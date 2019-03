Berlin : KulturBrauerei Berlin |

Kinderfest in der KulturBrauerei

02. Juni 2019

12-18 Uhr

Zugang Gelände KulturBrauerei über Sredzkistraße und/oder Knaackstraße

Parkplätze in der Tiefgarage und auf der Straße

Anfahrt: U2 Eberswalder Straße

Tram M10 Danziger Straße

www.facebook.com/kinderfestkulturbrauerei



Am Sonntag, den 02. Juni 2019, ist die Kulturbrauerei wieder für unsere Jüngsten reserviert. Anlässlich des Internationalen Kindertages 2019 wird auf dem Gelände der KulturBrauerei im Prenzlauer Berg ein vielfältiges kulturelles Programm mit Workshops und Attraktionen für die Kinder geboten, an denen sie aktiv teilnehmen können.

Herzlich Willkommen sind Familien mit Kindern aller Altersgruppen, die sich nach Herzenslust austoben oder kreativ betätigen möchten. Außerdem öffnen viele auf dem Gelände befindliche Veranstaltungshäuser wie zum Beispiel das Kesselhaus, das Museum, das Theater, das TIC, das Kino und die Tanz- und Capoeira Schule ihre Pforten und bieten so einen Einblick in das Programm der KulturBrauerei.



Zum vierten Mal findet das Kinderfest gemeinsam mit dem sonntäglichen Street Food Markt statt. Für das leibliche Wohl der Kinder und Erwachsenen ist somit auch gesorgt.



Der Eintritt ist wie immer frei!



Ziel der Veranstaltung ist es, den Kindern und Jugendlichen spannenden und neue Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in Berlin aufzuzeigen und den Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen die Möglichkeit zu bieten, sich sozial für die Kinder zu engagieren.