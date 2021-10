Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei Berlin, 22.11. bis 22.12.2021

In den Höfen findet ihr viel von dem Gewohnten. Für diejenigen, die Lucia noch nicht kennen:Inmitten des pulsierenden Berlins und doch ganz behaglich eingebettet in die romantische Kulisse einer historischen Brauerei des 19. Jahrhunderts – dem heutigen Kreativstandort Kulturbrauerei – liegt der „Lucia Weihnachtsmarkt“.Gewidmet ist dieser Weihnachtsmarkt den skandinavischen Ländern. Lucia, die Lichtbringerin der dunklen Winterzeit, gibt Wärme und Geborgenheit, lässt Träume wachsen und schenkt den Sorgenden Hoffnung. Tagsüber gehen eher Familien auf vorweihnachtliche Expedition, je mehr es dunkelt wird Lucia idealer Treffpunkt für Freunde, Arbeitskollegen, Singles - für jeden, der das nordische Flair und die Kommunikation schätzt. Der Unterschied zu herkömmlichen Weihnachtsmärkten sind die wärmenden Schwedenfeuer und die einzigartige Open-Air-Mantel-Heizung sowie vielerlei skandinavischen Köstlichkeiten… Bleibt nur die Frage: Glögg oder Glögi?• Kleines Kinder- und nostalgisches Kettenkarussell, Sternenleiter (Geschicklichkeit-Spiel auf der Strickleiter) & Kleine Ritterburg (Armbrustschießen)• Weihnachtsmann-Thron mit Wunschbriefkasten für die Zeilen an den Weihnachtsmann• Flackernde Schwedenfeuer und wärmendes Kunstobjekt „Open-Air-Mantel-Heizung“• Besuch vom Weihnachtsmann, täglich 17–18 Uhr• Wandelnder Engel umhüllt samt seiner Wünsche die Besucher mit Lebenslust, Weisheit und Schutz, täglich 20–21 Uhr• Fröhlicher Chorzauber, Weihnachtssingen im Frannz-Wintergarten, Do 19–20 Uhr• Familienzeit an den Adventswochenenden im Frannz-Wintergarten, 16–16:45 Uhr• Kinder tanzen für Kinder, präsentiert vom Center of Dance, Hof 1, Tänze aus Nussknacker & weitere Weihnachtsvariationen, sonntags 14:30 & 15:30 Uhr je 15 minAus leider noch immer aktuellem Anlass werden alle für den Besuch wichtigen Infos unter http://www.lucia-weihnachtsmarkt.de/hygiene/ entsprechend der Entwicklungen angepasst.