56_Hom...

[Heft 57 Dezember 2018] > http://www.landsberg-warthe.eu/Schriften/HB_57_Hom...

Mehr zu Landsberg/Warthe > https://suche.web.de/web?origin=moz_splugin_ff&q=l...

Züllichau > bei „GenWiki“ > http://wiki-de.genealogy.net/Z%C3%BCllichau_(Z%C3%BCllichau-Schwiebus)

> bei „GenWiki“ > http://wiki-de.genealogy.net/Z%C3%BCllichau_(Z%C3%BCllichau-Schwiebus) Züllichau > Sulechów] > bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Sulechów

Kreis Züllichau-Schwiebus > bei „AGOFF“ > https://agoff.de/?p=86064

> bei „AGOFF“ > https://agoff.de/?p=86064 Landkreis Züllichau-Schwiebus > bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Züllichau-...

> bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Züllichau-... Landkreis Züllichau-Schwiebus > bei territorial.de > http://www.territorial.de/markbran/zuellsch/landkr...

> bei territorial.de > http://www.territorial.de/markbran/zuellsch/landkr... Gemeindeverzeichnis Kreis Züllichau-Schwiebus > http://territorial.de/markbran/zuellsch/gem1908.ht...

> http://territorial.de/markbran/zuellsch/gem1908.ht... Landkreis Züllichau-Schwiebus > bei „Der Brandenburger Landstreicher“ > http://brandenburg.rz.htw-berlin.de/landkreis_zuel...

> bei „Der Brandenburger Landstreicher“ > http://brandenburg.rz.htw-berlin.de/landkreis_zuel... Heimatkreis Züllichau-Schwiebus > http://heimatkreis-zuellichau-schwiebus.de/

Halle und Züllichau als (pietistische) Bildungszentren in Brandenburg-Preußen (18.-20. Jahrhundert) > Austausch der pädagogischen und verlegerischen Ideen. Soziale Herkunft der Schüler und des Lehrkörpers sowie ihre beruflichen Karrieren > https://www.francke-halle.de/einrichtungen-a-9956....

Neumark bei "Wikipedia" > http://de.wikipedia.org/wiki/Neumark

> http://de.wikipedia.org/wiki/Neumark Neumark bei "GenWiki" > http://wiki-de.genealogy.net/Neumark

Wo liegt Ostbrandenburg? Institut für angewandte Geschichte > http://www.instytut.net/wo-liegt-ostbrandenburg/

> http://www.instytut.net/wo-liegt-ostbrandenburg/ Schlösser und Gärten der Neumark > http://www.deutsche-gesellschaft-ev.de/kultur-gesc...

Deutschsprachige Medien weltweit

• Stichwortregister > http://www.myheimat.de/2958722



Weitere informative Hinweise zu verschiedenen Themen:

• http://www.myheimat.de/profile/31227

> Beim Wiederaufbau der Garnisonkirche arbeiten die Handwerker mit jahrhundertealten Techniken - und der Turm wächst stetig in die Höhe. > PNN, 4.7.2019, Peer Straube > https://www.pnn.de/potsdam/wiederaufbau-turm-der-g... > [rbb Mediathek] > Keine andere Kirche Deutschlands wurde und wird derartig verehrt, geliebt, verteufelt und gehasst wie die Potsdamer Garnisonkirche. Der Film ... > http://mediathek.rbb-online.de/tv/Geheimnisvolle-O... > Grafik von Gerd-Christian Treutler bei "Ahnenforschung Brandenburg - Genealogie Brandenburg" > https://www.facebook.com/groups/473462902755296/ Augustin Kehrberg:In 2. Abtheilungen dieselbe also vorstellende, Daß in der Ersten, dero considerableste Gebäude, vornehmste Amts-Personen, notableste Stadt-Gerechtigkeiten, Kirchen-Sachen und Schul-Gebäude ... In der Andern aber der Stadt mancherley Fata und Unfälle, so sie durch Krieg, innerliche Unruhe, Feuers-Brunst, Sturm-Wind, Donner-Wetter ungewöhnliche Hitze oder Kälte, Theurung und Peste erlitten, Mit einem Anhange sonderbahrer Begebnisse dieses Orts ... > [Berlin, 1724] > https://books.google.de/books?id=9Qc_AAAAcAAJ ) > https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/... Matthias Asche:> [Aschendorff Verlag, Münster 2006, zur Zeit nicht lieferbar] > https://www.amazon.de/Neusiedler-verheerten-Kriegs... > poln. Gorzów Wielkopolski > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Gorz%C3%B3w_Wielkopo... > bei „GenWiki“ > http://wiki-de.genealogy.net/Züllichau > bei „GenWiki“ > http://wiki-de.genealogy.net/Kreis_Züllichau-Schwi... > Eine Zwischenbilanz nach zweijähriger Projektlaufzeit > https://www.francke-halle.de/halle-und-zuellichau-... • Neumark (Ostbrandenburg) Genealogie > http://forum.ahnenforschung.net/forumdisplay.php?f... neumark.pl -Prof. Dr. Alfred Schwichtenberg: Die Hugenotten in Brandenburg-Preußen und in Stargard/Pommern > http://www.heimatkreis-stargard.de/Geschichte/Huge...