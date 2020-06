[1b] Armenien

Deutschsprachige Medien weltweit

ARMENIEN

"Völkermord oder nicht? - Der Streit um die Armenien-Resolution" > phoenix • Runde am 01.06.2016 • 23.196 Aufrufe • 02.06.2016 > https://www.youtube.com/watch?v=gcaQt7ibTyA

> 514 Aufrufe • 30.10.2019 > https://www.youtube.com/watch?v=ojEV6j_6XnE

> 514 Aufrufe • 30.10.2019 > https://www.youtube.com/watch?v=ojEV6j_6XnE Türken gegen Armenier - Völkermord im 20. Jahrhundert > 23.014 Aufrufe > https://www.youtube.com/watch?v=KWvAi1j71ss

> 23.014 Aufrufe > https://www.youtube.com/watch?v=KWvAi1j71ss Der letzte Armenier, der den Völkermord überlebt hat (In der Türkei 4/7) > vpro • 12.752 Aufrufe • 01.09.2018 > https://www.youtube.com/watch?v=pDWCZu0Bcww

Völkermord an den Armeniern > https://www.faz.net/aktuell/politik/thema/voelkerm...

Deutsche Botschaft Eriwan > https://botschaft-konsulat.de/deutsche-botschaft-i... + https://eriwan.diplo.de/

> https://botschaft-konsulat.de/deutsche-botschaft-i... + https://eriwan.diplo.de/ Interview mit dem scheidenden deutschen Generalkonsul Dr. Michael Banzhaf > Do, 18 Jul 2019 > http://kaliningrad-domizil.ru/portal/information/d...

Geschichte Armeniens > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Armeniens

Armenier > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Armenier

> bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Armenier Völkermord an den Armeniern > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord_an_d...

Deutsch-Armenische Gesellschaft > bei > „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Armenische_G...

Deutsch-Armenische Gesellschaft > bei „Facebook“ > https://de-de.facebook.com/deutscharmenischegesell...

Armenisch-Deutsche Korrespondenz (ADK) > http://www.deutscharmenischegesellschaft.de/armeni...

Deutsch-Armenische Initiative > Beratungs-, Bildungs- und Integrationsprojekt > > http://www.daiberlin.de/

100 Jahre Deutsch-Armenische Gesellschaft - Lepsiushaus Potsdam > http://www.lepsiushaus-potsdam.de/uploads/images/N...

> Lepsiushaus Potsdam > http://www.lepsiushaus-potsdam.de/

> Publikationen > http://www.lepsiushaus-potsdam.de/index.php?page=p...

100 Jahre Deutsch-Armenische Gesellschaft, Festakt im Landtag Brandenburg, 14. Juni 2014, Teil 1 > bei „YouTube“ > [1:00:50] > https://www.youtube.com/watch?v=34B-furpzsE

100 Jahre Deutsch-Armenische Gesellschaft, Festakt im Landtag Brandeburg,14. Juni 2014, Teil 2 > bei „YouTube“ > [1:19:07] > https://www.youtube.com/watch?v=ilPamiLvYcE

Armenische Jugend > https://www.facebook.com/groups/armenischejugend/

Armenisch-Akademischer Verein 1860 e.V. feiert 150 jähriges Jubiläum > http://www.hay-society.de/haysociety/haysociety-ar...

Armenisch-Akademischer Verein 1860 e.V. / ՀԱՅ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒ 1860 > https://www.facebook.com/groups/412908948841844/

Armenischer Kulturverein Grigor Grigoryan e.V. > https://www.facebook.com/groups/172144999647561/

Bashde Armenian Christian internet Radio > https://www.facebook.com/www.bashde.org

Deutsch-Armenische Gesellschaft (DAG) > https://www.facebook.com/deutscharmenischegesellsc...

Jugend der armenischen Kirchengemeinden > https://www.facebook.com/groups/505552632959887/

Junge Armenier > https://www.facebook.com/JugendorganisationJUNGEAR...

