Handgemacht-Brauereifest 2019

HANDGEMACHT-Brauereifest

Kulturbrauerei Berlin - 17.+18. Mai 2019



Nunmehr bereits zum 8. Mal halten mit dem HANDGEMACHT-Brauereifest am 17. und 18. Mai 2019 die handwerkliche Braukunst gepaart mit modern-traditioneller Kulinarik Einzug in die Höfe der ehemaligen Schultheiss-Brauerei im Prenzlauer Berg.Auf dem HANDGEMACHT-Brauereifest vereint sich in der Kulturbrauerei der Street Food Marktmit der Zunft der kreativen Brauer und laden ein zu einer kulinarischen Reise mit 16 kreativen Klein- und Kleinstbrauereien aus Berlin sowie Gästen aus ganz Deutschland, den Niederlanden und Dänemark und präsentieren gemeinsam die Möglichkeiten traditionsreicher, zeitgenössischer Bierbraukunst, bei denen vom handwerklich produzierten Pils über aromatische Ale-Varietäten bis hin zu in Deutschland seltener produzierten Bierstilen wie englischen Stouts und Porters, Leipziger Gosen oder Belgischen Tripels alle Vorlieben und Neugierden befriedigt werden.In ihrer 8. Edition hat sich die HANDGEMACHT dabei zu einer nicht mehr wegzudenkenden Plattform der Berliner Bierszene entwickelt, die aber den lokalen Konsumenten nicht aus den Augen verliert: Bei aller Liebe zur Kreativität steht das Schlagwort „Drinkability“ - also die optimale Trinkbarkeit der Biere und damit die Akzeptanz durch den Festivalbesucher - in der Kulturbrauerei traditionell im Vordergrund.Für den notwendigen kulinarischen Unterbau sorgen wie immer eine große Anzahl Food Trucks mit ausgefallenen lokalen und internationalen Spezialitäten.Abgerundet wird das Programm mit akustischen Live-Musikeinlagen und es kann bei freiem Eintritt bis spät in den Abend hinein gegessen, getrunken, probiert und getanzt werden.Teilnehmerliste: siehe untenFreitag 17. Mai 2019, 15:00h - 23:00hSamstag 18. Mai 2019, 15:00h - 23:00hKulturbrauerei BerlinSchönhauser Allee 3610435 BerlinU2 / M10 Eberswalder Str.Ringbahn S41/S42 Schönhauser Allee (+5 min)Vagabund Brauerei (Berlin) - www.vagabundbrauerei.comEinbar Brauerei (Berlin) - www.einbarbrauerei.comMotel Minibar (Berlin) - www.motelminibar.comTwo Fellas Brewery (Berlin) - www.twofellas.beerThe Circus Microbrewery (Berlin) - www.circus-berlin.de/de/circus-microbreweryBRLO (Berlin) - www.brlo.deBräugier German Craftbier (Berlin) - www.braeugier.deJade-Wölfe Brauerei (Berlin) - www.jade-woelfe.deFeisty Goat Brewing (Berlin) - www.feistygoatbrewing.comSimian Ales (Elmshorn) - www.simian-ales.comSchoppe Bräu (Berlin) - www.schoppebraeu.deMalz & Moritz (Berlin) - www.malzundmoritz.deUnverhopft (Berlin) - www.unverhopft.deHamburg-Holsteinische Bierbotschaft (Pinneberg) - www.bierbotschaft-hhsh.deFanø Bryghus (Dänemark) - www.fanoebryghus.dkVan Moll Craft Beer (Niederlande) - www.vanmollcraftbeer.comPfeffi Berlin - www.pfeffi-berlin.de…dazu wahnsinnig gutesaus Berlin von:Old Papa - www.facebook.com/OldPapaBerlinRaclette Leopold - www.facebook.com/Raclette-LeopoldThe Poutine Kitchen - www.facebook.com/thepoutinekitchenPiekfein - www.facebook.com/PiekfeinFish 2 Go - www.facebook.com/fish2goberlinDie dollen Knollen-Puffermanufaktur - www.facebook.com/diedollenknollenCoffee-Bike Berlin - www.coffee-catering-berlin.deTATAS - www.facebook.com/tatasBLNBerlin Beef Balls - www.facebook.com/boulettenJörg Hübner - huebner@ketering.deMartin Schmidt - martin@ketering.dewww.handgemacht-berlin.dewww.facebook.com/handgemachtberlin