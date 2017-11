Das 4. Spiel begann im 1. Satz mit einem hohen Rückstand, den Niehoff aber mit dem letztem Zug ausgleichen konnte. So gab es im 1. Satz ein 114:114 Unentschieden. Ein Remis für einen Satz ist relativ selten. Die nächsten beiden Sätze wurden dann leider knapp verloren, bevor Niehoff dann doch einen Satz für sich entscheiden konnte. Zwischendurch sah es sogar so aus als sollte Niehoff zum Satzausgleich kommen, doch zum Schluß fehlten beim "Café International" die entsprechenden Ablegekarten. Das führte zum Punktabzug und zur erneuten Niederlage.Fazit aller 4 Spiele bisher: Gut gespielt, aber dennoch verloren. Damit bleibt er weiterhin auf dem 8.Platz in der 2.Liga.