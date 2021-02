[11b] Türkei : Tunesien : Uganda : Uiguren : Ukraine

Deutschsprachige Medien weltweit

Türkei

Deutschsprachige Vertretungen > http://www.akyaka.org/links/deutschsprachige-vertr...

TRT Deutsch > http://www.trt.net.tr/deutsch

bei "Facebook" > https://www.facebook.com/trtdeutsch

bei "Facebook" > https://www.facebook.com/radio360.eu

Kusköy, das pfeifende Dorf > https://www.youtube.com/watch?v=HmRO4XfiBoI

> https://www.youtube.com/watch?v=HmRO4XfiBoI Sprechen wie die Vögel zwitschern > https://www.youtube.com/watch?v=UMEJUZE4l6E

> https://www.youtube.com/watch?v=UMEJUZE4l6E Pfeifsprache Türkei > https://www.youtube.com/watch?v=cdj2vNyQncQ

> https://www.youtube.com/watch?v=cdj2vNyQncQ The whistled 'bird language' of Northern Turkey > https://www.youtube.com/watch?v=6CYhRsU4F34

> https://www.youtube.com/watch?v=6CYhRsU4F34 Turkish Bird Language > https://www.youtube.com/watch?v=jX8undALDuI

500-Yuan-Banknote von 1951 mit dem Schriftzug „جۇڭگو خەلق بانكىسى“ in uigurischer Sprache für „Chinesische Volksbank“ > gemeinfrei > https://de.wikipedia.org/wiki/Uiguren#/media/Datei...(%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%B9%A3)_-_People's_Bank_of_China_(1951)_KKNews_-_Obverse_&_Reverse.jpg

Ukraine

Bessarabiendeutsche > DOSSIER 55 Bilder > http://www.sz-photo.de/?60044309618120829140&EVENT...



> DOSSIER 55 Bilder > http://www.sz-photo.de/?60044309618120829140&EVENT... GenWiki > http://wiki-de.genealogy.net/Bessarabien



> http://wiki-de.genealogy.net/Bessarabien Wikipedia > http://de.wikipedia.org/wiki/Bessarabiendeutsche

> http://de.wikipedia.org/wiki/Bessarabiendeutsche Siehe auch "Moldawien"

Deutsch in Odessa > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/deutsch.in.odessa

"Über uns" > http://de.euromaidanpress.com/ueber-uns/



Euromaidan Press auf Deutsch > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/euromaidanpress.de

Minderheiten in Odessa wehren sich gegen Behauptungen eines neuen “Volksrates” über ihre vermeintliche Verfolgung > http://de.euromaidanpress.com/2015/04/17/minderhei...

Auslandspfarrer: Ukraine hat die Solidarität der EU verdient > idea, 29. Juni 2015 > http://www.idea.de/menschenrechte/detail/auslandsp...

> idea, 29. Juni 2015 > http://www.idea.de/menschenrechte/detail/auslandsp... Hirte Haska geht > 03.07.2015 > http://www.dw.com/de/hirte-haska-geht/a-18560364

> 03.07.2015 > http://www.dw.com/de/hirte-haska-geht/a-18560364 Ukraine - Gustav-Adolf-Werk e.V. > http://www.gustav-adolf-werk.de/ukraine.html

> http://www.gustav-adolf-werk.de/ukraine.html Gustav-Adolf-Werk sorgt sich um evangelische Kirchen in der Ukraine > https://www.evangelisch.de/inhalte/111977/23-12-20...

Koschyk besucht deutschsprachige Redaktion des Radio- und Fernsehsenders „Tyssa“ in Transkarpatien > https://www.koschyk.de/international/koschyk-besuc...

> https://www.koschyk.de/international/koschyk-besuc... Fremdsprachiges Fernsehen und Radio in Transkarpatien: Aus der Erfahrung der deutschsprachigen Redaktion > http://www.goethe.de/resources/files/pdf32/Lene_De...

