WEIHNACHTEN MIT FRANK ZANDER *ON TOUR* 2021

aus.Aber das Berliner "Urgestein" Frank wäre ja nicht er selbst, wenn er sich kein Alternativprogramm ausdenken würde, sei es auch im kleineren Rahmen."Hallo Freunde!Eine Weihnachtsfeier im Estrel Hotel mit ca. 3.000 obdachlosen und bedürftigen Menschen ist auf Grund derauch in diesem Jahr leider noch nicht möglich. Die Auflagen wären mit den ganzen, zum Teil kranken und ungeimpften Gästen nicht zu stemmen. Undoder, CovPass oder Nachverfolgung – das alles funktioniert bei unseren Gästen nicht so einfach! Es sind meist obdachlose Menschen, die Ärmsten der Armen.Aber wir fahren auch in diesem Jahr wieder mit denund dem rbb 88.8 in der Woche vor Weihnachten zu Menschen, verteilen warmes Essen, Geschenketaschen und sorgen für etwas weihnachtliche Stimmung .... Weitere Details folgen in Kürze!Euer Frankie " 😉