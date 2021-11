Baki war und ist die erste Batteriesammelkiste in Deutschland, die es seit 1986 gibt; zum damaligen Zeitpunkt wurde die Idee, alte Batterien als Sondermüll zu sammeln, zunächst in Bremen angenommen. Ja sogar zur Einschulung in Bremen wurde die BAKI an die Eingeschulten verschenkt: 1988 haben dieSchulanfänger in Bremen-Mahndorf zu ihrer Schultüte eine BAKI erhalten.Erfinder war und ist Erich K.H. Kalkus in Bremen.