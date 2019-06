Canada Day - Street Food auf Achse Spezial Italien

Berlin : KulturBrauerei Berlin |

BERLIN FEIERT KANADA…

Kanada-Freunde und Kanadier*innen feiern am Sonntag, den 30. Juni 2019, am Vorabend des kanadischen Nationalfeiertags, mit einer großen „Canada Day“-Party in der Berliner Kulturbrauerei. Ab 12 Uhr sorgt ein typisch kanadisches Angebot kulinarischer Spezialitäten und Getränken zusammen mit Musik, Comedy, Literatur und Film für jede Menge Spaß und Abwechslung. Mit dabei sind unter anderem der kanadische Stargitarrist Jesse Cook und seine Band. Im nächsten Jahr wird Kanada Gastland der Frankfurter Buchmesse und Besucher*innen bekommen bereits jetzt einen Einblick in die vielfältige kanadische Literatur. Auch Sportbegeisterte kommen auf ihre Kosten und können sich im Rahmen eines Street Hockey-Turniers messen und mit den Berliner Eisbären ihre Schusstechnik trainieren. Neben Informationen zum Reisen, Studieren und Arbeiten in Kanada, findet als weiteres Highlight eine Verlosung von zwei Flugtickets nach Toronto und anderen tollen Preise statt!

In Kanada wird der Nationalfeiertag traditionell am 1. Juli begangen, um an das Inkrafttreten des British North America Act von 1867 zu gedenken, der den Beginn eines unabhängigen Kanadas markierte.



UND ITALIAN STREET FOOD

„Street Food auf Achse Spezial - Italien“ In diesem Sommer gibt es beim sonntäglichen Street Food-Markt - immer am letzten Sonntag des Monats - einen Thementag. Wir laden dazu jeweils neue Street Food-Stände ein, die sich inhaltlich diesem Thema widmen. Außerdem werden sich einige der "Stamm" Street Foodler*innen mit italienischen Abwandlungen ihres Essens beteiligen...und natürlich gibt es italienische Getränke und Musik. EINTRITT FREI



Wann:

Sonntag 30. Juni 2019, 12:00 - 22:00 Uhr

Wo:

Kulturbrauerei Berlin

Schönhauser Allee 36

10435 Berlin

ÖPNV:

U2 / M10 Eberswalder Str.

Ringbahn S41/S42 Schönhauser Allee (+5 min)



