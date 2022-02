Minecraft Freebuild Server setzt neue Maßstäbe

am 18. Februar 2022 eröffnete der Minecraft-Freebuild Server freebuild.online seine Pforten. Bereits darüber berichteten wir in unserem Artikel:. Was sich bis dahin getan hat, ist unglaublich.Der Spielerrekord lag bei sechzehn gleichzeitigen Nutzern auf dem Server. Das mag wohl an der größten Serverliste Europas liegen. Dort war der Server nämlich fast die gesamte Woche lang ganz oben bei aufstrebenden Servern gelistet. Insgesamt erzielte der Server mit dieser Auszeichnung über 250 neue Nutzer und über 100 Votes. Eine offizielle Angabe seitens Freebuild.online zu gesamten Spielerzahlen gibt es noch nicht. Laut der Minecraft-Liste (mclist.eu) besuchten den Server jedoch bereits 663 Spieler. Eine insgesamt für den Zeitraum starke Bilanz.Während der Beta-Phase entwickelte sich der Server massenhaft weiter, so hätte man das ganze Serversystem von Grund auf neuentwickelt. Aktive Spieler haben ebenfalls kostenlos den Premium-Rang erhalten. Teammitglieder, wie Developer, Supporter und Builder hat man gefunden. Ein positiver Aufschwung für den Server, der sich nun auch beim Spielen bemerkbar macht.Nun wie soll es bei so einem Projekt auch anders laufen, gleich zum ersten offiziellen Wochenende wurde ein Event angekündigt. Dieses findet am Sonntag, dem 27. Februar von 12 bis 18:00 Uhr statt. Viel verraten wurde über das Event nicht, außer, dass es ein Bauevent mit Entlohnung für alle ist.Bleibt nur abzuwarten, was das spannende Projekt noch mit sich bringt!