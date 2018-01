14. Politischer Aschermittwoch Berlin – Das Gipfeltreffen der Satire

Der Politische Aschermittwoch in Berlin ist die alljährliche geballte Ladung Satire aus der Regierungsmetropole. Während sich am Aschermittwoch die Parteienvertreter zu ihren rhetorischen Provinzattacken in die letzten Winkel des Landes verdrücken, füllt der Politische Aschermittwoch das Vakuum in der Hauptstadt. In Zeiten von medialer Weichspülerei und lobbybetreutem Infotainment sind klare Worte eine erfrischende Notwendigkeit.Mittwoch, 14. Februar 2018Tempodrom Berlin, Möckernstr. 10, 10963 BerlinBeginn: 20 UhrEinlass: 19 UhrTickets ab 19 Euro (inklusive System- und VVK-Gebühr)Tickettelefon: 030 84 10 89 09Online Tickets buchbar über: www.aschermittwoch-berlin.de und an den VVK-KassenInfos unter www.aschermittwoch-berlin.deVeranstalterMaulhelden BüroWaldenserstr. 2-4, 10551 BerlinTel.: 030 – 26101860Fax: 030 – 26101861Mail: information@maulhelden.deWeb: www.maulhelden.de(Änderungen vorbehalten)