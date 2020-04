Deutschsprachige Medien weltweit

Ägypten

Dauerausstellung: Holzskulpturen von Gunter Schmidt-Riedig im Koptisch-Orthodoxen Kloster > https://www.koptisches-kloster-brenkhausen.com/aus...

Gunter Schmidt-Riedig im Kloster Brenkhausen > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=Wlejt0Atjw0

> bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=Wlejt0Atjw0 Zentrum der Ökumene: Koptisch-orthodoxes Kloster in Höxter feierte 25-jähriges Jubiläum > idea.de 05. Juni 2018* > https://www.idea.de/frei-kirchen/detail/koptisch-o...

> idea.de 05. Juni 2018* > https://www.idea.de/frei-kirchen/detail/koptisch-o... Bischof Damian: al-Sisi ist die derzeit beste Lösung > idea.de 09. April 2018* > https://www.idea.de/frei-kirchen/detail/koptischer...

> idea.de 09. April 2018* > https://www.idea.de/frei-kirchen/detail/koptischer... Regierung legalisiert die Nutzung von 53 Kirchen > idea.de 04. März 2018* > https://www.idea.de/menschenrechte/detail/aegypten...

> idea.de 04. März 2018* > https://www.idea.de/menschenrechte/detail/aegypten... So leiden die koptischen Christen > idea.de 17. Januar 2018* > https://www.idea.de/spektrum/detail/so-leiden-die-...

> idea.de 17. Januar 2018* > https://www.idea.de/spektrum/detail/so-leiden-die-... Verfolgte Ex-Muslima erhält Gerhard-Löwenthal-Preis > idea.de 26. November 2017* > https://www.idea.de/menschenrechte/detail/verfolgt...

> idea.de 26. November 2017* > https://www.idea.de/menschenrechte/detail/verfolgt... Anba Damian: Enger zusammenarbeiten bei der Flüchtlingsversorgung > idea.de 13. August 2017* > https://www.idea.de/frei-kirchen/detail/koptischer...

> idea.de 13. August 2017* > https://www.idea.de/frei-kirchen/detail/koptischer... Kopten-Bischof ruft zur Solidarität mit Christen in Ägypten auf > idea.de 28. Mai 2017* > https://www.idea.de/menschenrechte/detail/kopten-b...

> idea.de 28. Mai 2017* > https://www.idea.de/menschenrechte/detail/kopten-b... Die erste koptische Schule Europas öffnet im Harz > idea.de 24. März 2017* > https://www.idea.de/gesellschaft/detail/die-erste-...

> idea.de 24. März 2017* > https://www.idea.de/gesellschaft/detail/die-erste-... * Die Artikel auf den Seiten der Evangelischen Nachrichtenagentur idea sind vollständig meist nur für Kunden, Abonnenten und Testleser des Magazins ideaSpektrum zu lesen.



Ägyptens Christen in Angst. Kopten vor Terror schützen - Diskriminierung im Alltag endlich beenden! > bei "Gesellschaft für bedrohte Völker" > [16-05-17] > https://www.gfbv.de/fileadmin/redaktion/Publikatio...

Äthiopien

mehr bei Open Doors > https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meld... + https://www.opendoors.de/suche?key=aethiopien + https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltve...

Afghanistan

Radiobeitrag nachzuhören > https://www.erf.de/data/files/content.sources.r.er...

Afrika

Albanien

http://rthk.agdx.de/html/radio_tirana.html

IGFM International > http://www.igfm.de/ueber-uns/igfm-international/

> http://www.igfm.de/ueber-uns/igfm-international/ bei "Facebook" > https://www.facebook.com/igfmdeutschland

> https://www.facebook.com/igfmdeutschland bei "Facebook" > IGFM Albanien Gruppe > https://www.facebook.com/groups/233126110123990/

Nari Bollguri erzählt in unserer Sendereihe Calando aus seinem Leben > http://www.erf.de/radio/erf-plus/mediathek/calando...

> http://www.erf.de/radio/erf-plus/mediathek/calando... Amos Mission Albanien > https://www.amos-albanien.org/

Algerien

Aramäer / Aramäisch

Ostergruß des Bundesverbandes der Aramäer in Deutschland > https://drive.google.com/drive/folders/1CMdLdGRqT_...

