"O PANNENBAUM" DIE SATIRISCHE WEIHNACHTSRÜCKSCHAU IN DER TAVERNE + GALERIE TERZO MONDO

Endlich Schluss mit dem "Stille Nacht" - Gedudel im Radio? Von Lebkuchen wird Ihnen mittlerweile schlecht und vom vielen Glühwein haben Sie Sodbrennen? Aufgepasst: Dann sind Sie hier genau richtig! Herzlich willkommen zur 1. alternativen Weihnachtsrückschau!

Weihnachten ist vorbei, dem Christkind sein Dank! Jetzt haben wir wieder ein Jahr Ruhe vor dem süßlich klebrigen Fest.Von wegen! Erstens locken bereits im September wieder die ersten Zimtsterne bei Aldi, Penny & Co, und zweitens gibt es schon jetzt einen ordentlichen Nachschlag!In der altehrwürdigenpräsentiert der Schauspieleraus Hannover amseine satirische WeihnachtsrückschauMit kleinen boshaften Gedichten und Geschichten namhafter Autoren von der Klassik bis zur Moderne zeigt er dem Publikum,Der Eintritt beträgt 10 €, die Dank der erfrischenden Tipps für die Zukunft, gut investiert sind! Karten kann man täglich ab 18 Uhr per Telefon 030 / 881 52 61 reservieren oder verbindlich online buchen: info@terzomondo.deUnd sicher gibt es auch noch welche an der Abendkasse.