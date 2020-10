Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei Berlin, 23.11.-22.12.2020

Der Lucia Weihnachtsmarkt zelebriert auch in diesem Winter skandinavische Weihnachtstraditionen – und bekommt mit „Luzie“ eine kleine Schwester. Luzie symbolisiert den neuen Außenbereich auf der angrenzenden Sredzkistraße und bietet Berliner Kunst, Berliner Leben, Berliner Street Food.

Kleines Kinder- und nostalgisches Kettenkarussell

Sternenleiter (Gleichgewicht-Geschicklichkeit-Spiel auf der Strickleiter)



Kleine Ritterburg (Armbrustschießen)



Weihnachtsmann-Thron mit Wunschbriefkasten für die Zeilen an den Weihnachtsmann



Flackernde Schwedenfeuer und wärmendes Kunstobjekt „Open-Air-Mantel-Heizung“



Mobile Sauna – ohne Räder – ohne Ausziehen, dafür mit z.B. Kräuter-Alkoholaufguss



Besuch vom Weihnachtsmann, täglich 17–18 Uhr



Wandelnder Engel umhüllt samt seiner Wünsche die Besucher mit Lebenslust, Weisheit und Schutz, täglich 20–21 Uhr



Fröhlicher Chorzauber wechselnder Chöre für/mit Mädchen und Buben, Girls and Boys, Damen und Herren, Omis und Opis im Frannz-Winterbiergarten, donnerstags 19–20 Uhr



Familienzeit an den Adventswochenenden in der Alten Kantine, 16–18 Uhr



In den Höfen findet ihr viel von dem Gewohnten. Für diejenigen, die Lucia noch nicht kennen:Inmitten des pulsierenden Berlins und doch ganz behaglich eingebettet in die romantische Kulisse einer historischen Brauerei des 19. Jahrhunderts – dem heutigen Kreativstandort Kulturbrauerei – liegt der „Lucia Weihnachtsmarkt“.Gewidmet ist dieser Weihnachtsmarkt den skandinavischen Ländern. Lucia, die Lichtbringerin der dunklen Winterzeit, gibt Wärme und Geborgenheit, lässt Träume wachsen und schenkt den Sorgenden Hoffnung. Tagsüber gehen eher Familien auf vorweihnachtliche Expedition, je mehr es dunkelt wird Lucia idealer Treffpunkt für Freunde, Arbeitskollegen, Singles - für jeden, der das nordische Flair und die Kommunikation schätzt. Der Unterschied zu herkömmlichen Weihnachtsmärkten sind die wärmenden Schwedenfeuer und die einzigartige Open-Air-Mantel-Heizung, eine mobile Sauna – ohne Ausziehen sowie die skandinavischen Köstlichkeiten… Bleibt nur die Frage: Glögg oder Glögi?Die Besucherzahl ist pandemiebedingt leider begrenzt. Der Füllstand des Marktes kann in Echtzeit unter http://www.lucia-weihnachtsmarkt.de/ eingesehen werden, um den Besuch zu planen. In Abstimmung mit den Behörden wird das umfangreiche Hygiene- und Infektionsschutzkonzept entsprechend der Entwicklungen angepasst und unter http://www.lucia-weihnachtsmarkt.de/hygiene/ veröffentlicht.