> https://drive.google.com/drive/folders/1CMdLdGRqT_... Bundesverband > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/Aramaeer

> > https://www.facebook.com/Aramaeer Sonstige Seite > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/AramaeerInDeutschland/

Aramäisch > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Aram%C3%A4isch

Mein Vorfahr war ein heimatloser Aramäer (5. Mose 26, 5) > 3000 Jahre Aramäisch > Kulturschätze Berliner Sammlungen dokumentieren 3000 Jahre aramäischer Sprachgeschichte > Virtuelle Ausstellung der Stiftung zum Erhalt und zur Förderung des Aramäischen Kulturerbes > http://ausstellung.stiftung-aramaeisches-kulturerb...

Symposium: 3000 Jahre Aramäisch - Von den Anfängen bis zur Gegenwart > http://www.kras-hd.de/aktuelles/article/symposium-...

Kurzes Video > Die syrisch-orthodoxen Aramäer im Tur Abdin > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/178997738971478/videos/vb...

Aram Ayman > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/aram.ayman.5

Aramäer – Geschichte & Kultur in Deutschland und der Türkei > Die Aramäer haben eine interessante aber auch traurige Geschichte. Wie sich ihre Kultur in Deutschland und anderen Ländern, wie der Türkei, entwickelt hat, ... > http://xn--aramer-eua.net/



> Die Aramäer haben eine interessante aber auch traurige Geschichte. Wie sich ihre Kultur in Deutschland und anderen Ländern, wie der Türkei, entwickelt hat, ... > http://xn--aramer-eua.net/ BVDAD.DE · Der Bundesverband der Aramäer in Deutschland ist der Dachverband der aramäischen Bevölkerung und Vereine in Deutschland. ... > http://www.bvdad.de/index.php/component/content/fr...



Aramäische Christen im Südosten der Türkei > Das antike Volk der Aramäer siedelte ursprünglich im Zweistromland. Das alte Mesopotamien liegt im heutigen Gebiet des Iraks. Heute leben ... [Bayerischer Rundfunk, 20. Apr. 2015] > http://www.br.de/radio/bayern2/gesellschaft/evange...

> Das antike Volk der Aramäer siedelte ursprünglich im Zweistromland. Das alte Mesopotamien liegt im heutigen Gebiet des Iraks. Heute leben ... [Bayerischer Rundfunk, 20. Apr. 2015] > http://www.br.de/radio/bayern2/gesellschaft/evange... Aramäer in Syrien in großer Bedrängnis > [PDF] > Aramäer in Syrien in großer Bedrängnis im September wurde das Aramäerdorf Maaloula in Syrien von islamistischen Rebel- len erobert. Es gilt als das ... > http://www.hfjs.eu/md/hfjs/pm_aram__er_in_syrien_h...

> [PDF] > Aramäer in Syrien in großer Bedrängnis im September wurde das Aramäerdorf Maaloula in Syrien von islamistischen Rebel- len erobert. Es gilt als das ... > http://www.hfjs.eu/md/hfjs/pm_aram__er_in_syrien_h... Kurdenkonflikt: Kollateralschaden in der Türkei: Kultur der Aramäer > Das christliche Volk der Aramäer, das seine Heimat in Südostanatolien hat, lebt heute überwiegend in Deutschland. Nach einem Jahrhundert der Verfolgung, Kriegen und Vertreibung hatte im letzen Jahrzehnt eine Rückkehr der Aramäer in ihre historische Heimat begonnen. ... > http://www.deutschlandfunk.de/kurdenkonflikt-kolla...

Aramäisches Erbe - Unsere wertvolle Kultur, Sprache und Kirche > nur bei "Facebook" > https://www.facebook.com/Aram%C3%A4isches-Erbe-Uns...

Ich bin Aramäer > nur bei "Facebook" > https://www.facebook.com/Ich-bin-Aram%C3%A4er-7135...

