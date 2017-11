Berlin : FEZ Berlin |

Babybasar & Kinderflohmarkt – Babymania im FEZ-Berlin



Am Wochenende vom 03. & 04. März 2018 bieten wir, das FEZ- Berlin, im Rahmen von „Babymania - Berlins Mitmachmesse für werdende und junge Eltern“ als Highlight einen Babybasar an. Hier kann man als Käufer/in in gemütlicher Atmosphäre bummeln oder selbst als Verkäufer/in Babykleidung, Babybücher, Babyspielzeug und auch Kinderwagen etc. anbieten.

Öffnungszeiten: Samstag & Sonntag jeweils von 10.00 Uhr – 18.00 Uhr.



Interessierte, die Platz schaffen und ihre gut erhaltenen Gegenstände (Baby- und Kleinkindbedarf sowie Spielzeug) und Kleidung (bis Gr. 122) zum Kauf anbieten wollen, können Stände mieten. Als Stand steht ein Biertisch (2,20 m x 0,80 m) + Bierbank zur Verfügung, Garderobenständer können selbst mitgebracht werden (bitte fragen Sie im Vorfeld bei uns an). Die Gebühr beträgt: 15€ inkl. Eintritt zur Messe für 2 Personen (Standbetreuung).



Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen dann wenden sie sich bitte an Frau Heldt (tagungszentrum@fez-berlin.de oder 030/ 53071281). Die Anmeldung erfolgt online, hier können Sie ein Ticket erwerben, das Sie als Standmieter anmeldet. Bitte geben Sie unbedingt Ihre Email Adresse an, damit wir Ihnen weitere Informationen zum Ablauf zusenden können.