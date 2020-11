Abschied vom "Flughafen der Herzen" - Bye bye TXL

eine Maschine derzu einem Sonderflug nach Paris. Dies ist der allerletzte Flug, und dann gehen in Tegel die Lichter aus, das Ende einer Ära. Der beliebte und in den letzten Jahren am Rande seiner Kapazität arbeitende Stadtflughafen schließt seine Pforten.Für viele Berliner ist dies ein Tag voller Erinnerungen, war Tegel doch besonders zu Mauerzeiten unserMit einer Landung in Tegel begann auch für mich vor sehr vielen Jahren ein neues Leben, und so habe ich gestern nochmals eine letzte Runde gedreht und mit etwas Wehmut Abschied genommen.