Das Stichwortregister für "Deutschsprachige Medien weltweit" befindet sich hier: https://www.myheimat.de/2958722 "Facebook"-Teilnehmer werden gebeten, auf die Seite https://www.facebook.com/medienweltweit zu gehen und dort "Gefällt mir" anzuklicken.Ägypten:> Extremisten nutzen verstärkt soziale Netzwerke, um Christen anzugreifen … > Open Doors Gebetsmail – 10.07.2019 > https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meld... Gefangener des Monats:> idea.de, 01. Mai 2019 > https://www.idea.de/menschenrechte/detail/aegyptis... Ägypten:> Gizeh (idea) – Hunderte Muslime haben in Ägypten eine Kirche angegriffen und mehrere Personen verletzt. Das teilte die koptische Diözese Atfih mit. Der Vorfall ereignete sich am 22. Dezember nach dem Freitagsgebet der Muslime in Gizeh nahe Kairo. Die Prinz-Tawadros-Kirche wurde Berichten ... > [Deutsche Evangelische Allianz, 25.12.2017] > http://www.ead.de/arbeitskreise/religionsfreiheit/... > Im vergangenen Jahr kamen bei Anschlägen auf koptische Christen in Ägypten Dutzende von Personen um. Jetzt gibt es erneut einen Anschlag auf eine Kirche. ... > NZZ, 29.12.2017, 13:14 Uhr > https://www.nzz.ch/international/mehrere-tote-und-... Martin Mosebach:> Im Frühjahr 2017 reiste Martin Mosebach nach Ägypten. Er besuchte im Dorf El-Or die Familien der 21 koptischen Männer, die zwei Jahre zuvor von IS-Terroristen an einem Strand in Libyen ermordet worden waren. ... > https://www.rowohlt.de/hardcover/die-21.html IGFM:> Schon bald nach der Flucht von Ex-Präsident Mubarak aus Kairo am 11. Februar 2011 wurden die Hoffnungen vieler Ägypter auf einen raschen Wandel im Land enttäuscht. Dies gilt vor allem für die Kopten ... > https://www.igfm.de/fileadmin/igfm.de/pdf/Publikat... > S. 14/15> Arbeitsplätze mancherorts nur für Muslime > Open Doors, 21.11.2018 > https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meld... > bei Bundeszentrale für politische Bildung > http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderpr... > bei opendoors.de > https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltve... > Bei dem Taliban-Angriff auf ein Hotel in Kabul wurden am Wochenende mindestens 20 Zivilisten getötet. Nach Angaben des Außenministeriums ist unter ihnen auch eine Deutsche: Brigitte Weiler. Besonders tragisch daran ist, dass sie in Afghanistan war, um den Menschen dort zu helfen. Die evangelische Christin war Krankenschwester und Entwicklungshelferin. ... > [erf, 24.01.2018] > https://www.erf.de/erf-plus/archiv/aufgeweckt/aktu... Afghanistan:> Ein 83-Jähriger erinnert sich an das alte Afghanistan. Abdul Hamid war einer der Vorkämpfer der Demokratiebewegung - und einer der letzten Zeitzeugen des Friedens am Hindukusch. Der rostige Stacheldraht auf der hohen Mauer wirkt alt und brüchig. Das schwere Eisentor unterscheidet sich kaum von den mehr ... > [Salzburger Nachrichten, von Willi Germund, Dienstag 16. Jänner 2018] > https://www.sn.at/politik/weltpolitik/afghanistan-... Afghanistan:> Als die USA in der Folge des Anschlages vom 11. September 2001 in Afghanistan einmarschierten, taten sie dies mit der erklärten Absicht, die Taliban von der Regierung zu verdrängen und ein demokratisches Regime zu etablieren, damit Terroristen für alle Zukunft dort keinen Rückzugsort mehr fänden. Der bis dahin über das Land wenig informierte Leser konnte dann plötzlich erfahren, daß unter den Taliban Frauen unterdrückt werden, Vergnügungsmittel wie etwa Musik oder Bilder verboten sind, ein Islam propagiert wird, wie er im Mittelalter üblich war und die Haupteinnahmequelle der afghanischen Wirtschaft der Export von Schlafmohn ist. ... > https://coronanachrichten.wordpress.com/2020/03/15... > ADDIS ABEBA / NIAMEY. Die Afrikanische Union (AU) hat am Sonntag das interkontinentale Freihandelsabkommen AfCFTA auf den Weg gebracht. … > nachrichten.at/apa, 7. Juli 2019 22:03 Uhr > https://www.nachrichten.at/wirtschaft/afrikanische... ;art15,3145589> Afrika ist seit einigen Jahren verstärkt in den Fokus der deutschen und