Vergessene Völker Die Huzulen in der Ukraine Doku deutsch: Die Huzulen, manchmal auch Hutsul oder Hutzul genannt, sind ein halbnomadisch lebendes russinisches Bergvolk in den Karpaten. > https://www.youtube.com/watch?v=TUEitbr9ODc oder https://www.youtube.com/watch?v=OJsxtzCUNu8

> https://www.youtube.com/watch?v=TUEitbr9ODc oder https://www.youtube.com/watch?v=OJsxtzCUNu8 Wenn die Toaka ruft - Die Huzulen – Ein vergessenes Volk in den Karpaten > [Erschienen in: Neue Zürcher Zeitung (Zürich), Nr. 280, 2.12.2002, S. 26] > http://www.bukovinasociety.org/Stephani-Claus-2002...

Wolhynien bei "GenWiki" > https://wiki-de.genealogy.net/Wolhynien

> https://wiki-de.genealogy.net/Wolhynien Kurze Zusammenfassung über die Geschichte der Wolhyniendeutschen im Nordwesten der Ukraine > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=Wpblf_nt06k

Das Stichwortregister für "Deutschsprachige Medien weltweit" befindet sich hier: https://www.myheimat.de/2958722 Türkei:Protestantische Kirchen berichten von Unterdrückung und massiven Einschränkungen ... > Open Doors Nachrichten – 22.05.2020 > https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meld... > [web.de/magazine, von Fabienne Rzitki, aktualisiert am 15. Dezember 2017, 11:04 Uhr] > https://web.de/magazine/politik/tuerkei-erdogan/tu... > Die türkische Außenpolitik durchlief seit der Ausrufung der Republik 1923 einige Richtungswechsel. Der Politikwissenschaftler Christian Johannes Henrich skizziert die außenpolitischen Strategien und Ziele der Türkei zwischen Westbindung, EU-Mitgliedschaft und wirtschaftlichen wie politischen Interessen. ... [bpb.de, von Dr. Christian Johannes Henrich, 11.6.2015] > http://www.bpb.de/208099 > Türkei > http://www.ostpol.de > Jugendliche in der Türkei hinterfragen islamistische Parolen > https://www.erf.de/international/aktuell/eine-bomb... > [SdP, Wien/Heidelberg/Berlin, am 21. November 2016] > https://drive.google.com/drive/folders/0B6WOVlZO-H... > "Essen ist fertig!" - Und durch die Luft schwirren vogelartige Laute, ein melodisches Pfeifen und kein einziges Wort. Im türkischen Kusköy verständigen sich die Menschen seit Jahrhunderten durch Pfeifen. Das Kulturerbe wird jetzt geschützt. … > 15.09.2019 Weltspiegel ∙ Das Erste > https://www.daserste.de/information/politik-weltge... > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/pages/Deutschsprachige-Ge... > Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag verurteilt einen Rebellenführer aus Uganda wegen Verbrechen gegen die Menschheit. Seine Laufbahn begann er als Kindersoldat. ... > FR, 4.02.2021 > https://www.fr.de/politik/schuldig-in-61-faellen-9... https://www.myheimat.de/2946452 > Zentralasien > Uiguren-Regionbei "opendoors" > https://www.opendoors.de/suche?key=uiguren > Wie neue Untersuchungen zeigen, soll China in der westlichen autonomen Region Xinjiang mehr als eine halbe Million Uiguren und andere Minderheiten zum Baumwollpflücken gezwungen haben. ... > NEX24, Dez 20, 2020 > https://nex24.news/2020/12/sklaverei-muslimische-u... > NEX24, Dez 14, 2020 > https://nex24.news/2020/12/die-uighuren-leiden-unt... > idea, 4. Juli 2020 > https://www.idea.de/menschenrechte/detail/regierun... > Ein überraschender Lichtblick aus dem Überwachungsstaat > (Kelkheim) – Die umfassenden Kontrollmaßnahmen der kommunistischen Partei Chinas beunruhigen derzeit viele Beobachter. Menschenrechte und Religionsfreiheit werden im „Reich der Mitte“ dramatisch eingeschränkt. ... > opendoors.de, 17. Januar 2020 > https://www.opendoors.de/sites/default/files/2020-... > Familien von inhaftierten Uiguren gewähren Einblick in ihre leidvolle Situation > – Die wenigen Christen