NRW ARMENIER > https://www.facebook.com/groups/356820787724437/

Westarmenien > https://www.facebook.com/groups/757203164397679/

Türkei schockiert - Für die Rechte der Kurden, Armenier, Aramäer und Griechen > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/Kurmenistan

Weitere informative Hinweise zu verschiedenen Themen

> Der rassistisch begründete Brandanschlag auf eine armenische Kirche in Istanbul könnte nur der Anfang gewesen sein: Der Zentralrat der Armenier in Deutschland (ZAD) befürchtet, dass die nichtmuslimischen Gemeinschaften in der Türkei sich auf neue Verfolgungen einstellen müssen. ... > zentralrat.org, 24. Mai 2020 > https://www.zentralrat.org/de/node/11120 > idea.de | 26.5.2020 > https://www.idea.de/menschenrechte/detail/tuerkei-... > bei "YouTube" • 18.980 Aufrufe • 06.01.2012 > https://www.youtube.com/watch?v=5UdieWTeUcc > FAZ, von Regina Mönch, aktualisiert am 21.07.2005-17:36 > https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ar... > Armenien-Fonds Hayastan-Fonds e.V. und Armenisch-Deutscher Mediziner in Deutschland e. V. organisieren gemeinsam eine Spendenaktion zur Bekämpfung COVID-19 in der Republik Armenien > Verein Armenisch-Deutscher Mediziner in Deutschland e.V. > http://vadm.eu/de/projekte/27 (Aufnahme in diese Zusammenstellung bedeutet keine Empfehlung)> Jetzt hat auch das US-Repräsentantenhaus die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord eingestuft. Die Türkei spricht von Rache wegen des militärischen Vorgehens in Syrien. ... > domradio, 30.10.2019 > https://www.domradio.de/themen/weltkirche/2019-10-... > Der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Kaliningrad, Dr. Michael Banzhaf, nimmt Abschied von unserer Stadt. Sein nächster Einsatzort liegt außerhalb Russlands: in der Republik Armenien. … > Königsberger Express, 01. 08. 2019 > http://www.koenigsberger-express.com/index.php?id_... > im Länder-Lexikon > https://www.laender-lexikon.de/Armenien > Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Genozids an den Armeniern im Osmanischen Reich von Drohungen überschattet. Der Zentralrat der Armenier in Deutschland ist bestürzt über die Behinderungen der bundesweiten Gedenkveranstaltungen. … > Dienstag, April 30,2019 > http://www.zentralrat.org/de/node/11093 > Prof. Dr. mult. Thomas Schirrmacher, Präsident des Internationalen Rates der IGFM Bonn, den 23. April 2015, einen Tag vor dem Gedenktag an den Beginn des Völkermordes am 24. April 1915 > https://www.igfm.de/voelkermord-an-armeniern-10-gr... > Das Parlament in der Hauptstadt Eriwan wurde aufgelöst. Zuvor waren zwei Anläufe gescheitert, einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen. Hinter dem Scheitern steht politisches Kalkül. Wird es aufgehen? ... > https://www.dw.com/de/neuwahlen-in-armenien-noch-d... > Der Zentralrat der Armenier in Deutschland begrüßt die Kranzniederlegung der deutschen Kanzlerin beim Genozid-Mahnmal „Tsitsernakabert“ im Zuge ihres offiziellen Besuchs in der armenischen Hauptstadt Jerewan. … > http://zentralrat.org/de/node/11089 > Armenien ist ein von der Geschichte schwer geprüftes Land. reisereporter Stefan Stosch war unterwegs zu den Klöstern und Kirchen im Kaukasus. ... > http://www.reisereporter.de/artikel/2298-armenien-... > Gut besetzter Spielfilm zum Völkermord an den Armeniern > Im Jahr 1915 führten die Türken einen Völkermord an den vorwiegend christlichen Armeniern durch, der bei vielen Menschen immer noch eher