europäischen Politik gerückt. Davon zeugen nicht nur zahlreiche Besuche europäischer Staatschefs, sondern auch mehrere großangelegte entwicklungspolitische Initiativen, etwa der deutsche "Marshallplan mit Afrika" oder der "Compact with Africa" der G20. … > Bundeszentrale für politische Bildung: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 43-45/2018) > http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/277737/e... > Blick ins Buch / PDF / EPUB> Gewalt von Diktatoren am Volk ist möglicher Grund zur Fluchtbewegung > [AZ Namibia, 29 November 2016] > https://www.az.com.na/nachrichten/politik-in-afrik... Auswanderer:• Kommentar:> Korruption, Migration, radikaler Islam – die Aufnahme wäre mit zuviel Problemen und Unsicherheit verbunden. ... > Jürgen Liminski in Die Tagespost, 30. März 2020 > https://www.die-tagespost.de/politik/aktuell/Komme... ;art315,206818> Großbritannien verlässt die EU. Die Schweiz und Norwegen wollen nicht rein. Dafür wollen Montenegro, Albanien, Serbien, Mazedonien und die Türkei in die EU. Für diese Entwicklung werden vor allem die deutschen Steuerzahler zahlen müssen. ... > Freie-Welt-Wochen-Revue, 31.01.2020, 12:25 > https://www.freiewelt.net/blog/merkel-will-albanie... > Der EU-Parlamentspräsident spricht sich Beitrittsgespräche mit den zwei Balkanländern aus. Allerdings blockiert Frankreich das. ... > WirtschaftsWoche, 31. Dezember 2019 > https://www.wiwo.de/politik/ausland/europaeische-u... > deutsche-wirtschafts-nachrichten.de, 30.09.2019 12:12 > https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/500429... > Interview:Albaner hätten vom Fall der Berliner Mauer besonders profitiert, so der Staatspräsident Albaniens, Ilir Meta, im DW-Interview anlässlich seines Besuchs in Berlin. … > Deutsche Welle, 20.02.2019 > https://www.dw.com/de/a-47601075 http://www.radio360.eu/index.php/deutsche-podcasts... + Radio Tirana-Sendungen der letzten 4 Wochen herunterladen > http://tirana.wwdxc.de/ > Albanien > http://www.ostpol.de Albanien:> Eine Granate macht Krenar Bollguri zum „Krüppel“. Er hält sich für ein Monster. > https://www.erf.de/index.php?node=2803-542-5368 > Während man ein EU-Ultimatum verstreichen ließ, der serbischen Minderheit im Kosovo mehr Rechte einzuräumen, träumt die Regierung in Pristina immer lauter vom Anschluss des Kosovo an Albanien sowie zusätzlichen Gebieten in Serbien, Mazedonien und Montenegro. … > [Freie Welt, 8.8.2018] > https://www.freiewelt.net/nachricht/kosovo-praesid... Resolution:> idea.de, 04. Dezember 2019 > https://www.idea.de/menschenrechte/detail/eu-parla... PRESSEMITTEILUNG:> Bundesverband der Aramäer in Deutschland fordert Aufklärung – Auswärtiges Amt empfängt regelmäßig mögliche Mitwisser > Heidelberg, 19.04.2019 – Am 22. April 2019 jährt sich die Entführung des syrisch-orthodoxen Erzbischofs von Aleppo Mor Gregorios Yohanna Ibrahim und seines griechisch-orthodoxen Amtsbruders Paul Yazigi zum sechsten Mal. Die Bischöfe wurden am 22. April 2013 nahe der Stadt Aleppo von islamistischen Rebellen an einen unbekannten Ort verschleppt. Sämtliche Bemühungen zur Freilassung der Bischöfe blieben bisher erfolglos. … > https://drive.google.com/drive/folders/1CMdLdGRqT_... > HEIDELBERG, 27.02.2019 – Der Bundesverband der Aramäer in Deutschland lehnt die Rückholung von IS-Kämpfern aus Syrien nach Deutschland ab. Er fordert die Bundesregierung auf, sich für die Einrichtung eines internationalen Strafgerichts einzusetzen, das sich um die gefangen genommenen ausländischen IS-Kämpfer und Anhänger kümmert. … > https://drive.google.com/file/d/1H-_G44PLrNto82qnl... > Prof. Dr. mult. Thomas Schirrmacher, Präsident des Internationalen Rates der IGFM Bonn, den 23. April 2015, einen Tag vor dem Gedenktag an den Beginn des Völkermordes am 24. April 1915 > https://www.igfm.de/voelkermord-an-armeniern-10-gr... > Es gibt Bemühungen, eine christlich-aramäische Stadt im Norden Israels zu gründen. Sie soll nach dem König benannt werden, der Salomon das Zedernholz für den Tempelbau lieferte … > https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/gese... > Nach den aktuellen Massenkonfiszierungen von jahrtausendealtem Aramäischen Kulturerbe durch den türkischen Staat und der Übertragung von Sakralbauten an die türkische Religionsbehörde (Diyanet) wehren sich die Aramäer im Südosten der Türkei mit allen Rechtsmitteln. Am gestrigen Tag fand ein mehrstündiges Gespräch mit dem Gouverneur Mardins statt. > [Sudetendeutscher Pressedienst (SdP) Österreich | Wien/Heidelberg/Berlin, am 05. Juli 2017] > https://drive.google.com/drive/folders/0B6WOVlZO-H... > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Aram%C3%A4ische_Spra... > bei "kopten ohne grenzen" > https://koptisch.wordpress.com/2013/01/31/aramaisc... • "Mein Vater war ein heimatloser Aramäer" > [pogrom 294_4/2016] > https://drive.google.com/drive/folders/0B6WOVlZO-H... > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Aram%C3%A4ische_Schr... > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=V8Lf_EAeSKQ • Sfar Mele > Deutsch Aramäisch Online Wörterbuch Übersetzer > http://sfarmele.de/ Aramäisch:> Vertreibungen, Hunger, Morde: Durch die Kämpfe im Nordirak und in Syrien gerät die aramäische Kultur immer mehr unter Druck. Die Spuren, die diese Kulturen in der Region hinterlassen hätten, würden systematisch entfernt, erklärte Dorothea Weltecke, Professorin für die Geschichte der Religionen an der Universität Konstanz im DLF > [DLF, 21.08.2014] > http://www.deutschlandfunk.de/aramaeisch-eine-kult... Türkei:> [SdP, Wien/Heidelberg/Berlin, am 21. November 2016] > https://drive.google.com/drive/folders/0B6WOVlZO-H... Gabriel Naddaf:> [Jüdische Rundschau, Oktober 7, 2016 – 5 Tishri 5777] > http://juedischerundschau.de/gabriel-naddaf-die-ei... > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/Aram%C3%A4isches-Erbe-Uns... Aramäer:> Flüchtlinge unter uns: Sie wollen nie wieder zurück – die Christen aus dem Orient. Der Experte Zeki Bilgic erklärt, warum das so ist > [SÜDKURIER Online, 7.4.2016, Interview von Uli Fricker] > http://tinyurl.com/z6jmqt5 > bei "Wikipedia" > Die Aramäer der Gegenwart sind meist Christen und sehen sich als Nachfahren der antiken Aramäer. Ihre Liturgie- und Alltagssprache ist Aramäisch. ... > https://de.wikipedia.org/wiki/Aram%C3%A4er_ (Christentum)> bei "Wikipedia" > Die Aramäer sind eine semitische Völkergruppe, die seit der ausgehenden Bronzezeit in Syrien und Nordmesopotamien mehrere Königreiche wie Aram ... > https://de.wikipedia.org/wiki/Aram%C3%A4er_ (Volk)> bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Assyrer_im_Irak > bei "Wikipedia" > Die Aramäer in der Türkei (türkisch Türkiye Süryanileri) sind die Angehörigen von Kirchen aramäischsprachiger Tradition und bilden eine besondere ... > https://de.wikipedia.org/wiki/Aram%C3%A4er_in_der_... Kurdenkonflikt - Kollateralschaden in der Türkei: Kultur der Aramäer> Das Christentum ist eine semitische Religion (Teil 1). Das Christentum breitete sich zuerst unter den Menschen semitischen Ursprungs und kulturellen ... > http://www.oromoye.de/index.php/glaube Aramäer Leimen >> Um sich über das Volk der Aramäer zu erkundigen und zu informieren, muss man nicht lange suchen. Schlägt man die Bibel auf, ... > http://www.aramaeer-leimen.de/ Rafik Schami:> Wenn Rafik Schami etwas sagt, hat das Gewicht. Weil er einer der wichtigsten Schriftsteller der Gegenwart ist. Wenn Rafik Schami nun etwas zur Flüchtlingskrise sagt, hat das noch mehr Gewicht. Weil er aus Erfahrung sprechen kann. Er wurde 1946 in Damaskus geboren, ist als Mitglied einer christlich-aramäischen Minderheit aufgewachsen, floh als junger Mann ... > http://www.huffingtonpost.de/2015/10/16/rafik-scha... Stiftung Aramäer:- 3000 Jahre aramäischer Sprachgeschichte - Eine virtuelle Ausstellung der Stiftung ... > http://ausstellung.stiftung-aramaeisches-kulturerb... > In der aramäisch-christlichen Gemeinde in Billstedt lernen geflüchtete Christen Deutsch > [Hamburger Wochenblatt Billstedt] > http://www.hamburger-wochenblatt.de/billstedt/loka...