Kirchengemeinde füllt 78 Geschenkpakete für bedürftige Kinder

Berlin : Freie evangelische Gemeinde |

Nicht „Last Minute“ sondern „Best in time“ – so kann man das Engagement der Freien evangelischen Gemeinde Berlin-Adlershof beschreiben. Mitglieder und Freunde der Kirchengemeinde füllten am Sonntag (20.10.) insgesamt 78 Schuhkartons mit neuen Geschenken. Damit unterstützen sie die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Im Rahmen der weltweiten Aktion werden in rund 100 Ländern bedürftige Kinder zu Weihnachtsfeiern eingeladen und erhalten in diesem Rahmen ihr ganz persönliches Geschenk. In Adlershof packte auch Bezirksbürgermeister Oliver Igel mit an, der wiederholt die Schirmherrschaft übernommen hat. Fachkundige Unterstützung holte er sich dabei vom siebenjährigen Schüler Benjamin. Igel lobte die Aktion als ein besonderes Zeichen der Mitmenschlichkeit und zollte den Organisatoren Respekt für ihr Engagement. Dank einiger großzügiger Spenden kam auch genug Geld zusammen, um die anfallenden Kosten von zehn Euro pro Kind für Transport und Begleitung der Aktion zu decken.Bis zum 15. November können noch Päckchen zu einer von neun Abgabestellen im Bezirk gebracht werden. Diese findet man unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org . Wer keine Zeit hat, kann für eine Spende von nur 35 Euro sein Päckchen digital auf die Reise schicken: www.online-packen.org