unbekannt ist. Nun hilft ein Spielfilm dabei, die Geschichte ins Bewusstsein zurückzurufen. ... > [PRO, 18.08.2017] > https://www.pro-medienmagazin.de/kultur/film/2017/... > bei "GAiN" > http://www.gain-germany.org/projektlaender/armenie... > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Armenien > Ergün Ayik, 71, ist einer der ersten Armenier, die in der Türkei privat auf Rückgabe klagen. Seit vier Jahren kämpft er vor Gericht. > [Berliner Zeitung, von Frank Nordhausen, 22.04.15, 18:58 Uhr] > https://www.berliner-zeitung.de/armenier--das-erbe... > [Jan von Flocken | jungefreiheit.de | 24/15 / 05. Juni 2015] > https://phinau.de/jf-archiv/online-archiv/file.asp... > [Alle Rechte vorbehalten: Geschrieben von Günter Ofner, Veröffentlicht: 15. Juni 2015, Zuletzt aktualisiert: 27. September 2016] > http://www.familia-austria.at/index.php/forschung-... Armenien:Armenien: Kirchen und Christentum im Orient > http://www.tv.55plus-magazin.net/php/armenien__kir... Armenien: Hayastan > http://www.tv.55plus-magazin.net/php/armenien__ein... Armenien: Garni und Geghard > http://www.55plus-magazin.net/php/armenien_garni_u... • Besuchen Sie SOWJETARMENIEN > Intourist-Reisebroschüre aus den frühen 1980er Jahren > http://kodeks.uni-bamberg.de/Caucasus/media/Besuch... • Traumorte – Armenische Kulturtage im Museum Europäischer Kulturen > 20.08.2016 bis 06.11.2016 > Museum Europäischer Kulturen in Berlin > http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/mus... • Sehnsucht nach Armenien. Ein Gespräch mit dem Fotografen Erol Gurian > http://blog.smb.museum/sehnsucht-nach-armenien-ein... bei „Facebook“ > https://www.facebook.com/museum-europaeischer-kult... Charles Aznavour > https://www.facebook.com/museumeuropaeischerkultur... Nationalsymbol Armeniens: Der Granatapfel > https://www.facebook.com/museumeuropaeischerkultur... • Dossier: Das Ziel der Deportation ist das Nichts > Die Tragödie der christlichen Armenier 1915 > [HMK Stimme für verfolgte Christen in aller Welt] > https://www.verfolgte-christen.org/fileadmin/user_... • Der Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg > http://www.armenocide.net/ • Lepsius, Dr. Johannes: Bericht über die Lage des Armenischen Volkes in der Türkei > https://download.digitale-sammlungen.de/BOOKS/down... oder https://download.digitale-sammlungen.de/pdf/149779... oder https://de.wikisource.org/wiki/Datei:Bericht_%C3%B... Artikel > http://www.zentralrat.org/de/node/857 Auszug und editorische Hinweise > http://literaturkritik.de/public/artikel.php?art_i... Johannes Lepsius > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Lepsius Im Gedenken an Johannes Lepsius wurde 2013 in Armenien eine Briefmarke herausgebracht > https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Lepsius#/me... Erfolgloser Mahner für die Sache der Armenier > [Deutschlandfunk Kultur, Archiv | Beitrag vom 19.04.2015] > http://www.deutschlandfunkkultur.de/johannes-lepsi... Leben und Wirken von Dr. Johannes Lepsius > Zu Leben und Werk des Potsdamer Anwalts der Armenier > http://www.lepsiushaus-potsdam.de/uploads/images/P... Hans-Lukas Kieser: Zion-Armenien-Deutschland. Johannes Lepsius und die «protestantische Internationale» in der spätosmanischen Welt > Preprint für Armenisch-Deutsche Korrespondenz Nr. 143 und 145 (1-2009 und 3-2009) > [PDF] > http://www.lepsiushaus-potsdam.de/uploads/images/P... Mehr zu Johannes Lepsius > https://suche.web.de/web?origin=serp_sf_atf&q=Joha... • Der