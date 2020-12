Weil eine Mutation von Covid-19 in Südengland entdeckt wurde, hatte zunächst Frankreich alle Fähr- und Zugverbindungen aus Dover und Folkestone gekappt. Allein über 300 deutsche Fahrer standen im Stau oder noch an den Ladestellen.Ein kleines Licht am Ende des Tunnels: Die Maßnahmen wurden inzwischen etwas gelockert: Das ZDF berichtet heute morgen, dass Frankreich den Frachtverkehr aus dem Land wieder zulässt. Auch Reisende mit negativem Corona-Test dürfen wieder nach Frankreich einreisen.