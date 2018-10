Still ruht der Campingplatz - warten auf den nächsten Sommer

Damit die Winterzeit nicht zu langweilig wird, treffen sich die Camper in den verschiedenen DCC– Ortsclubs, die bieten immer wieder Aktivitäten, z.B. weihnachtliche Lichterfahrt durch Berlin, Feuerzangenbowle, gemeinsames Eisbeinessen u.v.m.Die Camper verlieren sich nicht aus den „Augen“, die Kontakte bleiben bestehen, sei es bei den Treffen, telefonisch oder per Whatsapp. Der Campingplatz ist wie ein kleines Dorf, auch im Winter gibt es immer wieder was zu berichten, also Klatsch und Tratsch wie im Sommer...Wir, die Camper haben uns doch alle lieb, Camping verbindet doch!Klaus-Dieter May