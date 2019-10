Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei Berlin, 25.11.-22.12.2019

Inmitten des pulsierenden Berlins und doch ganz behaglich eingebettet in die romantische Kulisse einer historischen Brauerei des 19. Jahrhunderts – dem heutigen Kreativstandort Kulturbrauerei – liegt der Lucia Weihnachtsmarkt.Gewidmet ist dieser Weihnachtsmarkt den nordischen Ländern. Lucia, die Lichtbringerin der dunklen Winterzeit, gibt Wärme und Geborgenheit, lässt Träume wachsen und schenkt den Sorgenden Hoffnung. Ursprünglich kommt sie aus Schweden und wird heute in ganz Skandinavien verehrt und alljährlich am 13. Dezember gefeiert. Der Berliner Luciakör zelebriert diesen Tag ganz in nordischer Tradition mit einem von schwedischen Liedern begleiteten Umzug durch die Höfe und lädt anschließend zum Allsâng ein.Nachmittags, wenn Lucia ihre Pforten öffnet, gehen eher die Familien auf vorweihnachtliche Expedition, tauchen an kleiner Ritterburg und auf Sternenleiter in lang vergangene Zeiten ein oder wirbeln im nostalgischen Kettenkarussell durch die klare Winterluft. Ganz nebenbei überlassen die Kleinen ihre wohl wichtigste Post des Jahres dem Wunschbriefkasten. Und wem die Zeit fürs Wünscheschreiben fehlt, der flüstert sie dem gemütlich über die Höfe stapfenden Weihnachtsmann einfach heimlich ins Ohr.Je mehr es dunkelt, desto mehr erstrahlt Lucia: Tausende von Lichtpünktchen glitzern und suchen sich funkelnd ihren Weg durch die Höfe der Kulturbrauerei. Jetzt sind die Stunden der Erwachsenen gekommen. Lucia wird Treffpunkt für Berliner und Neugierige aus aller Welt, die nach dem ganz besonderen Geschenk stöbern und heimische sowie skandinavische Köstlichkeiten probieren. Apropos Köstlichkeiten… Wer Lucia nur einmal besucht, für den ist’s partout unmöglich, die mehr als zwanzig Variationen – vom herkömmlichen Glühwein oder dem Weißen vom Winzer über schwedischen Glögg und finnischem Glögi bis hin zum isländischen Glühwein – zu testen. Und wer es tatsächlich versucht und sich plötzlich in den Armen eines großen weißen Engels wiederfindet, muss nicht zweifeln. Den Engel gibt es wirklich, er schaut allabendlich vorbei und umhüllt mit Weisheit wie auch Schutz.Neben all dem, was man sich üblicherweise von einem gemütlichen Weihnachtsmarkt wünscht, wartet bei Lucia noch die eine oder andere Rarität mehr darauf, entdeckt zu sein. Heimelige Wärme spenden flackernde Schwedenfeuer und die einzigartige „Open-Air-Mantel-Heizung“. An der skurrilen Installation schlüpfen die Fröstelnden in angewärmte Pelzmäntel, für deren Wärmezufuhr ein nostalgischer Holzofen sorgt. Sind die Mäntel gerade vergeben, geht’s in nur wenigen Schritten zur mobilen Sauna der anderen Art – ohne Räder und ohne Ausziehen – oder hinein in „Die wandernde Jurte“. Und wer sein musikalisches Talent nebst vorweihnachtlicher Seele zum Klingen bringen mag, der ist umso mehr donnerstags zum fröhlichen Chorsingen am einzig richtigen Platz.Sternstunden & Attraktionen* Kleines Kinder- und nostalgisches Kettenkarussell* Sternenleiter (Gleichgewicht-Geschicklichkeit-Spiel auf der Strickleiter)* Kleine Ritterburg (Armbrustschießen)* Weihnachtsmann-Thron mit Wunschbriefkasten für die Zeilen an den Weihnachtsmann* Flackernde Schwedenfeuer und wärmendes Kunstobjekt „Open-Air-Mantel-Heizung“* Mobile Sauna – ohne Räder – ohne Ausziehen, dafür mit z.B. Kräuter-Alkoholaufguss* Besuch vom Weihnachtsmann, täglich 17 – 18 Uhr* Wandelnder Engel umhüllt samt seiner Wünsche die Besucher mit Lebenslust, Weisheitund Schutz, täglich 20 – 21 Uhr* Fröhlicher Chorzauber wechselnder Chöre für/mit Mädchen und Buben, Girls and Boys,Damen und Herren, Omis und Opis im Frannz-Winterbiergarten, donnerstags 19 – 20 Uhr* Familienzeit mit Musik- und Puppentheater oder schwedischen Weihnachtskonzerten anden Adventswochenenden in der Alten Kantine, 16 – 18 Uhr* Special der Namensgeberin des Lucia Weihnachtsmarkts gewidmet, am 13.12. in denHöfen der Kulturbrauerei und in der Alten Kantine, 18 – 19 Uhr