Ostern auch für HerzensTiere

Die Organisation/Initiative HerzensTiere wird am Samstag in Kooperation mit dem Fressnapf in Bergisch Gladbach dort einen Infostand haben.

Dort werden interessierte Tierfreunde Informationen bekommen und dürfen gerne Sach- u. Geldspenden am Stand abgeben. Die Geldspenden werden genutzt für Kastrationen und med. Behandlungen kranker Hunde z. B. in Griechenland. Dazu gibt es vom Fressnapf Sachspenden, die nach Bedarf z .B. an Pflegestellen in Deutschland verteilen werden.Wer den Tieren eine kleine Osterfreude machen möchte, sich einfach informieren oder gerne seine Mitarbeit bei HerzensTiere anbieten möchte, der ist herzlich eingeladen, den Stand am 15. 4. 2017 zwischen 9:00 und 16:00 Uhr zu besuchen.