MADO KOMMT NACH BERLIN

Internationales Franchise-Unternehmen MADO

eröffnet am 13. April 2019, den ersten Cafè & Store direkt am Berliner Ku`damm

Mit 400 Filialen die Nummer 1 in der Türkei

Täglich von 07.00 - 24.00 Uhr werden auf 500 qm Verkaufsfläche die Gäste mit fast vergessenen kulinarischen Kreationen der türkischen Küche verwöhnt.Die Vielfalt von Köstlichkeiten der türkischen Küche bei MADO, hat das Franchise-Unternehmen mit seinen beliebten Produkten zur Nummer 1 in der Türkei gemacht. Unter dem Slogan „GESCHMACK ERLEBEN“ bringt MADO, die Spezialitäten aus Maras (Türkei) nach Deutschland. Eine Vielzahl von türkischen Süßspeisen, traditionelles Schnitteis und geschlagenes Eis, Ice Cream für Veganer, köstlich geschichtete Eis-Variationen, sowie reichhaltige Frühstück-Sortimente u.v.m. gibt es im MADO Cafe & Store Berlin, Kurfürstendamm 175, 10707 Berlin (ca. 200 m vom U-Bhf. Adenauerplatz). Bei MADO BERLIN kann man jeden Tag GESCHMACK ERLEBEN!MADO ist ein Traditionsunternehmen, welches bereits in der 5. Generatiuon geführt wird und mit 400 Filialen in 21 Ländern vertreten ist. Für das Jahr 2019 sind weitere 38 Filial-Eröffnungen gepant.