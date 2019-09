Lollapalooza 2020: Die wichtigsten Infos im Überblick

Lollapalooza ist ein weltbekanntes Musikfestival, welches eine Variation von verschiedenen Musikgenres zur Schau stellt. Superstars aus der ganzen Welt treten dort auf und leisten ihren Beitrag die Zuhörer zu unterhalten.

Lollapalooza: Der Inbegriff eines Festivals

Lollapalooza 2020?

Der Ursprung von Lollapalooza liegt in den USA. Perry Farrell organisierte 1991 das erste Lollapalooza Event und seitdem, hat es Jahr für Jahr an Beliebtheit und Größe zugenommen. Bis 2011 wurde das Festival außschließlich in den USA veranstaltet. In 2015 jedoch fand es das erste Mal in Europa statt, in Berlin. Lollapalooza ist mit der Zeit eins der größten Festivals, der ganzen Welt geworden. Paul McCartney, Kanye West, Travis Scott, Ariana Grande, Rihanna und Eminem sind nur ein paar der Superstars, die schon auf dem Lollapalooza aufgetreten sind. Jedoch ist das Feuerwerk und die Kunststücke die vorgeführt werden, neben den musikalischen Acts, auch erwähnenswert. Die Shows und das Ambiente sind atemberaubend.Für Lollapalooza 2020 wurde noch kein Datum bekannt gegeben, auch der Ort ist noch nicht bestätigt. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass das Lollapalooza erneut in Berlin stattfinden wird. Wer sich das Festival jedoch um keinen Preis entgehen lassen will, kann aber einer Warteliste beitreten. Bei dieser wird man benachrichtigt, sobald genauere Informationen bekannt gegeben werden. Dadurch wird auch das Line-Up für das Lollapalooza 2020 bekannt gegeben. Welche großen Stars die Bühnen rocken und das Publikum begeistern wird, werden wir schon sehr bald erfahren.