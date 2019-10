Übersicht der Festivals 2020 in Berlin

In Berlin sind 2020 wieder zahlreiche Festivals angesagt. Egal ob weltbekannte oder kleinere Festivals, es finden 2020 genügend Festivals in Berlin statt, welche mehrere Genres repräsentieren. Die wichtigsten Events jeweils und deren wichtigsten Daten sind auch teilweise bekannt. Also hat jeder schon mal einen Grund sich für 2020 zu freuen.

Country to Country 2020

Lollapalooza 2020: Alle wichtigen Infos zum Festival

Das Country to Country (c2c) Festival ist, wie der Name es schon Verrät ein reines Country Festival in Berlin. Genauer gesagt neben der Mercedes Benz Arena. Am 06. bis zum 08. März 2020 wird der freie Eintritt in das Event ermöglicht. Viele Country-Sänger und Bands aus den USA, Europa und dem Vereinigten Königreich besuchen dieses Event, um dort ihre Musik vorzuspielen und die Leute die kommen zu unterhalten. Auf dem Mercedes Platz versammelten sich dieses Jahr rund 8000 Menschen. Die Frage bleibt offen wie viele nächstes Jahr im März kommen, man kann aber mit vielen rechnen, da dieses Country Festival eines von sehr wenigen dieser Art ist.Dem einen oder anderen sagt der Name Lollapalooza vielleicht schon etwas. Das liegt daran, dass es eines der bekanntesten und vielfältigsten Festivals weltweit ist. Auf diesem Festival waren schon die größten Musiker der Welt wie Ariana Grande, The Weeknd, Travis Scott, Eminem, Sam Smith und unzählige andere seit der Geschichte des Events. Das Festival hat seit 1991, dem Jahr wo es zum Ersten mal organisiert wurde, jedes Jahr aufs Neue mit den Acts und dem Programm, das es bietet die Menschen begeistert. So stieg auch die Besucherzahl von paar Tausend auf 85.000 Besucher. Außerdem stieg die Beliebtheit weltweit, weswegen es zu einem internationalen Festival wurde, welches in Ländern wie Brasilien, Deutschland, Chile und anderen Ländern neben den USA veranstaltet wurde. Auf diesem Event treffen Rock-Fans auf Hip-Hop-Fans und Pop- auf Elektro-Fans und finden dabei einen gemeinsamen Rhythmus. Wer also viele Genres auf einem Haufen will und zu allen auch feiern kann, sollte den 05. und den 06. September im Kalender von 2020 markieren und sich seine Tickets sichern. Lollapalooza 2020 findet im Olympiapark statt und bringt wieder ein vollgepacktes Line-Up mit. Welche Artisten nächstes Jahr in Berlin teilnehmen wurde noch nicht bekannt gegeben, jedoch kann man mit ordentlicher Star Power rechnen.