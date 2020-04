Internationaler Versand von Paketen

Schwierigkeiten, die bei Kooperation mit nur einem Partner entstehen



All das bietet eine professionelle und komfortable Lösung für einen problemlosen Versand ins Ausland. Sie gestaltet den internationalen E-Commerce mehr als einfach.Die unleugbaren Vorteile dabei:1. Formalitäten sind erledigt: Zoll und Abgaben werden im Vorhinein ermittelt.2. Papierlose Verzollung: Daten werden auf elektronische Weise in das Empfangsland übermittelt.3. Bequemer B2C-Versand: Per Luftfracht in mehr als 30 Länder4. Internationale Partner: Profitieren Sie von einem eingespielten Netzwerk;5. Einfache Preisstruktur: Ausgehend von einem Basispreis für eine 0,5-kg- Sendung erhält man gestaffelte Preise.Das Versenden mit einem einzigen Dienstleister muss nicht problematisch sein, aber die Abhängigkeit von einer Firma kann zu Schwierigkeiten führen.: Hat man als Onlineunternehmen eine Vereinbarung mit einem Paketdienst verhandelt hat, dann werden einem für gewisse Sendungen günstige Preise geboten. Wobei das erste Problem darin besteht, über eine Mindestzahl an Sendungen zu verfügen. Weil man an diese Tarife gebunden ist, bezahlt man oftmals zu hoher Preise für Sendungen.: Bei manchen Zustellern ist es deutlich, dass sie in manchen geografischen Gebieten oder in gewissen Zeiträumen problemanfällig sind. Die verschickten Waren kommen aus diesen Gründen nicht wie angekündigt beim Kunden an. Das bedingt nicht nur bei den Kunden entsprechende Unzufriedenheit, sondern führt auch beim Unternehmer zu Kopfzerbrechen.: Ein zusätzlicher Punkt der zu Unzufriedenheit der Kunden führt, sind Verzögerungen in Zuge der Zustellung. Besonders in Hinblick auf die Weihnachtszeit ist von Bedeutung. Dann sind viele Dienstleister mit der überdurchschnittlich hohen Anzahl an Paketen überfordert und das führt auch zu längeren Lieferzeiten.Man sieht also dass einmit einer flexiblen Komplettlösung für Onlinehändler der beste Weg ist, um Geld, Zeit und Nerven zu sparen.