Schmerz des Genozids wird stärker > „Aserbaidschan ist der Nachfolger der Völkermordpolitik des Osmanischen Reichs gegen die Armenier“, sagt Vize-Außenminister Shavarsh Kocharyan. ... Wie die Geschichte bezeugt, wurde das christliche Wertesystem zum integralen Bestandteil der armenischen Identität. Und der Kampf um die ... > [Tagespost, 22. Juni 2016, 14:40 Uhr. Aktualisiert am: 22. Juni 2016, 14:58 Uhr, von Stephan Baier] > http://tinyurl.com/zzpcwsu • „Armenien war stets ein Zankapfel zwischen den Großmächten“ > Papst Franziskus besucht Ende Juni ein Volk, in dem die Kirche seit Jahrhunderten für die Bewahrung der Identität sorgte, wie Archimandrit Tiran erzählt > [DIE TAGESPOST, 13. Juni 2016 15:50 Uhr, Aktualisiert 13. Juni 2016, 16:16 Uhr, von Stephan Baier > http://tinyurl.com/hjbvwsp • Armenien-Resolution des Bundestages > „Das wird Merkels Position gegenüber der Türkei schwächen“ > Der Bundestag bereitet sich auf eine Armenien-Resolution, die Türkei auf ihre Reaktion vor. Ärger gibt es bereits jetzt. ... > [Der Tagesspiegel, 16.05.2016 22:55 Uhr, von Thomas Seibert] > http://www.tagesspiegel.de/politik/armenien-resolu... • Äußerungen von Integrationsbeauftragter Özoğuz inakzeptabel > Bundesverband der Aramäer: „Bundesregierung übernimmt Sprachregelung der Türkei.“ > [Sudetendeutscher Pressedienst (SdP), Wien/Heidelberg/Berlin, am 31. Mai 2016] > http://www.sudeten.at/wDeutsch/aktuelles/pressedie... • ARMENIEN: Willkommen in der ältesten christlichen Nation der Erde > ERF-Studienreise 17. - 24. September 2016 > http://www.erf.de/download/pdf/Armenienreise_2016_... > (Aus der planmäßig stattgefundenen Reise hat sich offenbar eine ERF-Sendung nicht ergeben.)• Armenisches Reformpaket > bei "Wikipedia" > Das Armenische Reformpaket war ein Reformplan, das 1912 bis 1914 von den europäischen Mächten vorgeschlagen wurde > https://de.wikipedia.org/wiki/Armenisches_Reformpa... • Armenier-Resolution > "Ich wünsche mir, dass alle den Genozid ... > [Deutschandfunk, 2. Juni 2016] > http://www.deutschlandfunk.de/armenier-resolution-... • Maggy in Armenien > The Aurora prize > [20. Mai 2017] > https://auroraprize.com/de/aurora/detail/11438/mag... • Armenien | Bibel Liga > https://www.bibelliga.org/mission/reisetagebuch/ar... • Armenien | ReiseMission Leipzig > http://www.reisemission-leipzig.de/deutsch/unsere-... • Deutsche Missionen und der Völkermord > https://www.gfbv.de/de/informieren/zeitschrift-bed... • Der Armenische Genozid > Mehr als eine Million Armenier wurden vor 100 Jahren im Osmanischen Reich Opfer des ersten Völkermords im 20. Jahrhundert. … > [ 30.04.2017, 19:15 Uhr, ARD-alpha, 44:23] > http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/log... • Armenier-Genozid: Die deutsche Verantwortung am Völkermord > [web.de, 3.Juni 2016, von Thomas Fritz] > http://web.de/magazine/politik/armenier-genozid-de... • Zentralrat der Armenier in Deutschland > http://zentralrat.org/de/ • OFFENER BRIEF an das Bundespräsidialamt Herrn Dr. Steinmeier > [Pressemitteilung v. Dienstag, February 14, 2017] > http://zentralrat.org/de/node/11073 Gedenkveranstaltung für die Opfer des Genozides im Osmanischen Reich 1915 > ZAD-Info, Montag, April 25, 2016 [Deutsches Historisches Museum, 24.04.2016] > http://www.zentralrat.org/de/node/11060 • Utopisches Armenien > Interview mit Fotograf Erol Gurian > [National Geographic Deutschland | Artikel vom 29.03.2016 | Autor: Lisa Srikiow | Bilder: Erol