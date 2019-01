Anzeige

Historique de la conception du produit: Conception du produit avant la CAO

Les premiers exemples de conception de produits sont le résultat de la révolution industrielle. Auparavant, tous les produits étaient fabriqués à la main et, s'il était possible de créer un nombre limité de doublons, la production en série n'était pas encore possible. L'industrialisation et la mécanisation ont permis aux fabricants de produire en série des articles pour la première fois.

La production de masse a entraîné une baisse des prix et la création d'une économie de consommation. Entre le début et le milieu du 20e siècle, les clients ne recherchaient pas seulement une grande fonctionnalité des produits, mais s'intéressaient également à son esthétique. Les produits étaient désormais plus élégants et mieux conçus, augmentant ainsi leur valeur, augmentant ainsi la demande des consommateurs.



Parmi les pionniers dans ce domaine, mentionnons Raymond Loewy, connu pour son travail dans la création de véhicules et de locomotives, ainsi que pour la conception de logos. Henry Dreyfuss a créé une large gamme de produits grand public, notamment le réveil Big Ben et le thermostat Honeywell T86.



Malgré l'accent mis sur la modernité et le progrès technologique, les outils utilisés pour créer ces nouveaux modèles étaient bien connus: crayons, papier et autres instruments de dessin traditionnels. Créer et éditer des conceptions et des brouillons étaient donc des processus très fastidieux.



Les débuts de la CAO dans la conception de produits



Les premiers développements de l'histoire de la CAO ont été observés dans les années 50 et 60 avec le développement de programmes tels que Sketchpad. Ces premiers logiciels ont ensuite servi de base à des programmes futurs beaucoup plus complexes. Dans un nouvel élan, Douglas Engelbart a présenté pour la première fois, à la fin des années 60, de nombreuses innovations qui deviendraient de plus en plus indispensables à [informatique moderne. Ceux-ci incluent une interface utilisateur graphique, un lien hypertexte et une souris d'ordinateur. Les blocs de construction étaient donc en place pour que les logiciels de conception assistée par ordinateur entrent dans le domaine de la conception de produits.





Les premiers secteurs à avoir adopté un logiciel de CAO à des fins de conception ont été les domaines de l'ingénierie automobile et aérospatiale. Les principales raisons en étaient la précision et la vitesse supérieures offertes par la CAO par rapport aux techniques de conception traditionnelles. Dans ces premières phases, les logiciels de CAO génériques n'existaient pas. Au lieu de cela, les entreprises avaient généralement des programmes internes spécialisés pour répondre aux besoins de l'entreprise.



Le début des années 1970 a vu la création des premiers programmes de CAO 3D, offrant aux concepteurs la possibilité de créer pour la première fois des objets en trois dimensions à l'écran. La CAO a connu une croissance rapide à la fin des années 70 et au début des années 80, et les programmes spécialisés sont passés des logiciels de dessin plus généraux. Grâce à des améliorations continues et à l'apprentissage de programmes tels que Altium DXP Developer, la CAO a été adoptée avec succès en tant qu'élément fondamental du processus de conception du produit.

