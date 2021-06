Anzeige

Corona Impfzentrum - Berlin Flughafen Tegel - vordrängeln lohnt sich nicht!

Um 8 Uhr 30 wird das Impfzentrum geöffnet, bereits vorher bildete sich eine Autoschlange vor der Einfahrt, wie immer wollten einige Autofahrer vordrängeln und fuhren an die Schlange vorbei. Aber die Ordner schicken diese zum Ende zurück, sie mussten sich ganz hinten anstellen. Gewonnen haben sie nichts, denn sie standen nun noch weiter hinten.

Also ein Lob an die Ordner, das habt ihr gut gemacht!

DANKE!