Gurian Photography] > http://www.nationalgeographic.de/aktuelles/utopisc... • Geisterlande - Armenien und die Türkei > Artikel > [National Geographic Deutschland | Autor: Paul Salopek | Bilder: John Stanmeyer | mit Fotostrecke] > http://www.nationalgeographic.de/reportagen/geiste... • Armenier in Deutschland > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/pages/Armenier-in-Deutsch... • Armenien > bei "Wikimedia" > http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7... • Armenier 2.0 - Social Media > https://sites.google.com/site/armenierbielefeld/in... • Armenierschicksal angemessen aufarbeiten > http://www.odfinfo.de/aktuelles/2015/Nur-durch-Wah... • Armenier-Völkermord: Türken sollen Lehrpläne verhindern > https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2015/... • Der ungesühnte Völkermord an den Armeniern > https://numeri249.wordpress.com/2015/04/04/genozid... • Deutschland steh zu deiner Verantwortung! Anerkennung des Völkermords an den Armeniern und Aramäern > https://secure.avaaz.org/de/petition/Deutschland_s... • Völkermord an Armeniern > http://www.deutschlandradiokultur.de/voelkermord-a... • Türkische Christen bitten Armenier um Vergebung > http://www.idea.de/thema-des-tages/artikel/voelker... • Völkermord-Debatte: Türkei zieht Botschafter aus Österreich ab > https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2015/tuer... • Gesetz gegen die Leugnung des Völkermordes an den Armeniern und Aramäern > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/135895176525344/ • ♥ † Armenier Assyrer Aramäer † ♥ > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/231210863671300/ • Völkermord an Armeniern "Deutschland hat Mitverantwortung" > http://www.deutschlandfunk.de/voelkermord-an-armen... • Kirchen fordern Konsequenzen aus dem Völkermord an den Armeniern > Byblos (idea) – Im Libanon hat die Armenisch-Orthodoxe Kirche ein Museum zur Erinnerung an den Völkermord vor 100 Jahren eingeweiht. ... [idea.de 29. August 2015] > http://www.idea.de/menschenrechte/detail/kirchen-f... • Türkisches Generalkonsulat bestimmt in Deutschland ▶︎ Völkermord an den Armeniern 1915 [2015] > https://www.youtube.com/watch?v=JYkcPfWEAEs&app=de... • Armenische Christliche Jugendorganisation) > http://www.jungearmenier.de/ ACYO Germany > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/groups/306134502734023/ • BASHDE.org [Nicht deutsch, aber armenisch + christlich] Internet´s First Armenian Christian Radio Station > http://bashde.org/ • Deutsch-Armenische Gesellschaft (DAG) > http://www.deutsch-armenische-gesellschaft.de/ Trans World Radio:> [idea.de 20. Juli 2015] > http://www.idea.de/frei-kirchen/detail/armenischer... Lesart vom 5. Juni 2015, 11:33 Uhr: Sachbuch> [Deutschlandradio Kultur, Lesart vom 5. Juni 2015, 11:33 Uhr] > http://www.deutschlandradiokultur.de/sachbuch-wege... Sachbuch:> [Deutschlandradio Kultur, Lesart vom 5. Juni 2015, 11:25 Uhr] > http://www.deutschlandradiokultur.de/tod-in-der-wu... Mit offenen Karten >> bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=y2SKiMSp84E > Deutsch bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=jes-51iyXFE > Jasmine Dum-Tragut will mehr über das Schicksal von 200 Armeniern wissen, die Gefangene der Habsburgermonarchie waren - auch in Grödig. Basis ist das Archiv eines umstrittenen Experten. ... > [SN / 20.07.2016 - 17:00] > http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/chron... Kurmenistan News >