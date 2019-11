16. Politischer Aschermittwoch Berlin – Das Gipfeltreffen der Satire

Der 16. Politische Aschermittwoch Berlin fällt 2020 auf den 26. Februar und findet erstmals im Theater des Westens statt.

Diesmal hat Gastgeber und Moderatordie KollegInnenundzum satirischen Schlagabtausch eingeladen. Für den musikalischen Rahmen sorgt. Tickets ab 26 Euro (ggf. zzgl. weiterer Kosten/Gebühren) sind online erhältlich sowie an allen bekannten Vorverkaufskassen.Einmal im Jahr zieht es unsere führenden Politiker außerhalb des Wahlkampfs zum Volk. Das ist ihr Politischer Aschermittwoch in der Provinz. Dabei werden derbe Saiten aufgezogen. Manchmal wird man scharf. Oft aber auch nur schal. Es ist Tradition, dass das Volk dabei Bier zu sich nimmt, während die Politiker so tun, als würden sie dem Volk reinen Wein einschenken. Und dies ist nur eine der Merkwürdigkeiten und Missverständnisse dieses Gipfeltreffens.Während sich die Parteivertreter derart ins Hinterland entfernen, geht es beim Politischen Aschermittwoch Berlin in der Hauptstadt zur Sache. Hier tritt niemand auf, weil er Stimmen bekommen will. Hier geht es darum, sich der Phrasendreschflegel der Politik zu erwehren.Seit Jahren treten dabei erlesene Wortkünstler auf, die sich eigens zu diesem Anlass zusammentun. In den letzten Jahren kamen u. a. Dieter Hildebrandt, Hagen Rether, Simone Solga, Rainald Grebe, Lisa Fitz, Marc-Uwe Kling, Alfons, Volker Pispers, Max Uthoff und Urban Priol zum Politischen Aschermittwoch nach Berlin.Der Politische Aschermittwoch Berlin begeistert dabei nicht nur in jedem Jahr weit über tausend Zuschauer live, sondern wird von mehreren Radiostationen in Deutschland übertragen und erreicht mittlerweile auch über das Netz immer mehr Fans.