unter den Uiguren sind eine Minderheit in der Minderheit. Die mehrheitlich muslimische Volksgruppe hat sich hauptsächlich im Nordwesten Chinas angesiedelt. ... > Open Doors, 13.03.2019 > https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meld... > Der Vizepräsident des Weltkongresses der Uiguren, Asgar Can, hat die Verleihung des Sacharow-Preises an den inhaftierten uigurischen Wirtschaftswissenschaftler Ilham Tohti gelobt. ... > Interview vom 18. Dezember 2019, 08:10 Uhr > http://www.deutschlandfunk.de/unterdrueckung-der-u... > Die „Turkestan Islamic Party in Syria“agiert neben den Tschetschenen besonders grausam > https://www.preussische-allgemeine.de/nachrichten/... > Die uigurischen Bewohner mindestens eines Dorfes in der Stadt Kaxgar in der nordwestchinesischen Autonomen Region Xinjiang, haben sich seit Jahren nicht mehr das Gesicht gewaschen, aus Angst, dass sie beschuldigt werden, muslimische Gebetswaschungen durchgeführt zu haben, und in ein Internierungslager geschickt zu werden, so ein örtlicher Beamter. ... > NEX24, Sep 12, 2020 > https://nex24.news/2020/09/angst-vor-verhaftung-mu... > Der Anführer der selbsternannten „Volksrepublik Donezk“ (DVR), Alexander Sachartschenko, war am Freitag bei einer Bombenexplosion in einem Café in der Innenstadt von Donezk getötet worden. Viele fragen sich: Wie geht es nun weiter? … > https://ostexperte.de/mord-an-separatistenfuehrer/ > Ein Urteil zur Entschädigung eines Ukrainers für eine Zwangsumsiedlung 1947, das den polnischen Staat viel kosten kann, politisch und finanziell > [TELEPOLIS, 05. Juni 2018, Jens Mattern] > https://www.heise.de/tp/features/Polen-und-die-Akt... > Nach fast 100 Jahren sowjetisch-russischer Herrschaft und dem «Euromaidan» von 2014 gelingt es der Ukraine heute, einen eigenen, unabhängigen Staat aufzubauen. Eine Entkolonialisierung des Bewusstseins ist im Gang. … > [NZZ Gastkommentar Serhij Zhadan 23.10.2017, 05:30 Uhr] > https://www.nzz.ch/meinung/land-ohne-lenin-die-ukr... > bei oelm.at > Ukraine > http://www.oelm.at/?page_id=18 http://de.euromaidanpress.com/ © EUROMAIDAN PRESS> Bericht von Pastor Elisey aus der Ostukraine, Region Luhansk für HMK Schweiz > [Deutsche Evangelische Allianz, 30.1.2016] > http://www.ead.de/nachrichten/nachrichten/einzelan... > Jahrhundertelang gehörte der Westen der Ukraine nicht zu Russland. Erst mit dem Zweiten Weltkrieg begann die Herrschaft Moskaus – mit Hunger, Terror und Massenmord. Im Osten > [faz.net, 2. März 2014] > http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/... Interview vom 25. November 2017, 06:50 Uhr >> Nirgendwo auf der Welt habe er Menschen in so schlechter, trauriger und ängstlicher Stimmung getroffen wie bei seiner Erkundungsreise entlang der Minsker Demarkationslinie, sagte Werner Strahl von Cap Anamur im Dlf. ... > http://www.deutschlandfunk.de/lage-in-der-ostukrai... > In der an Industrie armen Westukraine hat sich um das illegale Bernstein-Schürfen ein neuer Wirtschaftszweig entwickelt. ... > [Telepolis-Heise, 12. Mai 2017] > https://www.heise.de/tp/features/Ueberleben-in-den... > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Huzulen K A R P A T E N >Geschichte der Deutschen in Galizien, Ungarn, der Bukowina und Rumänien seit etwa 1770 bis zur Gegenwart > [Gotha 1911] > https://archive.org/stream/geschichtederdeu03kainu... L e m k e n >> [radioWOCHE.de · von Tom Sprenger · Sonntag, 17. Januar 2016] > In Polen sind UKW-Frequenzen für ein Radioprogramm für die Minderheit der Lemken ausgeschrieben.Lemken? Google und Wikipedia helfen weiter. > (auch dieser Artikel:) > http://www.radiowoche.de/minderheitenradio-in-pole... W o l h y n i e r >