Neue Partylocation für private & geschäftliche Feiern

Kürzlich hat im 9. Bezirk in Wien eine neue Partylocation eröffnet. In der Nordbergstraße kann man ab sofort die Location für Events und Partys buchen.

Der eigene Geburtstag steht vor der Tür, man feiert das Leben oder den beruflichen Erfolg.. Es gibt genügend Gründe, um eine Party zu feiern. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: Entweder man zelebriert den gegebenen Anlass einfach daheim in der eigenen Wohnung oder man sucht sich eine geeignete Location. Der Vorteil einer Location liegt auf der Hand: Kein Aufräumen am Tag danach, auf die Lautstärke muss nicht geachtet werden und die Nachbarn wird es ebenfalls freuen.Zentral in Wien gelegen und öffentlich gut angebunden – nur wenige Meter von der U-Bahn Station Friedensbrücke entfernt – ist das neu eröffnete Nordberg Wien die perfekte Lösung für die private oder geschäftliche Party in Wien. Die Raumaufteilung ist wandelbar und die Sitzelemente sowie Tische können ganz beliebig in allen Variationen angeordnet werden. Uneingeschränkt inkludiert sind eine moderne Tonanlage, und technisches Equipment.Die Miete ist kostenlos, es müssen lediglich 300 Euro zur Absicherung bei der Reservierung hinterlegt werden, die man eine Woche nach der Veranstaltung retourniert bekommt. Geöffnet ist spätestens bis halb 4 Uhr und es herrscht Konsumationspflicht.